https://crimea.ria.ru/20230127/mid-rossii-prodolzhit-borbu-za-kasema----zakharova-1126628835.html

МИД России продолжит борьбу за Касема - Захарова

МИД России продолжит борьбу за Касема - Захарова - РИА Новости Крым, 27.01.2023

МИД России продолжит борьбу за Касема - Захарова

Москва предпринимает все усилия, чтобы вызволить шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема из "латышских застенков". Об этом заявила на брифинге в пятницу... РИА Новости Крым, 27.01.2023

2023-01-27T18:39

2023-01-27T18:39

2023-01-27T18:39

марат касем

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Москва предпринимает все усилия, чтобы вызволить шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема из "латышских застенков". Об этом заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, никакой другой вариант развития событий, кроме как освобождение российского журналиста и снятие с него сфабрикованных обвинений, не рассматривается.По мнению Захаровой, кроме как мстительным произволом происходящее с Касемом в Латвии назвать нельзя. "Это такой мстительный произвол латвийского карательного аппарата, который сводит счеты с не желающим предавать свои убеждения журналистом", – прокомментировала дипломат.Журналист, шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем был задержан в конце декабря в столице Латвии Риге, куда приехал по семейным обстоятельствам. Уже 5 января по решению суда его заключили под стражу и перевели в Центральную рижскую тюрьму. У посольства Латвии в Москве прошла акция в поддержку Касема. МИД РФ потребовал подключения международных организаций к проблеме. В ведомстве назвали задержание Касема в Латвии местью диктаторских режимов за его принципиальность и ни чем иным, как террором против инакомыслия. В апелляции защите Касема было отказано в середине января. Журналиста оставили под стражей. Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала задержание Касема покушением на свободу слова и обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека. Глава Союза журналистов РоссииВладимир Соловьев в комментарии РИА Новости отметил, что возглавляемая им организация считает произошедшее одним из самых серьезных нарушений и отправит информацию, связанную с данным инцидентом, во все международные правозащитные журналистские организации. По его мнению, добиться освобождения Касема возможно через ООН и ОБСЕ. Гендиректор "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал задержание сотрудника компании незаконным, а арест его – событием, происходящим в условиях "европейского беспредела, когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за мнение, за позицию, за ту информацию, которую он высказывает". По словам Киселева, медиагруппа сделает "все что можно для освобождения" Касема, призывав в том числе международную общественность отреагировать на это беззаконие.Комментируя происходящее, финский политолог, правозащитник, доцент Хельсинкского университета Йохан Бекман назвал задержание и арест шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема спецслужбами Латвии нормой для Запада и очередным примером "фашистизации" Европы. Касем – гражданин Латвии, несколько лет он живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва.Читайте также на РИА Новости Крым:Захарова пристыдила Совет ООН по правам человека за безразличие к КасемуОпосредованное давление: Соловьев назвал способ освободить КасемаМИД будет добиваться освобождения Касема через международные структуры

https://crimea.ria.ru/20230111/advokat-tomas-ukazal-na-opasnost-i-absurdnost-obvineniya-marata-kasema-1126350473.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марат касем , мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, латвия, новости, общество