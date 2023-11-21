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В Финляндии передумали закрывать границу с Россией

В Финляндии передумали закрывать границу с Россией - РИА Новости Крым, 21.11.2023

В Финляндии передумали закрывать границу с Россией

Заместитель канцлера юстиции правительства Финляндии Микко Пумалайнен отклонил предложения властей ужесточить ограничения на границе с Россией. Об этом со... РИА Новости Крым, 21.11.2023

2023-11-21T19:59

2023-11-21T19:59

2023-11-21T19:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Заместитель канцлера юстиции правительства Финляндии Микко Пумалайнен отклонил предложения властей ужесточить ограничения на границе с Россией. Об этом со ссылкой на крупнейшую газету страны Helsingin Sanomat пишет РИА Новости."Заместитель канцлера юстиции оценил представленные сегодня проект решения (по ограничениям на границе), проект меморандума и конфиденциальный меморандум с точки зрения контроля за законностью. Исходя из документов, правовые основания для дальнейшей подготовки решения с предлагаемым содержанием отсутствуют", - цитирует заявление Пумалайнена газета.Он также акцентировал, что предложенные правительством меры приведут к нарушениям прав человека в части возможности добиваться международной помощи по законодательствам ЕС, ЕСПЧ и другим правовым документам.На прошлой неделе власти Финляндии заявили о том, что не исключают возможности закрыть КПП на границе с Россией из-за увеличения числа беженцев из Сирии, Ирака, Йемена и других стран Ближнего Востока без виз и документов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такое решение руководства Финляндии "сознательным дистанцированием от прежнего доброго уровня характера двусторонних отношений" с Россией. Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле оценили планы Финляндии закрыть границу с РоссиейФинляндия готова закрыть все пункты пропуска на границе с РоссиейУправляемый хаос: мигранты из Израиля и Палестины "добьют" Европу

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финляндия, россия, граница, в мире, политика, общество, новости