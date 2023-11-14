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Финляндия готова закрыть все пункты пропуска на границе с Россией - РИА Новости Крым, 14.11.2023
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Финляндия готова закрыть все пункты пропуска на границе с Россией
Финляндия готова закрыть все пункты пропуска на границе с Россией - РИА Новости Крым, 14.11.2023
Финляндия готова закрыть все пункты пропуска на границе с Россией
Власти Финляндии не исключают закрытия пунктов пропуска на границе с Россией из-за наплыва беженцев из Сирии, Ирака, Йемена и других стран Ближнего Востока без... РИА Новости Крым, 14.11.2023
2023-11-14T16:02
2023-11-14T16:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Власти Финляндии не исключают закрытия пунктов пропуска на границе с Россией из-за наплыва беженцев из Сирии, Ирака, Йемена и других стран Ближнего Востока без виз и документов. Об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо, сообщает РИА Новости. При необходимости власти страны могут "очень быстро отреагировать", чтобы "гарантировать безопасность своих границ", добавил Орпо. Он отметил, что законодательство Финляндии позволяет принимать беженцев лишь в одном пункте пересечения границы, например, в аэропорту Хельсинки-Вантаа. Ранее пограничники Финляндии сообщали о массовом прибытии граждан из стран Африки и Ближнего Востока из РФ без документов и виз в последние дни, все они запрашивают убежище на финской границе. Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что ведомство готовит предложение, согласно которому пункты пересечения границы будут закрыты или их работа ограничена. Читайте также на РИА Новости Крым: Россиян эвакуируют из сектора Газа Тысячи грузовиков в очереди на границе Польши и Украины – что происходит На земле, на воде и в воздухе: как охраняют границы Крыма
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финляндия, россия, политика, беженцы, новости, в мире, петтери орпо
Финляндия готова закрыть все пункты пропуска на границе с Россией

Финляндия готова закрыть все пункты пропуска на границе с Россией

16:02 14.11.2023 (обновлено: 16:06 14.11.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Власти Финляндии не исключают закрытия пунктов пропуска на границе с Россией из-за наплыва беженцев из Сирии, Ирака, Йемена и других стран Ближнего Востока без виз и документов. Об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо, сообщает РИА Новости.
"Ситуация очень внимательно отслеживается. Наши власти очень бдительны, правительство держит ситуацию под контролем, и мы действуем в соответствии с ситуацией. Россия изменила свое поведение и позволяет этим людям (из третьих стран) пересекать границу без документов. Именно из-за этого изменения был начат строгий мониторинг и подготовка. Теперь все зависит от того, как продолжится развитие (событий)", - сказал он.
При необходимости власти страны могут "очень быстро отреагировать", чтобы "гарантировать безопасность своих границ", добавил Орпо.
Он отметил, что законодательство Финляндии позволяет принимать беженцев лишь в одном пункте пересечения границы, например, в аэропорту Хельсинки-Вантаа.
"Таким образом, это позволяет ограничить движение на границе, закрыть пограничные пункты, а если это искусственно вызванная более широкая ситуация, угрожающая национальной безопасности, при необходимости все пограничные пункты могут быть закрыты, а прием соискателей убежища может быть сосредоточен где-то еще", - сказал глава правительства.
Ранее пограничники Финляндии сообщали о массовом прибытии граждан из стран Африки и Ближнего Востока из РФ без документов и виз в последние дни, все они запрашивают убежище на финской границе.
Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что ведомство готовит предложение, согласно которому пункты пересечения границы будут закрыты или их работа ограничена.
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ФинляндияРоссияПолитикаБеженцыНовостиВ миреПеттери Орпо
 
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