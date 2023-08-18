https://crimea.ria.ru/20230818/zakharova-pytki-migrantov-v-latvii--suschnost-natsistskogo-rezhima-1130797166.html

Захарова: пытки мигрантов в Латвии – сущность нацистского режима

Захарова: пытки мигрантов в Латвии – сущность нацистского режима - РИА Новости Крым, 18.08.2023

Захарова: пытки мигрантов в Латвии – сущность нацистского режима

Ситуация с правами человека в Латвии "будет оставаться крайне тревожной и напряженной" до тех пор, пока у власти остается действующий нацистский режим, о чем... РИА Новости Крым, 18.08.2023

2023-08-18T08:10

2023-08-18T08:10

2023-08-18T08:10

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

россия

в мире

латвия

общество

мигранты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/11/1130797319_0:0:2121:1193_1920x0_80_0_0_c3209290b5a9ae869de8d1883e6578d7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Ситуация с правами человека в Латвии "будет оставаться крайне тревожной и напряженной" до тех пор, пока у власти остается действующий нацистский режим, о чем лишний раз свидетельствуют пытки мигрантов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводит пресс-служба ведомства.По словам Захаровой, в недавно опубликованном докладе Европейского комитета по предотвращению пыток (ЕКПП) говорится о системной практике "жестокого, бесчеловечного обращения в Латвии с мигрантами, пытающимися пересечь латвийско-белорусскую границу".Профильные международные структуры уже неоднократно призывали латвийское правительство навести порядок с соблюдением базовых прав человека, отметила Захарова, однако никаких мер для исправления ситуации не предпринимается.Она подчеркнула, что трагическая ситуация с мигрантами в этой прибалтийской стране ярко демонстрирует расистскую сущность правящего здесь режима, который является идейным наследником и последователем нацистских преступников.Ранее в Литве анонсировали закрытие двух КПП на границе с Белоруссией под предлогом угроз безопаности страны. Официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси ведомства Антон Бычковский, комментируя решение "недружественных соседей", назвал его "умышленным барьером в угоду политическим амбициям", которое направлено в том числе против собственных граждан, путешествующих по безвизу. Читайте также на РИА новости Крым:О чем бряцает оружие Латвии и Польши у границ Белоруссии – эксперт Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем покинул Латвию

россия

латвия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, россия, в мире, латвия, общество, мигранты