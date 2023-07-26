https://crimea.ria.ru/20230726/shef-redaktor-sputnik-litva-marat-kasem-pokinul-latviyu-1130301278.html

Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем покинул Латвию

Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем покинул Латвию - РИА Новости Крым, 26.07.2023

Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем покинул Латвию

Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем покинул Латвию. Об этом со ссылкой на официального представителя МИД Марию Захарову сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 26.07.2023

2023-07-26T10:03

2023-07-26T10:03

2023-07-26T11:35

латвия

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миа "россия сегодня"

мария захарова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем покинул Латвию. Об этом со ссылкой на официального представителя МИД Марию Захарову сообщает РИА Новости.Захарова назвала очевидным тот факт, что власти Латвии "не оставят в покое" журналиста.Марата Касема выпустили из латвийской тюрьмы под подписку о невыезде в конце апреля. Он — гражданин Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря прошлого года он приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, после чего его задержали. Пятого января рижский суд арестовал журналиста.В МИД России задержание Касема назвали местью диктаторских режимов за его принципиальность и террором против инакомыслия. Генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев отметил, что все это происходит в условиях европейского беспредела, "когда человека могут арестовать за профессиональную журналистскую деятельность, за его позицию и информацию, которую он сообщает".Совет по правам человека при президенте России и омбудсмен Татьяна Москалькова обратились к верховному комиссару ООН по правам человека, представителю ОБСЕ по свободе СМИ и комиссару Совета Европы по правам человека с просьбой вмешаться в эту ситуацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Марат Касем отпущен под подписку о невыездеМарат Касем: моя родина – Латвия, мое Отечество – РоссияТретий месяц в латвийской тюрьме: все об аресте журналиста Касема

латвия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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