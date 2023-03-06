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Суд в Литве оставил Касема в тюрьме еще на два месяца

Суд в Литве оставил Касема в тюрьме еще на два месяца - РИА Новости Крым, 06.03.2023

Суд в Литве оставил Касема в тюрьме еще на два месяца

Суд в Литве отклонил апелляцию на изменение меры пресечения и оставил журналиста Марата Касема в тюрьме еще на два месяца. Об этом сообщает Sputnik Литва. РИА Новости Крым, 06.03.2023

2023-03-06T13:16

2023-03-06T13:16

2023-03-06T13:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Суд в Литве отклонил апелляцию на изменение меры пресечения и оставил журналиста Марата Касема в тюрьме еще на два месяца. Об этом сообщает Sputnik Литва.Дело Марата КасемаМарат Касем — гражданин Латвии, несколько лет он живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, после чего его задержали. Пятого января рижский суд заключил его под стражу, журналиста перевели в городскую Центральную тюрьму. По словам адвоката, Касему инкриминируют сразу две статьи: о нарушении антироссийских экономических санкций и о шпионаже. По второй статье журналисту может грозить до 20 лет лишения свободы.Российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала задержание шеф-редактора Sputnik Литва покушением на свободу слова и обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев также заявил о незаконном задержании Касема и заверил, что медиагруппа будет призывать международную общественность отреагировать и сделает все, что можно, для его освобождения. А официальный представитель российского МИД Мария Захарова пристыдила Совет по правам человека ООН за отсутствие реакции на арест журналиста.Пытки в рижской тюрьмеВ феврале адвокат Марата Касема заявил, что журналист подвергается пыткам в рижской тюрьме. Его безосновательно перевели в корпус к осужденным заключенным и поместили в одиночную камеру 30 января. Здесь он находится в условиях антисанитарии.По словам адвоката, у Касема начались приступы аллергии – возникли проблемы с дыханием. Также у него обострились хронические заболевания: стали отказывать пальцы на ногах из-за подагры. На просьбы и жалобы Касема практически не реагируют, в качестве лечения тюремный врач выдал ему простые таблетки от аллергии. О том, что происходит с его подзащитным, адвокат узнал лишь на третий день, когда заключенному позволили позвонить, хотя по закону он имеет на это право в любое время суток. Сейчас состояние Марата Касема, по словам адвоката, критическое и ему срочно нужна медицинская помощь.Читайте также на РИА Новости Крым:Марат Касем: моя родина – Латвия, мое Отечество – Россия Опосредованное давление: Соловьев назвал способ освободить КасемаАдвокат Томас указал на опасность и абсурдность обвинения Марата Касема

https://crimea.ria.ru/20230110/arest-marata-kasema-ne-imeet-otnosheniya-k-zakonu--finskiy-pravozaschitnik-1126330826.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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