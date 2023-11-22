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Власти Финляндии решили ужесточить правила перемещения у границ России

Власти Финляндии решили ужесточить правила перемещения у границ России - РИА Новости Крым, 22.11.2023

Власти Финляндии решили ужесточить правила перемещения у границ России

Замканцлера юстиции правительства страны Микко Пумалайнен, который давал правовую оценку законодательным предложениям властей по ужесточению ограничений на... РИА Новости Крым, 22.11.2023

2023-11-22T20:25

2023-11-22T20:25

2023-11-22T20:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости Крым. В Финляндии одобрили проект об ужесточении перемещения на границе с Россией. Замканцлера юстиции правительства страны Микко Пумалайнен, который давал правовую оценку законодательным предложениям властей по ужесточению ограничений на границе с РФ, одобрил их. Об этом пишет издание Helsingin Sanomat, сообщает РИА Новости.В настоящее время предложения по ужесточению правил перемещения возле границы с Россией, направлены в МВД.При этом, еще во вторник, 21 ноября, заместитель канцлера юстиции правительства Финляндии Микко Пумалайнен отклонил предложения властей ужесточить ограничения на границе с РФ.Так, власти Финляндии намерены закрыть все пропускные пункты на границе с РФ из-за потока беженцев, который не контролируется. Кроме того, кабмин страны должен подготовиться к ответным мерам со стороны РФ, уточняло прежде издание.Кабмин Финляндии сообщал, что в связи с ухудшением миграционной ситуации и неконтролируемого потока беженцев на границе с Россией принято решение с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на юго-востоке страны, ближайшие к Санкт-Петербургу.Закрыты четыре пункта пропуска из восьми, те, что открыты, находятся на севере Финляндии, и только два из них – "Вартиус" и "Салла" - принимают заявления об убежище.На прошедшей неделе власти Финляндии заявили, что не исключают возможности закрыть КПП на границе с Россией из-за увеличения числа беженцев из Сирии, Ирака, Йемена и других стран Ближнего Востока без виз и документов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такое решение руководства Финляндии "сознательным дистанцированием от прежнего доброго уровня характера двусторонних отношений" с Россией.Читайте также на РИА Новости Крым:Финляндия готова закрыть все пункты пропуска на границе с РоссиейВ Кремле оценили планы Финляндии закрыть границу с РоссиейУправляемый хаос: мигранты из Израиля и Палестины "добьют" Европу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

финляндия, политика, россия, граница, закон и право, новости, в мире