Рейтинг@Mail.ru
Граница на замке: поляки заблокируют украинские грузы в пунктах пропуска - РИА Новости Крым, 02.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231102/granitsa-na-zamke-polyaki-zablokiruyut-ukrainskie-gruzy-v-punktakh-propuska-1132514679.html
Граница на замке: поляки заблокируют украинские грузы в пунктах пропуска
Граница на замке: поляки заблокируют украинские грузы в пунктах пропуска - РИА Новости Крым, 02.11.2023
Граница на замке: поляки заблокируют украинские грузы в пунктах пропуска
Польские перевозчики будут блокировать грузовой транспорт в пунктах пропуска на украино-польской границе. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала... РИА Новости Крым, 02.11.2023
2023-11-02T15:29
2023-11-02T16:38
новости
украина
польша
в мире
автомобиль
логистика
перевозки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/02/1132514846_0:323:3067:2048_1920x0_80_0_0_e1f70031f36c9ba7e5a5e6624bbdae43.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Польские перевозчики будут блокировать грузовой транспорт в пунктах пропуска на украино-польской границе. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала Госпогранслужба Украины.Работники транспортных компаний Польши собираются перекрывать движение грузовиков на подъезде к пунктам пропуска "Ягодин – Дорогуск", "Краковец – Корчева" и "Рава–Русская – Хребенне". При этом усложнение движения возможно как на въезд в Польшу, так и на выезд, предупреждают в погранслужбе.Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире украинского телеканала "Рада" сообщил, что Украина уже запросила с польской стороны разъяснения по поводу инцидента.Ранее ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром" предупреждала, что польские перевозчики планируют блокировать границу. Как сообщает пресс-служба ведомства, это уже не первая такая попытка со стороны поляков.Если раньше они ограничивались одним пунктом пропуска, то теперь планируют перекрыть все имеющиеся въезды из Украины, пишет официальный Telegram-канал "Укравтопрома".По информации ассоциации, акция продлится не менее двух месяцев. Причина забастовок польских перевозчиков – чрезмерная конкуренция, которую составляют для них украинские транспортники с их более дешевыми ценами.В списке требований бастующих поляков – введение для украинских грузоперевозчиков специальных разрешений, ужесточение правил перевозок и лишение украинцев возможности регистрировать транспортные компании в Польше.Кризис в украино-польских отношениях усилился после того, как Польша ввела эмбарго на поставки украинского зерна на свою территорию. 8 сентября польский премьер Матеуш Моравецкий на фоне массовых акций протеста польских фермеров заявил, что интересы своих граждан для Польши превыше всего. По его словам, позиция государства по этом вопросу не изменится, вне зависимости от решений Еврокомиссии по этому вопросу.12 сентября Польша официально объявила эмбарго на ввоз зерна из Украины, и в тот же день к запрету присоединились Венгрия и Словакия. Украина оспорила эти действия, подав иски во Всемирную торговую организацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев предлагает Польше зерновые варианты – что дальшеМожет утянуть на дно: Дуда сравнил Украину с утопающимУкраина после зерновой сделки: что будет с украинским экспортом
украина
польша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/02/1132514846_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_633373441f92ba0109cdd7dfed49ee23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, украина, польша, в мире, автомобиль, логистика, перевозки
Граница на замке: поляки заблокируют украинские грузы в пунктах пропуска

Польские перевозчики заблокируют украинские грузы на всех пунктах пропуска на границе

15:29 02.11.2023 (обновлено: 16:38 02.11.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПольша
Польша - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Польские перевозчики будут блокировать грузовой транспорт в пунктах пропуска на украино-польской границе. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала Госпогранслужба Украины.

"На границе с Польшей возможно осложнение движения для грузовиков из-за забастовки польских перевозчиков. По имеющейся информации, планируется длительная акция, которая может начаться с 3 ноября", – сказано в сообщении.

Работники транспортных компаний Польши собираются перекрывать движение грузовиков на подъезде к пунктам пропуска "Ягодин – Дорогуск", "Краковец – Корчева" и "Рава–Русская – Хребенне". При этом усложнение движения возможно как на въезд в Польшу, так и на выезд, предупреждают в погранслужбе.
Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире украинского телеканала "Рада" сообщил, что Украина уже запросила с польской стороны разъяснения по поводу инцидента.
Ранее ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром" предупреждала, что польские перевозчики планируют блокировать границу. Как сообщает пресс-служба ведомства, это уже не первая такая попытка со стороны поляков.
Если раньше они ограничивались одним пунктом пропуска, то теперь планируют перекрыть все имеющиеся въезды из Украины, пишет официальный Telegram-канал "Укравтопрома".
По информации ассоциации, акция продлится не менее двух месяцев. Причина забастовок польских перевозчиков – чрезмерная конкуренция, которую составляют для них украинские транспортники с их более дешевыми ценами.
В списке требований бастующих поляков – введение для украинских грузоперевозчиков специальных разрешений, ужесточение правил перевозок и лишение украинцев возможности регистрировать транспортные компании в Польше.
Кризис в украино-польских отношениях усилился после того, как Польша ввела эмбарго на поставки украинского зерна на свою территорию. 8 сентября польский премьер Матеуш Моравецкий на фоне массовых акций протеста польских фермеров заявил, что интересы своих граждан для Польши превыше всего. По его словам, позиция государства по этом вопросу не изменится, вне зависимости от решений Еврокомиссии по этому вопросу.
12 сентября Польша официально объявила эмбарго на ввоз зерна из Украины, и в тот же день к запрету присоединились Венгрия и Словакия. Украина оспорила эти действия, подав иски во Всемирную торговую организацию.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Киев предлагает Польше зерновые варианты – что дальше
Может утянуть на дно: Дуда сравнил Украину с утопающим
Украина после зерновой сделки: что будет с украинским экспортом
 
НовостиУкраинаПольшаВ миреАвтомобильЛогистикаПеревозки
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:06Крымский мост назвали одним из самых защищенных объектов в мире
15:53Первый мультиформатный комплекс комфорт-класса построят в Крыму
15:46Минобороны: Киев создает угрозу техногенной катастрофы на Запорожской АЭС
15:37В пяти провальных атаках ВСУ погибли еще 470 боевиков за сутки
15:29Граница на замке: поляки заблокируют украинские грузы в пунктах пропуска
15:18В Ростове ПВО отразили две воздушных атаки за полчаса
14:47Российские военные ударили по аэродрому в Полтавской области
14:38Почему усилились ракетные атаки на Крым – военный эксперт
14:19В Севастополе бесплатно проведут газ льготникам – какие документы нужны
13:53В Купянске российские самолеты уничтожили две переправы через реку Оскол
13:35Запад "не видит" – Захарова о реакции на покушение на Царева в Крыму
13:24РФ не будет сообщать Совету Европы о введении военного положения - указ
13:16Забил до смерти: крымчанин получил 9 лет за зверское избиение женщины
13:05Путин подписал закон об отзыве ратификации договора о ДВЗЯИ
12:54"Утилизация русскоговорящих украинцев": Захарова оценила идеи Фарион
12:42Уникальные особняки Ялты внесены в список объектов культурного наследия
12:26ВСУ выпустили больше ста снарядов по Херсонской области
12:13В районе острова Алешкинский группировка "Днепр" уничтожила лодку ВСУ
12:05COVID пошел в рост: ждать ли новой вспышки
11:29Капитуляция ВСУ неизбежна: эксперт оценил признание Залужного
Лента новостейМолния