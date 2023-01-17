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Опосредованное давление: Соловьев назвал способ освободить Касема - РИА Новости Крым, 17.01.2023
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Опосредованное давление: Соловьев назвал способ освободить Касема
Опосредованное давление: Соловьев назвал способ освободить Касема - РИА Новости Крым, 17.01.2023
Опосредованное давление: Соловьев назвал способ освободить Касема
Добиться освобождения шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема возможно путем воздействия на ООН и ОБСЕ, которые могут оказать давление на латвийские власти в... РИА Новости Крым, 17.01.2023
2023-01-17T16:52
2023-01-17T16:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Добиться освобождения шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема возможно путем воздействия на ООН и ОБСЕ, которые могут оказать давление на латвийские власти в этом вопросе. Такое мнение высказал председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев."На руководителей прибалтийских республик могут повлиять заявления международных организаций – журналистских и правозащитных. Можно обходным путем воздействовать на эти республики, и я надеюсь, что наши заявления, которые мы отправили в Международную федерацию журналистов, в правозащитные организации каким-то образом смогут помочь нашему коллеге обрести свободу и вернуться в Россию", - сказал Соловьев в интервью "Sputnik на русском".Глава СЖР напомнил ситуацию с журналистом Кириллом Вышинским, в 2018 году который будучи главным редактором портала "РИИ Новости – Украина" был незаконно арестован украинскими властями по обвинению в "государственной измене". В общей сложности он провел в тюрьме полтора года и вышел на свободу осенью 2019 года. Соловьев отметил, что освобождению Вышинского способствовала в том числе работа российских правозащитных организаций, СМИ, Совета по правам человека, которые оказывали давление на международные организации, которые в свою очередь повлияли на Киев.Марат Касем – гражданин Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. 30 декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам.Касема задержали спецслужбы Латвии в Риге и отправили под стражу по решению суда. Ему инкриминируют сразу две статьи: о нарушении антироссийских экономических санкций и о шпионаже. Касем переведен в рижскую Центральную тюрьму.МИД России потребовал международные организации подключиться к произошедшему, указав на то, что задержание Касема – это нарушение Литвой всех международных обязательств в сфере свободы слова.Российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой повлиять на уголовную репрессию в отношении задержанного шеф-редактора Sputnik Литва. А в российской национальной комиссии ЮНЕСКО призвали вплотную заняться проблемами преследования прессы, ограничения свободы слова и доступа к информации в Прибалтике.
https://crimea.ria.ru/20230111/zakharova-pristydila-sovet-oon-po-pravam-cheloveka-za-bezrazlichie-k-kasemu-1126336008.html
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марат касем , политика, sputnik, литва, латвия, общество, оон, обсе
Опосредованное давление: Соловьев назвал способ освободить Касема

Глава СЖР Соловьев: добиться освобождения Касема возможно через ООН и ОБСЕ

16:52 17.01.2023
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкМарат Касем
Марат Касем - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Добиться освобождения шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема возможно путем воздействия на ООН и ОБСЕ, которые могут оказать давление на латвийские власти в этом вопросе. Такое мнение высказал председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.
"На руководителей прибалтийских республик могут повлиять заявления международных организаций – журналистских и правозащитных. Можно обходным путем воздействовать на эти республики, и я надеюсь, что наши заявления, которые мы отправили в Международную федерацию журналистов, в правозащитные организации каким-то образом смогут помочь нашему коллеге обрести свободу и вернуться в Россию", - сказал Соловьев в интервью "Sputnik на русском".
Глава СЖР напомнил ситуацию с журналистом Кириллом Вышинским, в 2018 году который будучи главным редактором портала "РИИ Новости – Украина" был незаконно арестован украинскими властями по обвинению в "государственной измене". В общей сложности он провел в тюрьме полтора года и вышел на свободу осенью 2019 года. Соловьев отметил, что освобождению Вышинского способствовала в том числе работа российских правозащитных организаций, СМИ, Совета по правам человека, которые оказывали давление на международные организации, которые в свою очередь повлияли на Киев.
"ООН все-таки еще остается авторитетной международной организацией, достаточно авторитетной является и ОБСЕ. В ОБСЕ есть управление по свободе печати, и именно они много лет подряд устраивали встречи представителей Союза журналистов России и Украины. Давление с их стороны, возможно, поможет нашему коллеге вернуться в Москву.
Марат Касем – гражданин Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. 30 декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам.
Касема задержали спецслужбы Латвии в Риге и отправили под стражу по решению суда. Ему инкриминируют сразу две статьи: о нарушении антироссийских экономических санкций и о шпионаже. Касем переведен в рижскую Центральную тюрьму.
МИД России потребовал международные организации подключиться к произошедшему, указав на то, что задержание Касема – это нарушение Литвой всех международных обязательств в сфере свободы слова.
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой повлиять на уголовную репрессию в отношении задержанного шеф-редактора Sputnik Литва. А в российской национальной комиссии ЮНЕСКО призвали вплотную заняться проблемами преследования прессы, ограничения свободы слова и доступа к информации в Прибалтике.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
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