https://crimea.ria.ru/20230314/tri-mesyatsa-v-latviyskoy-tyurme-vse-ob-areste-zhurnalista-kasema-1127504746.html
Третий месяц в латвийской тюрьме: все об аресте журналиста Касема
Третий месяц в латвийской тюрьме: все об аресте журналиста Касема - РИА Новости Крым, 14.03.2023
Третий месяц в латвийской тюрьме: все об аресте журналиста Касема
Во вторник исполняется 33 года шеф-редактору Sputnik Литва Марату Касему, который уже более двух месяцев находится в Рижской Центральной тюрьме. Латышские... РИА Новости Крым, 14.03.2023
2023-03-14T08:02
2023-03-14T08:02
2023-03-14T08:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Во вторник исполняется 33 года шеф-редактору Sputnik Литва Марату Касему, который уже более двух месяцев находится в Рижской Центральной тюрьме. Латышские силовики обвинили его в нарушении антироссийских санкций Евросоюза. Представители российского МИД называют дело против Касема местью за свободу слова и правду. А медиагруппа "Россия сегодня" и общественники продолжают добиваться его освобождения.Дело Марата КасемаМарат Касем — гражданин Латвии, несколько лет он живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря прошлого года журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, после чего его задержали. Пятого января рижский суд заключил его под стражу, журналиста перевели в городскую Центральную тюрьму.По словам адвоката, Касему инкриминируют сразу две статьи: о нарушении антироссийских экономических санкций и о шпионаже. По второй статье журналисту может грозить до 20 лет лишения свободы.После ареста в Москве прошла акция в поддержку Касема. У здания латвийской дипмиссии собрались несколько десятков человек, включая генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. Участники призывали освободить журналиста и взывали к свободе слова.Пытки в рижской тюрьмеВ феврале адвокат Касема заявил, что журналист подвергается пыткам в рижской тюрьме. Его безосновательно перевели в корпус к осужденным заключенным и поместили в одиночную камеру 30 января. По словам адвоката, у Касема начались приступы аллергии – возникли проблемы с дыханием. Также у него обострились хронические заболевания: стали отказывать пальцы на ногах из-за подагры.Однако помощи Касем не получил - в качестве лечения тюремный врач выдал ему простые таблетки от аллергии. О том, что происходит с его подзащитным, адвокат узнал лишь на третий день, когда заключенному позволили позвонить, хотя по закону он имеет на это право в любое время суток. По словам адвоката, состояние Марата Касема критическое и ему срочно нужна медицинская помощь.Продление ареста6 марта 2023 года суд в Литве отказался заменить Касему арест на меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Поданная апелляция была отклонена."Суд отклонил апелляцию на изменение меры пресечения, не связанную с лишением свободы, шеф-редактору Sputnik Литва. Марат останется в Рижской центральной тюрьме еще на два месяца, после чего снова сможет подать апелляцию", - говорится в Telegram-канале Sputnik Литва.Международная реакция на арест КасемаФинский политолог, правозащитник, доцент Хельсинкского университета Йохан Бекман назвал задержание и арест шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема спецслужбами Латвии нормой для запада и очередным примером "фашистизации" Европы. По его словам, главный враг западного истеблишмента – это российские журналисты. И поэтому на них ведется охота."Вся моя жизнь — череда случайностей"Незадолго до ареста Марат Касем дал большое интервью корпоративному изданию медиагруппы "Россия сегодня". Журналист подробно рассказал о детстве, семье, увлечениях, долгом пути к профессии, а также о роли случайностей в судьбе."Моя родина — это Латвия, сто процентов. От слова "родиться" — я же там родился,- говорил в интервью Касем. - Но есть понятие "Отчизна" или "Отечество". Вот Отечество мое — это Россия. Она мне очень много дала, здесь я встретил самых лучших друзей. Здесь у меня были яркие романтические чувства. Здесь любимая работа. Здесь все самое лучшее, что происходит в моей жизни".
https://crimea.ria.ru/20230117/oposredovannoe-davlenie-solovev-nazval-sposob-osvobodit-kasema-1126438056.html
https://crimea.ria.ru/20230112/mid-budet-dobivatsya-osvobozhdeniya-kasema-cherez-mezhdunarodnye-struktury--1126365201.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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марат касем , латвия, в мире, политика, россия, миа "россия сегодня", литва, sputnik
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Во вторник исполняется 33 года шеф-редактору Sputnik Литва Марату Касему, который уже более двух месяцев находится в Рижской Центральной тюрьме. Латышские силовики обвинили его в нарушении антироссийских санкций Евросоюза. Представители российского МИД называют дело против Касема местью за свободу слова и правду. А медиагруппа "Россия сегодня" и общественники продолжают добиваться его освобождения.
