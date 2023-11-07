https://crimea.ria.ru/20231107/na-zemle-na-vode-i-v-vozdukhe-kak-okhranyayut-granitsy-kryma--1132611753.html

На земле, на воде и в воздухе: как охраняют границы Крыма

На земле, на воде и в воздухе: как охраняют границы Крыма - РИА Новости Крым, 07.11.2023

На земле, на воде и в воздухе: как охраняют границы Крыма

Крым – непростой для их тяжелой службы регион, здесь нужен глаз да глаз: граница рядом, под боком не всегда дружественные страны, хватает и "ждунов" среди вроде РИА Новости Крым, 07.11.2023

2023-11-07T10:19

2023-11-07T10:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Крым – непростой для их тяжелой службы регион, здесь нужен глаз да глаз: граница рядом, под боком не всегда дружественные страны, хватает и "ждунов" среди вроде бы своих граждан. Но бойцы Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым всегда готовы противостоять угрозе для государства, в том числе благодаря многочисленным тренировкам и серьезным профилактическим отработкам поставленных задач.Выследить диверсантов и браконьеровЗадача пограничников – не только охранять границы от диверсионно-разведывательных групп и агентов украинских спецслужб. Есть еще боевики незаконных вооруженных формирований, пытающиеся "просочиться" на полуостров, некоторые граждане России, желающие выехать на Украину и вступить в ряды ВСУ, и, наконец, браконьеры, занимающиеся незаконным промыслом рыбы и моллюсков в черноморской акватории. Все эти задачи Погрануправление решает совместно с другими ведомствами – ФСБ России, Росгвардией, полицией, ГИБДД.C начала года сотрудники Погрануправления совместно с Управлением ФСБ России по Республике Крым выявили четырех членов незаконного националистического формирования "Батальон имени Номана Челебиджихана"*, которые под видом беженцев пытались проникнуть на полуостров. В отношении них возбуждены уголовные дела. Кроме того, пограничники во взаимодействии с УФСБ России задержали трех россиян, которые пытались выехать на Украину и вступить в ряды украинских войск. В отношении них расследуются уголовные дела по обвинению в госизмене.Активно помогает силовикам выявлять нарушителей и Народное ополчение Крыма – то самое, которое сформировалось в феврале 2014 года, чтобы не допустить вторжения на полуостров националистов. Сегодня ополченцы в очередной раз заступают на совместное дежурство с силовиками в городах Южного берега Крыма.Утро начинается с построения. В ряду – пограничники и бойцы ополчения.Задачи ставятся четко: не допустить нарушения госграницы, пограничного режима и правил добычи водных биоресурсов, выявлять находящихся в розыске лиц и товары ограниченных оборотов.Часть ополченцев идет вместе с пограничниками, росгвардейцами и инспекторами ГИБДД на патрулирование дорог – выборочно останавливают и проверяют машины. Другие группы проверяют документы у подозрительных лиц на улицах."В эти выходные дни снова вышли на дежурство совместно с Погрануправлением на Южном берегу Крыма. Основная задача – следить за порядком. Не только силовые структуры, но и Народное ополчение несет службу, причем очень бдительно", - говорит первый заместитель командира отдельной бригады Народного ополчения Крыма Армен Мартоян (позывной "Самвел").На данный момент ополчение насчитывает порядка 3,5 тысяч человек. В мероприятиях по охране госграницы и правопорядка внутри полуострова задействованы несколько сот бойцов. Это наиболее опытные и подготовленные люди: бывшие пограничники, полицейские, СОБРовцы, ОМОНовцы, экс-сотрудники ФСБ России.Такие совместные мероприятия в Крыму проводятся довольно часто, отмечает сотрудник Погрануправления ФСБ РФ по республике Давид Хабаров. Ведь цель – не только выявить возможных нарушителей, но и отработать слаженность действий между подразделениями различных силовых структур для максимально эффективной работы.Им сверху видно всеВинт над нашей головой начинает вращаться все чаще и чаще. Еще несколько минут и в воздух поднимается вертолет Ми-8 – лучший в мире вертолет среднего класса и один из немногих, использующийся на всех континентах планеты. В ушах – клекот пропеллера, который будет нас сопровождать более трех часов полета. Привыкнуть к нему новичкам сложно, но на борту обученная команда из трех пилотов, для них этот звук – обыденный рабочий. Сзади – еще двое в защитном. Внимательно вглядываются в иллюминаторы. Это пограничники. Сегодня их задача – облететь пол-Крыма и осмотреть южный берег полуострова с воздуха на предмет выявления нарушений в пограничной сфере.Это мы, журналисты, смотрим с высоты в несколько сотен метров вниз с восхищением и удивлением, а двое парней, которые летят с нами, видят прекрасную картину крымского берега регулярно, проводя рейды при помощи авиационного отряда ФСБ России.Два сотрудника тщательно следят за происходящим внизу в бинокли, если нужно – просят пилотов подлететь поближе, четко все нужное фиксируют в журнале.Если вдруг что не так – информация сразу же передается взаимодействующему подразделению. Тогда пограничники соответствующей погранзаставы на территории участка, где произошло нарушение, поднимаются на корабли и выходят в море для непосредственных контрольно-проверочных мероприятий на борту."Мангусты" на страже моряНебольшой катер КС-701 уверенно рассекает волны, несмотря на трехбалльный шторм. Корпус судна то взлетает вверх, то проваливается вниз. Нам, журналистам, непросто перенести такие морские "качели". Другое дело пограничники, опытные и привычные и не к таким штормам.На таких КС-701 (в просторечии "каэсках") сотрудники Погрануправления патрулируют акваторию Черного моря, выявляя браконьеров и диверсантов. Габариты судна довольно скромные – 8 метров в длину и 2,5 метра в ширину. Но не стоит судить лишь по размерам. Эта машина незаменима для своей главной задачи – оперативно доставить отряд пограничников к месту обнаружения нарушителей.Главные преимущества этого катера – быстроходность (до 70 км/ч), маневренность и устойчивость. Установленные на катере водометные пушки позволяют ему мгновенно разворачиваться на месте, независимо от силы волн, и перескакивать небольшие отмели на полном ходу."Каэска" – не боевой катер. Но если поступила информация, что на судне-нарушителе есть или могут быть вооруженные люди, в дело вступают катера серии "Мангуст", вооруженные крупнокалиберными пулеметами Владимирова. Они способны развить скорость до 100 км/ч и при необходимости вступить в бой с противником.В патрулировании пограничникам активно помогают росгвардейцы, у которых тоже есть свои быстроходные катера. Так что и со стороны моря Крым надежно защищен от возможных диверсий.*экстремистская организация, запрещенная в России

https://crimea.ria.ru/20210409/V-Chernom-more-pogranichniki-obezvredili-zakhvativshikh-sudno-terroristov-1119450574.html

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2023

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Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

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