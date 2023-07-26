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Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем покинул Латвию - РИА Новости Крым, 26.07.2023
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Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем покинул Латвию
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем покинул Латвию - РИА Новости Крым, 26.07.2023
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем покинул Латвию
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем покинул Латвию. Об этом со ссылкой на официального представителя МИД Марию Захарову сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 26.07.2023
2023-07-26T10:03
2023-07-26T11:35
латвия
марат касем
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политика
миа "россия сегодня"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем покинул Латвию. Об этом со ссылкой на официального представителя МИД Марию Захарову сообщает РИА Новости.Захарова назвала очевидным тот факт, что власти Латвии "не оставят в покое" журналиста.Марата Касема выпустили из латвийской тюрьмы под подписку о невыезде в конце апреля. Он — гражданин Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря прошлого года он приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, после чего его задержали. Пятого января рижский суд арестовал журналиста.В МИД России задержание Касема назвали местью диктаторских режимов за его принципиальность и террором против инакомыслия. Генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев отметил, что все это происходит в условиях европейского беспредела, "когда человека могут арестовать за профессиональную журналистскую деятельность, за его позицию и информацию, которую он сообщает".Совет по правам человека при президенте России и омбудсмен Татьяна Москалькова обратились к верховному комиссару ООН по правам человека, представителю ОБСЕ по свободе СМИ и комиссару Совета Европы по правам человека с просьбой вмешаться в эту ситуацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Марат Касем отпущен под подписку о невыездеМарат Касем: моя родина – Латвия, мое Отечество – РоссияТретий месяц в латвийской тюрьме: все об аресте журналиста Касема
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латвия, марат касем , в мире, политика, миа "россия сегодня", мария захарова
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем покинул Латвию

Захарова сообщила, что шеф-редактор Sputnik Литва Касем покинул Латвию

10:03 26.07.2023 (обновлено: 11:35 26.07.2023)
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкЖурналист, шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем
Журналист, шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем покинул Латвию. Об этом со ссылкой на официального представителя МИД Марию Захарову сообщает РИА Новости.

"Опасаясь возобновления уголовного преследования, Марат Касем воспользовался возможностью и покинул эту страну после уплаты штрафа и снятия подписки о невыезде", — рассказала она.

Захарова назвала очевидным тот факт, что власти Латвии "не оставят в покое" журналиста.
Марата Касема выпустили из латвийской тюрьмы под подписку о невыезде в конце апреля. Он — гражданин Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря прошлого года он приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, после чего его задержали. Пятого января рижский суд арестовал журналиста.
В МИД России задержание Касема назвали местью диктаторских режимов за его принципиальность и террором против инакомыслия. Генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев отметил, что все это происходит в условиях европейского беспредела, "когда человека могут арестовать за профессиональную журналистскую деятельность, за его позицию и информацию, которую он сообщает".
Совет по правам человека при президенте России и омбудсмен Татьяна Москалькова обратились к верховному комиссару ООН по правам человека, представителю ОБСЕ по свободе СМИ и комиссару Совета Европы по правам человека с просьбой вмешаться в эту ситуацию.
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