Дело Марата Касема
Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет он живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря прошлого года журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, после чего его задержали. Пятого января рижский суд заключил его под стражу, журналиста перевели в городскую Центральную тюрьму.
По словам адвоката, Касему инкриминируют сразу две статьи: о нарушении антироссийских экономических санкций и о шпионаже. По второй статье журналисту может грозить до 20 лет лишения свободы.
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала задержание шеф-редактора Sputnik Литва покушением на свободу слова и обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев также заявил о незаконном задержании Касема и заверил, что медиагруппа будет призывать международную общественность отреагировать и сделает все, что можно, для его освобождения. А официальный представитель российского МИД Мария Захарова пристыдила Совет по правам человека ООН за отсутствие реакции на арест журналиста.
После ареста в Москве прошла акция в поддержку Касема
. У здания латвийской дипмиссии собрались несколько десятков человек, включая генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. Участники призывали освободить журналиста и взывали к свободе слова.
Пытки в рижской тюрьме
В феврале адвокат Касема заявил, что журналист подвергается пыткам в рижской тюрьме
. Его безосновательно перевели в корпус к осужденным заключенным и поместили в одиночную камеру 30 января. По словам адвоката, у Касема начались приступы аллергии – возникли проблемы с дыханием. Также у него обострились хронические заболевания: стали отказывать пальцы на ногах из-за подагры.
Однако помощи Касем не получил - в качестве лечения тюремный врач выдал ему простые таблетки от аллергии. О том, что происходит с его подзащитным, адвокат узнал лишь на третий день, когда заключенному позволили позвонить, хотя по закону он имеет на это право в любое время суток. По словам адвоката, состояние Марата Касема критическое и ему срочно нужна медицинская помощь.
Продление ареста
6 марта 2023 года суд в Литве отказался
заменить Касему арест на меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Поданная апелляция была отклонена.
"Суд отклонил апелляцию на изменение меры пресечения, не связанную с лишением свободы, шеф-редактору Sputnik Литва. Марат останется в Рижской центральной тюрьме еще на два месяца, после чего снова сможет подать апелляцию", - говорится в Telegram-канале Sputnik Литва.
Международная реакция на арест Касема
Финский политолог, правозащитник, доцент Хельсинкского университета Йохан Бекман назвал задержание и арест шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема спецслужбами Латвии нормой для запада и очередным примером "фашистизации" Европы
. По его словам, главный враг западного истеблишмента – это российские журналисты. И поэтому на них ведется охота.
"Марат - не первый журналист, который арестован или преследуется. Напомню, что Латвия – член блока НАТО, это псевдогосударство, которое преследует русских, угрожает русским, угрожает России. НАТО ведет фактически войну против России, поэтому они решили издеваться над человеком", - заявлял ранее Бекман в интервью радио "Sputnik на русском".
"Вся моя жизнь — череда случайностей"
Незадолго до ареста Марат Касем дал большое интервью
корпоративному изданию медиагруппы "Россия сегодня". Журналист подробно рассказал о детстве, семье, увлечениях, долгом пути к профессии, а также о роли случайностей в судьбе.
"Моя родина — это Латвия, сто процентов. От слова "родиться" — я же там родился,- говорил в интервью Касем. - Но есть понятие "Отчизна" или "Отечество". Вот Отечество мое — это Россия. Она мне очень много дала, здесь я встретил самых лучших друзей. Здесь у меня были яркие романтические чувства. Здесь любимая работа. Здесь все самое лучшее, что происходит в моей жизни".