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Назвали диверсантами: поисковикам из России запретили въезд в Эстонию - РИА Новости Крым, 09.09.2023
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Назвали диверсантами: поисковикам из России запретили въезд в Эстонию
Назвали диверсантами: поисковикам из России запретили въезд в Эстонию - РИА Новости Крым, 09.09.2023
Назвали диверсантами: поисковикам из России запретили въезд в Эстонию
Российской разведывательно-водолазной команде, которая ведет поиски затонувших подлодок и кораблей периода Второй мировой войны, теперь запрещено въезжать в... РИА Новости Крым, 09.09.2023
2023-09-09T10:49
2023-09-09T10:49
россия
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эстония
великая отечественная война
память
финский залив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Российской разведывательно-водолазной команде, которая ведет поиски затонувших подлодок и кораблей периода Второй мировой войны, теперь запрещено въезжать в Эстонию – такое решение приняли власти страны. Об этом сообщает Sputnik Ближнее зарубежьеТакже участник экспедиции отметил, что российским военным поисковиками осталось разыскать две советские подводные лодки, которые, вероятнее всего, затонули где-то в территориальных водах Эстонии.За одиннадцать лет, начиная с 2012 года, команде удалось обнаружить и идентифицировать 16 субмарин в Финском заливе.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем бряцает оружие Латвии и Польши у границ Белоруссии – экспертЗахарова: пытки мигрантов в Латвии – сущность нацистского режимаЛитва закрывает КПП на границе с Белоруссией
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РИА Новости Крым
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россия, новости, в мире, эстония, великая отечественная война, память, финский залив
Назвали диверсантами: поисковикам из России запретили въезд в Эстонию

Власти Эстонии запретили российской разведывательно-водолазной команде въезжать в страну

10:49 09.09.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗдание посольства Эстонии в Москве.
Здание посольства Эстонии в Москве. - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Российской разведывательно-водолазной команде, которая ведет поиски затонувших подлодок и кораблей периода Второй мировой войны, теперь запрещено въезжать в Эстонию – такое решение приняли власти страны. Об этом сообщает Sputnik Ближнее зарубежье
"Нам сказали, что мы обладаем спецподготовкой и якобы можем быть диверсантами", - уточнил один из участников экспедиции игумен Иннокентий (Ольховой).
Также участник экспедиции отметил, что российским военным поисковиками осталось разыскать две советские подводные лодки, которые, вероятнее всего, затонули где-то в территориальных водах Эстонии.
За одиннадцать лет, начиная с 2012 года, команде удалось обнаружить и идентифицировать 16 субмарин в Финском заливе.
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