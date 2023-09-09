https://crimea.ria.ru/20230909/nazvali-diversantami-poiskovikam-iz-rossii-zapretili-vezd-v-estoniyu-1131277297.html
Назвали диверсантами: поисковикам из России запретили въезд в Эстонию
Назвали диверсантами: поисковикам из России запретили въезд в Эстонию - РИА Новости Крым, 09.09.2023
Назвали диверсантами: поисковикам из России запретили въезд в Эстонию
Российской разведывательно-водолазной команде, которая ведет поиски затонувших подлодок и кораблей периода Второй мировой войны, теперь запрещено въезжать в... РИА Новости Крым, 09.09.2023
2023-09-09T10:49
2023-09-09T10:49
2023-09-09T10:49
россия
новости
в мире
эстония
великая отечественная война
память
финский залив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/17/1126530083_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5427d3ac0e1bbea9cd8cd199802fe213.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Российской разведывательно-водолазной команде, которая ведет поиски затонувших подлодок и кораблей периода Второй мировой войны, теперь запрещено въезжать в Эстонию – такое решение приняли власти страны. Об этом сообщает Sputnik Ближнее зарубежьеТакже участник экспедиции отметил, что российским военным поисковиками осталось разыскать две советские подводные лодки, которые, вероятнее всего, затонули где-то в территориальных водах Эстонии.За одиннадцать лет, начиная с 2012 года, команде удалось обнаружить и идентифицировать 16 субмарин в Финском заливе.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем бряцает оружие Латвии и Польши у границ Белоруссии – экспертЗахарова: пытки мигрантов в Латвии – сущность нацистского режимаЛитва закрывает КПП на границе с Белоруссией
россия
эстония
финский залив
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/17/1126530083_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d4ae8660d25c9de7935ac2981caec62f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новости, в мире, эстония, великая отечественная война, память, финский залив
Назвали диверсантами: поисковикам из России запретили въезд в Эстонию
Власти Эстонии запретили российской разведывательно-водолазной команде въезжать в страну