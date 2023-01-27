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МИД России продолжит борьбу за Касема - Захарова - РИА Новости Крым, 27.01.2023
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МИД России продолжит борьбу за Касема - Захарова
МИД России продолжит борьбу за Касема - Захарова - РИА Новости Крым, 27.01.2023
МИД России продолжит борьбу за Касема - Захарова
Москва предпринимает все усилия, чтобы вызволить шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема из "латышских застенков". Об этом заявила на брифинге в пятницу... РИА Новости Крым, 27.01.2023
2023-01-27T18:39
2023-01-27T18:39
марат касем
мария захарова
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политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Москва предпринимает все усилия, чтобы вызволить шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема из "латышских застенков". Об этом заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, никакой другой вариант развития событий, кроме как освобождение российского журналиста и снятие с него сфабрикованных обвинений, не рассматривается.По мнению Захаровой, кроме как мстительным произволом происходящее с Касемом в Латвии назвать нельзя. "Это такой мстительный произвол латвийского карательного аппарата, который сводит счеты с не желающим предавать свои убеждения журналистом", – прокомментировала дипломат.Журналист, шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем был задержан в конце декабря в столице Латвии Риге, куда приехал по семейным обстоятельствам. Уже 5 января по решению суда его заключили под стражу и перевели в Центральную рижскую тюрьму. У посольства Латвии в Москве прошла акция в поддержку Касема. МИД РФ потребовал подключения международных организаций к проблеме. В ведомстве назвали задержание Касема в Латвии местью диктаторских режимов за его принципиальность и ни чем иным, как террором против инакомыслия. В апелляции защите Касема было отказано в середине января. Журналиста оставили под стражей. Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала задержание Касема покушением на свободу слова и обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека. Глава Союза журналистов РоссииВладимир Соловьев в комментарии РИА Новости отметил, что возглавляемая им организация считает произошедшее одним из самых серьезных нарушений и отправит информацию, связанную с данным инцидентом, во все международные правозащитные журналистские организации. По его мнению, добиться освобождения Касема возможно через ООН и ОБСЕ. Гендиректор "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал задержание сотрудника компании незаконным, а арест его – событием, происходящим в условиях "европейского беспредела, когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за мнение, за позицию, за ту информацию, которую он высказывает". По словам Киселева, медиагруппа сделает "все что можно для освобождения" Касема, призывав в том числе международную общественность отреагировать на это беззаконие.Комментируя происходящее, финский политолог, правозащитник, доцент Хельсинкского университета Йохан Бекман назвал задержание и арест шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема спецслужбами Латвии нормой для Запада и очередным примером "фашистизации" Европы. Касем – гражданин Латвии, несколько лет он живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва.Читайте также на РИА Новости Крым:Захарова пристыдила Совет ООН по правам человека за безразличие к КасемуОпосредованное давление: Соловьев назвал способ освободить КасемаМИД будет добиваться освобождения Касема через международные структуры
https://crimea.ria.ru/20230111/advokat-tomas-ukazal-na-opasnost-i-absurdnost-obvineniya-marata-kasema-1126350473.html
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марат касем , мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, латвия, новости, общество
МИД России продолжит борьбу за Касема - Захарова

В МИД России заявили о продолжении борьбы за Касема с латвийским "карательным аппаратом"

18:39 27.01.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАкция в поддержку шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема
Акция в поддержку шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Москва предпринимает все усилия, чтобы вызволить шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема из "латышских застенков". Об этом заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы предпринимаем все усилия, как это делаем всегда в отношении российских граждан, которые попадают в аналогичные ситуации, по вызволению журналиста из латышских застенков", – сказала Захарова.
По ее словам, никакой другой вариант развития событий, кроме как освобождение российского журналиста и снятие с него сфабрикованных обвинений, не рассматривается.
По мнению Захаровой, кроме как мстительным произволом происходящее с Касемом в Латвии назвать нельзя. "Это такой мстительный произвол латвийского карательного аппарата, который сводит счеты с не желающим предавать свои убеждения журналистом", – прокомментировала дипломат.
Журналист, шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем был задержан в конце декабря в столице Латвии Риге, куда приехал по семейным обстоятельствам. Уже 5 января по решению суда его заключили под стражу и перевели в Центральную рижскую тюрьму. У посольства Латвии в Москве прошла акция в поддержку Касема.
МИД РФ потребовал подключения международных организаций к проблеме. В ведомстве назвали задержание Касема в Латвии местью диктаторских режимов за его принципиальность и ни чем иным, как террором против инакомыслия.
В апелляции защите Касема было отказано в середине января. Журналиста оставили под стражей.
Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала задержание Касема покушением на свободу слова и обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека.
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Глава Союза журналистов РоссииВладимир Соловьев в комментарии РИА Новости отметил, что возглавляемая им организация считает произошедшее одним из самых серьезных нарушений и отправит информацию, связанную с данным инцидентом, во все международные правозащитные журналистские организации. По его мнению, добиться освобождения Касема возможно через ООН и ОБСЕ.
Гендиректор "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал задержание сотрудника компании незаконным, а арест его – событием, происходящим в условиях "европейского беспредела, когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за мнение, за позицию, за ту информацию, которую он высказывает". По словам Киселева, медиагруппа сделает "все что можно для освобождения" Касема, призывав в том числе международную общественность отреагировать на это беззаконие.
Комментируя происходящее, финский политолог, правозащитник, доцент Хельсинкского университета Йохан Бекман назвал задержание и арест шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема спецслужбами Латвии нормой для Запада и очередным примером "фашистизации" Европы.
Касем – гражданин Латвии, несколько лет он живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва.
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Марат КасемМария ЗахароваМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)ПолитикаЛатвияНовостиОбщество
 
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