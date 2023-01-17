https://crimea.ria.ru/20230117/oposredovannoe-davlenie-solovev-nazval-sposob-osvobodit-kasema-1126438056.html

Опосредованное давление: Соловьев назвал способ освободить Касема

Опосредованное давление: Соловьев назвал способ освободить Касема - РИА Новости Крым, 17.01.2023

Опосредованное давление: Соловьев назвал способ освободить Касема

Добиться освобождения шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема возможно путем воздействия на ООН и ОБСЕ, которые могут оказать давление на латвийские власти в... РИА Новости Крым, 17.01.2023

2023-01-17T16:52

2023-01-17T16:52

2023-01-17T16:52

марат касем

политика

sputnik

литва

латвия

общество

оон

обсе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/11/1126437928_0:0:3036:1709_1920x0_80_0_0_b7551465dd185a3c4314e3bf03c931d9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Добиться освобождения шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема возможно путем воздействия на ООН и ОБСЕ, которые могут оказать давление на латвийские власти в этом вопросе. Такое мнение высказал председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев."На руководителей прибалтийских республик могут повлиять заявления международных организаций – журналистских и правозащитных. Можно обходным путем воздействовать на эти республики, и я надеюсь, что наши заявления, которые мы отправили в Международную федерацию журналистов, в правозащитные организации каким-то образом смогут помочь нашему коллеге обрести свободу и вернуться в Россию", - сказал Соловьев в интервью "Sputnik на русском".Глава СЖР напомнил ситуацию с журналистом Кириллом Вышинским, в 2018 году который будучи главным редактором портала "РИИ Новости – Украина" был незаконно арестован украинскими властями по обвинению в "государственной измене". В общей сложности он провел в тюрьме полтора года и вышел на свободу осенью 2019 года. Соловьев отметил, что освобождению Вышинского способствовала в том числе работа российских правозащитных организаций, СМИ, Совета по правам человека, которые оказывали давление на международные организации, которые в свою очередь повлияли на Киев.Марат Касем – гражданин Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. 30 декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам.Касема задержали спецслужбы Латвии в Риге и отправили под стражу по решению суда. Ему инкриминируют сразу две статьи: о нарушении антироссийских экономических санкций и о шпионаже. Касем переведен в рижскую Центральную тюрьму.МИД России потребовал международные организации подключиться к произошедшему, указав на то, что задержание Касема – это нарушение Литвой всех международных обязательств в сфере свободы слова.Российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой повлиять на уголовную репрессию в отношении задержанного шеф-редактора Sputnik Литва. А в российской национальной комиссии ЮНЕСКО призвали вплотную заняться проблемами преследования прессы, ограничения свободы слова и доступа к информации в Прибалтике.

https://crimea.ria.ru/20230111/zakharova-pristydila-sovet-oon-po-pravam-cheloveka-za-bezrazlichie-k-kasemu-1126336008.html

литва

латвия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марат касем , политика, sputnik, литва, латвия, общество, оон, обсе