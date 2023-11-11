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Тысячи грузовиков в очереди на границе Польши и Украины – что происходит - РИА Новости Крым, 11.11.2023
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Тысячи грузовиков в очереди на границе Польши и Украины – что происходит
Тысячи грузовиков в очереди на границе Польши и Украины – что происходит - РИА Новости Крым, 11.11.2023
Тысячи грузовиков в очереди на границе Польши и Украины – что происходит
На границе между Украиной и Польшей образовалась очередь из 2500 машин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Государственной пограничной... РИА Новости Крым, 11.11.2023
2023-11-11T12:04
2023-11-11T12:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. На границе между Украиной и Польшей образовалась очередь из 2500 машин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко.На понедельник, 13 ноября, запланирована встреча на границе с представителями польских властей и перевозчиками для разблокирования пунктов пропуска, сообщает министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.Ранее сообщалось, что польские перевозчики заблокируют украинские грузы на всех пунктах пропуска на границе. При этом усложнение движения возможно как на въезд в Польшу, так и на выезд, предупреждали в погранслужбе Украины.Кризис в украино-польских отношениях усилился после того, как Польша ввела эмбарго на поставки украинского зерна на свою территорию. 8 сентября польский премьер Матеуш Моравецкий на фоне массовых акций протеста польских фермеров заявил, что интересы своих граждан для Польши превыше всего. По его словам, позиция государства по этом вопросу не изменится, вне зависимости от решений Еврокомиссии.12 сентября Польша официально объявила эмбарго на ввоз зерна из Украины, в тот же день к запрету присоединились Венгрия и Словакия. Украина оспорила эти действия, подав иски во Всемирную торговую организацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Может утянуть на дно: Дуда сравнил Украину с утопающимПольша сократит поддержку беженцев из Украины после зернового скандалаПрощай, паляныця: Украина грозит европейским соседям ответными санкциями
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польша, украина, политика, в мире, транспорт, новости, автомобиль
Тысячи грузовиков в очереди на границе Польши и Украины – что происходит

На границе Украины и Польши образовалась очередь из 2500 машин

12:04 11.11.2023
 
© РИА НовостиБольшегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей
Большегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. На границе между Украиной и Польшей образовалась очередь из 2500 машин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко.

"Мы можем констатировать в направлении выезда из Польши на Украину, по информации польских коллег, по состоянию на утро сегодня около 2500 автомобилей находятся в ожидании, чтобы пересечь границу", – приводит слова Демченко украинское агентство УНН.

На понедельник, 13 ноября, запланирована встреча на границе с представителями польских властей и перевозчиками для разблокирования пунктов пропуска, сообщает министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
Ранее сообщалось, что польские перевозчики заблокируют украинские грузы на всех пунктах пропуска на границе. При этом усложнение движения возможно как на въезд в Польшу, так и на выезд, предупреждали в погранслужбе Украины.
Кризис в украино-польских отношениях усилился после того, как Польша ввела эмбарго на поставки украинского зерна на свою территорию. 8 сентября польский премьер Матеуш Моравецкий на фоне массовых акций протеста польских фермеров заявил, что интересы своих граждан для Польши превыше всего. По его словам, позиция государства по этом вопросу не изменится, вне зависимости от решений Еврокомиссии.
12 сентября Польша официально объявила эмбарго на ввоз зерна из Украины, в тот же день к запрету присоединились Венгрия и Словакия. Украина оспорила эти действия, подав иски во Всемирную торговую организацию.
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