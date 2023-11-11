https://crimea.ria.ru/20231111/tysyachi-gruzovikov-v-ocheredi-na-granitse-polshi-i-ukrainy--chto-proiskhodit-1132725419.html

Тысячи грузовиков в очереди на границе Польши и Украины – что происходит

Тысячи грузовиков в очереди на границе Польши и Украины – что происходит - РИА Новости Крым, 11.11.2023

Тысячи грузовиков в очереди на границе Польши и Украины – что происходит

На границе между Украиной и Польшей образовалась очередь из 2500 машин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Государственной пограничной... РИА Новости Крым, 11.11.2023

2023-11-11T12:04

2023-11-11T12:04

2023-11-11T12:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. На границе между Украиной и Польшей образовалась очередь из 2500 машин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко.На понедельник, 13 ноября, запланирована встреча на границе с представителями польских властей и перевозчиками для разблокирования пунктов пропуска, сообщает министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.Ранее сообщалось, что польские перевозчики заблокируют украинские грузы на всех пунктах пропуска на границе. При этом усложнение движения возможно как на въезд в Польшу, так и на выезд, предупреждали в погранслужбе Украины.Кризис в украино-польских отношениях усилился после того, как Польша ввела эмбарго на поставки украинского зерна на свою территорию. 8 сентября польский премьер Матеуш Моравецкий на фоне массовых акций протеста польских фермеров заявил, что интересы своих граждан для Польши превыше всего. По его словам, позиция государства по этом вопросу не изменится, вне зависимости от решений Еврокомиссии.12 сентября Польша официально объявила эмбарго на ввоз зерна из Украины, в тот же день к запрету присоединились Венгрия и Словакия. Украина оспорила эти действия, подав иски во Всемирную торговую организацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Может утянуть на дно: Дуда сравнил Украину с утопающимПольша сократит поддержку беженцев из Украины после зернового скандалаПрощай, паляныця: Украина грозит европейским соседям ответными санкциями

https://crimea.ria.ru/20230919/duda-ob-iske-v-vto-kievu-sleduet-pomnit-o-tranzite-oruzhiya-cherez-polshu-1131532902.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, украина, политика, в мире, транспорт, новости, автомобиль