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Норвегия может закрыть границу с Россией – заявление премьер-министра

Норвегия может закрыть границу с Россией – заявление премьер-министра - РИА Новости Крым, 23.11.2023

Норвегия может закрыть границу с Россией – заявление премьер-министра

Норвегия может закрыть пропускные пункты на границе с Россией, заявил премьер-министр королевства Йонас Гар Стёре. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 23.11.2023

2023-11-23T08:43

2023-11-23T08:43

2023-11-23T08:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Норвегия может закрыть пропускные пункты на границе с Россией, заявил премьер-министр королевства Йонас Гар Стёре. Об этом сообщает РИА Новости.Во время выступления политика на конференции картеля LO Stats его спросили, уместно ли последовать примеру Финляндии и закрыть границу с Россией."Если будет надо", – ответил Стёре.Премьер-министр добавил, что Норвегия внимательно следит за ситуацией в Финландии и Эстонии.Накануне стало известно, что в Финляндии одобрили проект об ужесточении перемещения на границе с Россией. Замканцлера юстиции правительства страны Микко Пумалайнен, который давал правовую оценку законодательным предложениям властей по ужесточению ограничений на границе с РФ, одобрил их. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Helsingin Sanomat.В настоящее время предложения по ужесточению правил перемещения возле границы с Россией направлены в МВД.При этом во вторник, 21 ноября, заместитель канцлера юстиции правительства Финляндии Микко Пумалайнен отклонил предложения властей ужесточить ограничения на границе с РФ.На прошлой неделе власти Финляндии заявили о том, что не исключают возможности закрыть КПП на границе с Россией из-за увеличения числа беженцев из Сирии, Ирака, Йемена и других стран Ближнего Востока без виз и документов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такое решение руководства Финляндии "сознательным дистанцированием от прежнего доброго уровня характера двусторонних отношений" с Россией.Читайте также на РИА Новости Крым:Финляндия готова закрыть все пункты пропуска на границе с РоссиейВ Кремле оценили планы Финляндии закрыть границу с РоссиейУправляемый хаос: мигранты из Израиля и Палестины "добьют" Европу

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норвегия, новости, в мире, политика, россия