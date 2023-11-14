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Финляндия готова закрыть все пункты пропуска на границе с Россией

Финляндия готова закрыть все пункты пропуска на границе с Россией - РИА Новости Крым, 14.11.2023

Финляндия готова закрыть все пункты пропуска на границе с Россией

Власти Финляндии не исключают закрытия пунктов пропуска на границе с Россией из-за наплыва беженцев из Сирии, Ирака, Йемена и других стран Ближнего Востока без... РИА Новости Крым, 14.11.2023

2023-11-14T16:02

2023-11-14T16:02

2023-11-14T16:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Власти Финляндии не исключают закрытия пунктов пропуска на границе с Россией из-за наплыва беженцев из Сирии, Ирака, Йемена и других стран Ближнего Востока без виз и документов. Об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо, сообщает РИА Новости. При необходимости власти страны могут "очень быстро отреагировать", чтобы "гарантировать безопасность своих границ", добавил Орпо. Он отметил, что законодательство Финляндии позволяет принимать беженцев лишь в одном пункте пересечения границы, например, в аэропорту Хельсинки-Вантаа. Ранее пограничники Финляндии сообщали о массовом прибытии граждан из стран Африки и Ближнего Востока из РФ без документов и виз в последние дни, все они запрашивают убежище на финской границе. Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что ведомство готовит предложение, согласно которому пункты пересечения границы будут закрыты или их работа ограничена. Читайте также на РИА Новости Крым: Россиян эвакуируют из сектора Газа Тысячи грузовиков в очереди на границе Польши и Украины – что происходит На земле, на воде и в воздухе: как охраняют границы Крыма

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финляндия, россия, политика, беженцы, новости, в мире, петтери орпо