Тысячи грузовиков в очереди на границе Польши и Украины – что происходит
На границе Украины и Польши образовалась очередь из 2500 машин
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. На границе между Украиной и Польшей образовалась очередь из 2500 машин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко.
"Мы можем констатировать в направлении выезда из Польши на Украину, по информации польских коллег, по состоянию на утро сегодня около 2500 автомобилей находятся в ожидании, чтобы пересечь границу", – приводит слова Демченко украинское агентство УНН.
На понедельник, 13 ноября, запланирована встреча на границе с представителями польских властей и перевозчиками для разблокирования пунктов пропуска, сообщает министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
Ранее сообщалось, что польские перевозчики заблокируют украинские грузы на всех пунктах пропуска на границе. При этом усложнение движения возможно как на въезд в Польшу, так и на выезд, предупреждали в погранслужбе Украины.
Кризис в украино-польских отношениях усилился после того, как Польша ввела эмбарго на поставки украинского зерна на свою территорию. 8 сентября польский премьер Матеуш Моравецкий на фоне массовых акций протеста польских фермеров заявил, что интересы своих граждан для Польши превыше всего. По его словам, позиция государства по этом вопросу не изменится, вне зависимости от решений Еврокомиссии.
12 сентября Польша официально объявила эмбарго на ввоз зерна из Украины, в тот же день к запрету присоединились Венгрия и Словакия. Украина оспорила эти действия, подав иски во Всемирную торговую организацию.
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