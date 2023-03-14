https://crimea.ria.ru/20230314/tri-mesyatsa-v-latviyskoy-tyurme-vse-ob-areste-zhurnalista-kasema-1127504746.html

Третий месяц в латвийской тюрьме: все об аресте журналиста Касема

Третий месяц в латвийской тюрьме: все об аресте журналиста Касема - РИА Новости Крым, 14.03.2023

Третий месяц в латвийской тюрьме: все об аресте журналиста Касема

Во вторник исполняется 33 года шеф-редактору Sputnik Литва Марату Касему, который уже более двух месяцев находится в Рижской Центральной тюрьме. Латышские... РИА Новости Крым, 14.03.2023

2023-03-14T08:02

2023-03-14T08:02

2023-03-14T08:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Во вторник исполняется 33 года шеф-редактору Sputnik Литва Марату Касему, который уже более двух месяцев находится в Рижской Центральной тюрьме. Латышские силовики обвинили его в нарушении антироссийских санкций Евросоюза. Представители российского МИД называют дело против Касема местью за свободу слова и правду. А медиагруппа "Россия сегодня" и общественники продолжают добиваться его освобождения.Дело Марата КасемаМарат Касем — гражданин Латвии, несколько лет он живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря прошлого года журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, после чего его задержали. Пятого января рижский суд заключил его под стражу, журналиста перевели в городскую Центральную тюрьму.По словам адвоката, Касему инкриминируют сразу две статьи: о нарушении антироссийских экономических санкций и о шпионаже. По второй статье журналисту может грозить до 20 лет лишения свободы.После ареста в Москве прошла акция в поддержку Касема. У здания латвийской дипмиссии собрались несколько десятков человек, включая генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. Участники призывали освободить журналиста и взывали к свободе слова.Пытки в рижской тюрьмеВ феврале адвокат Касема заявил, что журналист подвергается пыткам в рижской тюрьме. Его безосновательно перевели в корпус к осужденным заключенным и поместили в одиночную камеру 30 января. По словам адвоката, у Касема начались приступы аллергии – возникли проблемы с дыханием. Также у него обострились хронические заболевания: стали отказывать пальцы на ногах из-за подагры.Однако помощи Касем не получил - в качестве лечения тюремный врач выдал ему простые таблетки от аллергии. О том, что происходит с его подзащитным, адвокат узнал лишь на третий день, когда заключенному позволили позвонить, хотя по закону он имеет на это право в любое время суток. По словам адвоката, состояние Марата Касема критическое и ему срочно нужна медицинская помощь.Продление ареста6 марта 2023 года суд в Литве отказался заменить Касему арест на меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Поданная апелляция была отклонена."Суд отклонил апелляцию на изменение меры пресечения, не связанную с лишением свободы, шеф-редактору Sputnik Литва. Марат останется в Рижской центральной тюрьме еще на два месяца, после чего снова сможет подать апелляцию", - говорится в Telegram-канале Sputnik Литва.Международная реакция на арест КасемаФинский политолог, правозащитник, доцент Хельсинкского университета Йохан Бекман назвал задержание и арест шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема спецслужбами Латвии нормой для запада и очередным примером "фашистизации" Европы. По его словам, главный враг западного истеблишмента – это российские журналисты. И поэтому на них ведется охота."Вся моя жизнь — череда случайностей"Незадолго до ареста Марат Касем дал большое интервью корпоративному изданию медиагруппы "Россия сегодня". Журналист подробно рассказал о детстве, семье, увлечениях, долгом пути к профессии, а также о роли случайностей в судьбе."Моя родина — это Латвия, сто процентов. От слова "родиться" — я же там родился,- говорил в интервью Касем. - Но есть понятие "Отчизна" или "Отечество". Вот Отечество мое — это Россия. Она мне очень много дала, здесь я встретил самых лучших друзей. Здесь у меня были яркие романтические чувства. Здесь любимая работа. Здесь все самое лучшее, что происходит в моей жизни".

https://crimea.ria.ru/20230117/oposredovannoe-davlenie-solovev-nazval-sposob-osvobodit-kasema-1126438056.html

https://crimea.ria.ru/20230112/mid-budet-dobivatsya-osvobozhdeniya-kasema-cherez-mezhdunarodnye-struktury--1126365201.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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