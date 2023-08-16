https://crimea.ria.ru/20230816/litva-zakryvaet-kpp-na-granitse-s-belorussiey-1130772550.html

Литва закрывает КПП на границе с Белоруссией

Литва закрывает КПП на границе с Белоруссией - РИА Новости Крым, 16.08.2023

Литва закрывает КПП на границе с Белоруссией

Литовский власти решили закрыть два пограничных пункта пропуска на границе с Белоруссией, в Госпогранкомитете республики навали это умышленным барьером в угоду... РИА Новости Крым, 16.08.2023

2023-08-16T17:48

2023-08-16T17:48

2023-08-16T17:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Литовский власти решили закрыть два пограничных пункта пропуска на границе с Белоруссией, в Госпогранкомитете республики навали это умышленным барьером в угоду политическим амбициям, сообщает агентство "Белта".В сообщении со ссылкой на литовские СМИ отмечается, что с 18 августа закрытыми для пропуска будут КПП "Шумскас", через который проходит только легковой транспорт, и "Твярячюс", пропускающий и легковые, и грузовые машины через границу с Беларусью.На решение литовских властей уже отреагировали в Госпогранкомитете Республики Беларусь. По словам официального представителя ведомства Антона Бычковского, это очередной недружественный шаг соседей, обусловленный надуманными причинами.Он считает, что в действительности литовские власти используют предлог, чтобы воспрепятствовать движению как грузов, так и собственных граждан, которые путешествуют по безвизу, поскольку перераспределение нагрузки на другие маршруты увеличит очереди из машин, спровоцирует задержки в оформлении документов и увеличит время ожидания не только на литовском направлении."Литовская сторона... целенаправленно и умышленно создает искусственные барьеры на границе в угоду политическим амбициям", – заключил Бычковский.Уже известно, что 28 августа Литва, Латвия и Польша на уровне глав МВД обсудят возможность коллективного решения о тотальном закрытии границ с Белоруссией. Соответствующее заявление в беседе с журналистами сделала министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, отметив, что подготовка схемы действий по закрытию границы уже идет "на техническом уровне".Ранее МИД Польши обвинил Белоруссию в нарушении воздушного пространства, после чего глава минобороны страны распорядился увеличить численность войск у границы с республикой. Накануне также стало известно, что госпогранслужба Латвии объявила срочную мобилизацию сил для охраны границы с Белоруссией. Министр обороны страны Инара Мурниеце заявила, что распоряжение, причиной для которого назвала растущую "гибридную угрозу" на фоне увеличения попыток пересечь границу со стороны Беларуси.Читайте также на РИА Новости Крым:Польша в любом случае "откусит" часть Западной Украины – мнение Что ждет НАТО в ближайшем будущем – прогноз политолога

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

литва, белоруссия, граница, новости, политика