https://crimea.ria.ru/20240119/estoniya-latviya-i-litva-khotyat-postroit-liniyu-oborony-u-granits-rossii-1134330841.html

Эстония, Латвия и Литва хотят построить линию обороны у границ России

Эстония, Латвия и Литва хотят построить линию обороны у границ России - РИА Новости Крым, 19.01.2024

Эстония, Латвия и Литва хотят построить линию обороны у границ России

Эстония, Латвия и Литва согласовали строительство линии обороны вдоль границы с Россией, сообщается на сайте военного ведомства Эстонии. РИА Новости Крым, 19.01.2024

2024-01-19T19:45

2024-01-19T19:45

2024-01-19T19:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Эстония, Латвия и Литва согласовали строительство линии обороны вдоль границы с Россией, сообщается на сайте военного ведомства Эстонии.Такое соглашение министры подписали в Риге в пятницу. Согласно документу, оборонную зону возведут из различных объектов, предназначенных для сдерживания и защиты от военных угроз.Как заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, в мирное время в зоне охраны не будут размещать взрывчатые вещества, колючую проволоку и другие элементы заграждения.При этом, по данным газеты Postimees, Таллин намерен построить около 600 бункеров на восточной границе страны.В ноябре прошлого года Эстония установила в Нарве дополнительные бетонные заграждения, известные как "зубы дракона". А на минувшей неделе эстонский депутат от оппозиционной Консервативной народной партии Лео Куннас предложил при возведении оборонительных сооружений на границе использовать противопехотные мины.Власти России неоднократно подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом Москва открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отметил Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.Читайте также на РИА Новости Крым:Норвегия может закрыть границу с Россией – заявление премьер-министраЛатвия закрыла въезд автомобилям с российскими номерамиНазвали диверсантами: поисковикам из России запретили въезд в Эстонию

https://crimea.ria.ru/20230404/chto-zhdet-nato-v-blizhayshem-buduschem--prognoz-politologa-1127979542.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эстония, литва, латвия, россия, в мире, безопасность, новости