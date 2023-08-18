Захарова: пытки мигрантов в Латвии – сущность нацистского режима
Захарова: пытки мигрантов в Латвии демонстрируют нацистскую сущность правящего режима
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкФлаг возле здания посольства Латвийской Республики в Российской Федерации
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Ситуация с правами человека в Латвии "будет оставаться крайне тревожной и напряженной" до тех пор, пока у власти остается действующий нацистский режим, о чем лишний раз свидетельствуют пытки мигрантов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводит пресс-служба ведомства.
По словам Захаровой, в недавно опубликованном докладе Европейского комитета по предотвращению пыток (ЕКПП) говорится о системной практике "жестокого, бесчеловечного обращения в Латвии с мигрантами, пытающимися пересечь латвийско-белорусскую границу".
Профильные международные структуры уже неоднократно призывали латвийское правительство навести порядок с соблюдением базовых прав человека, отметила Захарова, однако никаких мер для исправления ситуации не предпринимается.
По словам Захаровой, в недавно опубликованном докладе Европейского комитета по предотвращению пыток (ЕКПП) говорится о системной практике "жестокого, бесчеловечного обращения в Латвии с мигрантами, пытающимися пересечь латвийско-белорусскую границу".
Профильные международные структуры уже неоднократно призывали латвийское правительство навести порядок с соблюдением базовых прав человека, отметила Захарова, однако никаких мер для исправления ситуации не предпринимается.
"Наоборот, цинично ужесточается латвийское миграционное законодательство, уголовно преследуются сочувствующие мигрантам волонтеры, а пограничники получают все более широкие полномочия по использованию негуманных методов силового обращения с беженцами. Установлено около 100 человек, которых латвийские пограничники и полицейские избивали, пытали током, незаконно содержали под стражей и подвергали психологическому воздействию", – сообщила Захарова.
Она подчеркнула, что трагическая ситуация с мигрантами в этой прибалтийской стране ярко демонстрирует расистскую сущность правящего здесь режима, который является идейным наследником и последователем нацистских преступников.
"И до тех пор, пока западные заступники Риги будут не замечать творимое ею беззаконие, ситуация с правами человека в этой прибалтийской стране будет оставаться крайне тревожной и напряженной", – заключила представитель российского МИД.
Ранее в Литве анонсировали закрытие двух КПП на границе с Белоруссией под предлогом угроз безопаности страны. Официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси ведомства Антон Бычковский, комментируя решение "недружественных соседей", назвал его "умышленным барьером в угоду политическим амбициям", которое направлено в том числе против собственных граждан, путешествующих по безвизу.
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