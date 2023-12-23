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Пиратские подходы: возможен ли разрыв дипотношений России и США

Пиратские подходы: возможен ли разрыв дипотношений России и США - РИА Новости Крым, 23.12.2023

Пиратские подходы: возможен ли разрыв дипотношений России и США

Рассуждения замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о вероятности разрыва дипотношений России и США в случае конфискации российских активов, являются предупреждением... РИА Новости Крым, 23.12.2023

2023-12-23T18:07

2023-12-23T18:07

2023-12-23T18:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Рассуждения замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о вероятности разрыва дипотношений России и США в случае конфискации российских активов, являются предупреждением Вашингтону, при этом изъятие активов все же маловероятно, а то, что они могут быть переданы Украине - вообще "из области фантастики". Такое мнение РИА Новости Крым выразил доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло.Триггером возможного витка конфронтации России и Америки с потенциалом разрыва дипотношений двух стран может стать конфискация российских активов и дальнейшее нагнетание военной эскалации, заявил Рябков в интервью "Интерфакс". По его словам, Москва готова к любым сценариям и "не держится обеими руками за дипотношения с этим государством", хотя инициативно идти на их слом РФ не собирается, исходя из понимания важности поддержании международной безопасности и стратегической стабильности.Предупреждение Москвы"Разрыв дипломатических отношений означает полное сворачивание и эвакуацию дипломатических представительств. Дипотношения между странами - это отношения официальные, это означает, что официальных контактов не будет, но неофициальные все же останутся", - поясняет Манойло.При этом, такой сценарий, по его словам, стал бы высшей точкой кризиса в отношениях России и США - одним из его индикаторов. Россия отлично понимает его нежелательность, учитывая роль сохранения официальных взаимоотношений двух стран, являющихся ключевыми в вопросе международной безопасности. Но заявление Рябкова - не пустые рассуждения."Заявление Рябкова - это условное предположение с большим количеством "может" - с одной стороны. Но с другой - важный сигнал Вашингтону", - убежден политолог.США не занимаются благотворительностьюЧто касается возможности передачи активов России Украине - такую вероятность политолог считает фантастической. По его мнению, такие заявления делаются только с одной целью - в в попытке оправдаться."Чтобы что-то украсть, надо сначала обосновать, а потом уже искать скупщика краденого. Чтобы получить псевдоморальное право на изъятие российских активов, американцы и заявляют о планах передать их на "благотворительность" Киеву. Но никакой благотворительностью американцы никогда не занимаются - они люди прагматичные. Поэтому, даже если что-то "потырят по карманам" про Украину тут же забудут", - полагает он.Намерение "Большой семерки" передать Украине замороженные активы России является преступлением, требующим международной правовой оценки, и одновременно "выстрелом в ногу" странам G7, которые потеряют интерес со стороны инвесторов ввиду своей ненадежности, заявлял ранее председатель государственной думы Российской Федерации Владимир Володин. После начала специальной военной операции на Украине США и их союзники заморозили валютные активы Центрального банка России, а также российских юридических и физических лиц. Большая часть резервов была размещена в ценных бумагах.В ноябре 2022 года Генассамблея ООН приняла проект резолюции о создании механизма для возмещения ущерба Украине. Документ, в частности, предполагает создание "международного реестра ущерба, причиненного Россией Украине", куда предполагается вносить "задокументированные свидетельства урона".В то же время агентство Bloomberg указывало, что юридическая служба Евросоюза не может сообщить ничего о том, где находятся 86% замороженных российских активов, то есть 258 млрд долларов. В апреле президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление иностранных активов в случае изъятия российских активов за рубежом. Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле предупредили о последствиях конфискации российских активовВолодин пригрозил ЕС конфискацией их активовПочему Киев не получит замороженные резервы Банка России – эксперт

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2023

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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