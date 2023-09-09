https://crimea.ria.ru/20230909/nazvali-diversantami-poiskovikam-iz-rossii-zapretili-vezd-v-estoniyu-1131277297.html

Назвали диверсантами: поисковикам из России запретили въезд в Эстонию

Назвали диверсантами: поисковикам из России запретили въезд в Эстонию - РИА Новости Крым, 09.09.2023

Назвали диверсантами: поисковикам из России запретили въезд в Эстонию

Российской разведывательно-водолазной команде, которая ведет поиски затонувших подлодок и кораблей периода Второй мировой войны, теперь запрещено въезжать в... РИА Новости Крым, 09.09.2023

2023-09-09T10:49

2023-09-09T10:49

2023-09-09T10:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Российской разведывательно-водолазной команде, которая ведет поиски затонувших подлодок и кораблей периода Второй мировой войны, теперь запрещено въезжать в Эстонию – такое решение приняли власти страны. Об этом сообщает Sputnik Ближнее зарубежьеТакже участник экспедиции отметил, что российским военным поисковиками осталось разыскать две советские подводные лодки, которые, вероятнее всего, затонули где-то в территориальных водах Эстонии.За одиннадцать лет, начиная с 2012 года, команде удалось обнаружить и идентифицировать 16 субмарин в Финском заливе.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем бряцает оружие Латвии и Польши у границ Белоруссии – экспертЗахарова: пытки мигрантов в Латвии – сущность нацистского режимаЛитва закрывает КПП на границе с Белоруссией

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эстония

финский залив

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, в мире, эстония, великая отечественная война, память, финский залив