https://crimea.ria.ru/20231102/granitsa-na-zamke-polyaki-zablokiruyut-ukrainskie-gruzy-v-punktakh-propuska-1132514679.html

Граница на замке: поляки заблокируют украинские грузы в пунктах пропуска

Граница на замке: поляки заблокируют украинские грузы в пунктах пропуска - РИА Новости Крым, 02.11.2023

Граница на замке: поляки заблокируют украинские грузы в пунктах пропуска

Польские перевозчики будут блокировать грузовой транспорт в пунктах пропуска на украино-польской границе. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала... РИА Новости Крым, 02.11.2023

2023-11-02T15:29

2023-11-02T15:29

2023-11-02T16:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Польские перевозчики будут блокировать грузовой транспорт в пунктах пропуска на украино-польской границе. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала Госпогранслужба Украины.Работники транспортных компаний Польши собираются перекрывать движение грузовиков на подъезде к пунктам пропуска "Ягодин – Дорогуск", "Краковец – Корчева" и "Рава–Русская – Хребенне". При этом усложнение движения возможно как на въезд в Польшу, так и на выезд, предупреждают в погранслужбе.Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире украинского телеканала "Рада" сообщил, что Украина уже запросила с польской стороны разъяснения по поводу инцидента.Ранее ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром" предупреждала, что польские перевозчики планируют блокировать границу. Как сообщает пресс-служба ведомства, это уже не первая такая попытка со стороны поляков.Если раньше они ограничивались одним пунктом пропуска, то теперь планируют перекрыть все имеющиеся въезды из Украины, пишет официальный Telegram-канал "Укравтопрома".По информации ассоциации, акция продлится не менее двух месяцев. Причина забастовок польских перевозчиков – чрезмерная конкуренция, которую составляют для них украинские транспортники с их более дешевыми ценами.В списке требований бастующих поляков – введение для украинских грузоперевозчиков специальных разрешений, ужесточение правил перевозок и лишение украинцев возможности регистрировать транспортные компании в Польше.Кризис в украино-польских отношениях усилился после того, как Польша ввела эмбарго на поставки украинского зерна на свою территорию. 8 сентября польский премьер Матеуш Моравецкий на фоне массовых акций протеста польских фермеров заявил, что интересы своих граждан для Польши превыше всего. По его словам, позиция государства по этом вопросу не изменится, вне зависимости от решений Еврокомиссии по этому вопросу.12 сентября Польша официально объявила эмбарго на ввоз зерна из Украины, и в тот же день к запрету присоединились Венгрия и Словакия. Украина оспорила эти действия, подав иски во Всемирную торговую организацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев предлагает Польше зерновые варианты – что дальшеМожет утянуть на дно: Дуда сравнил Украину с утопающимУкраина после зерновой сделки: что будет с украинским экспортом

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, украина, польша, в мире, автомобиль, логистика, перевозки