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Марат Касем из-за пыток в Латвии в критическом состоянии – адвокат - РИА Новости Крым, 03.02.2023
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Марат Касем из-за пыток в Латвии в критическом состоянии – адвокат
Марат Касем из-за пыток в Латвии в критическом состоянии – адвокат - РИА Новости Крым, 03.02.2023
Марат Касем из-за пыток в Латвии в критическом состоянии – адвокат
Российский журналист, шеф-редактор агентства Sputnik Литва и ведущий радио Sputnik Марат Касем подвергается пыткам в рижской тюрьме. Об этом сообщает Sputnik... РИА Новости Крым, 03.02.2023
2023-02-03T18:31
2023-02-03T19:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Российский журналист, шеф-редактор агентства Sputnik Литва и ведущий радио Sputnik Марат Касем подвергается пыткам в рижской тюрьме. Об этом сообщает Sputnik Ближнее зарубежье со ссылкой на его адвоката.По словам адвоката, Касема без имеющихся на то оснований перевели в корпус к осужденным заключенным и поместили в одиночную камеру 30 января. Здесь он находится в условиях антисанитарии, вокруг насекомые.У Касема начались приступы аллергии – возникли проблемы с дыханием. Все, что он сам может сделать, чтобы как-то облегчить свое состояние, – время от времени открывать окно в камере. При этом ему приходится спать в шапке и верхней одежде. В сложившихся условиях у Касема обострились хронические заболевания: стали отказывать пальцы на ногах из-за подагры.На стуки в дверь, просьбы и жалобы Касема практически не реагируют. Тюремный врач выдал ему простые таблетки от аллергии.О том, что происходит с его подзащитным, адвокат узнал лишь на третий день, когда заключенному позволили позвонить, хотя по закону он имеет на это право в любое время суток.По словам адвоката, сейчас состояние Марата Касема критическое, ему требуется медицинская помощь.Журналиста, шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема задержали в конце декабря в Латвии в Риге, куда он приехал по семейным обстоятельствам. 5 января по решению суда Касем был заключен под стражу, его перевели в Центральную рижскую тюрьму. МИД РФ потребовал от международных организаций подключиться к проблеме. В ведомстве назвали задержание Касема террором против инакомыслия и местью диктаторских режимов Латвии за принципиальность журналиста. В апелляции защите Касема было отказано в середине января, журналиста оставили под стражей. Марат Касем – гражданин Латвии, несколько лет он живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва.В МИД России заявили, что продолжат борьбу за Касема с "карательным аппаратом" Латвии Читайте также на РИА Новости Крым:Марат Касем: моя родина – Латвия, мое Отечество – Россия Опосредованное давление: Соловьев назвал способ освободить КасемаЗахарова пристыдила Совет ООН по правам человека за безразличие к Касему
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марат касем , литва, латвия, новости, общество, sputnik, медиагруппа "россия сегодня"
Марат Касем из-за пыток в Латвии в критическом состоянии – адвокат

Российский журналист Марат Касем подвергся пыткам в тюрьме Латвии – сообщил его адвокат

18:31 03.02.2023 (обновлено: 19:12 03.02.2023)
 
© РИА НовостиШеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем, архивное фото
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем, архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Российский журналист, шеф-редактор агентства Sputnik Литва и ведущий радио Sputnik Марат Касем подвергается пыткам в рижской тюрьме. Об этом сообщает Sputnik Ближнее зарубежье со ссылкой на его адвоката.
По словам адвоката, Касема без имеющихся на то оснований перевели в корпус к осужденным заключенным и поместили в одиночную камеру 30 января. Здесь он находится в условиях антисанитарии, вокруг насекомые.
У Касема начались приступы аллергии – возникли проблемы с дыханием. Все, что он сам может сделать, чтобы как-то облегчить свое состояние, – время от времени открывать окно в камере. При этом ему приходится спать в шапке и верхней одежде. В сложившихся условиях у Касема обострились хронические заболевания: стали отказывать пальцы на ногах из-за подагры.
На стуки в дверь, просьбы и жалобы Касема практически не реагируют. Тюремный врач выдал ему простые таблетки от аллергии.
О том, что происходит с его подзащитным, адвокат узнал лишь на третий день, когда заключенному позволили позвонить, хотя по закону он имеет на это право в любое время суток.
По словам адвоката, сейчас состояние Марата Касема критическое, ему требуется медицинская помощь.
"Как сообщает адвокат, условия содержания в тюрьме Марата Касема попадают под действие Конвенции по предотвращению пыток... В данный момент адвокат готовит жалобу и требует медицинского освидетельствования своего подзащитного ", – говорится в сообщении Sputnik Ближнее зарубежье в Telegram-канале.
Журналиста, шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема задержали в конце декабря в Латвии в Риге, куда он приехал по семейным обстоятельствам. 5 января по решению суда Касем был заключен под стражу, его перевели в Центральную рижскую тюрьму. МИД РФ потребовал от международных организаций подключиться к проблеме. В ведомстве назвали задержание Касема террором против инакомыслия и местью диктаторских режимов Латвии за принципиальность журналиста. В апелляции защите Касема было отказано в середине января, журналиста оставили под стражей.
Марат Касем – гражданин Латвии, несколько лет он живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва.
В МИД России заявили, что продолжат борьбу за Касема с "карательным аппаратом" Латвии
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Марат КасемЛитваЛатвияНовостиОбществоSputnikМедиагруппа "Россия сегодня"
 
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