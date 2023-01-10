https://crimea.ria.ru/20230110/arest-marata-kasema-ne-imeet-otnosheniya-k-zakonu--finskiy-pravozaschitnik-1126330826.html

Арест Марата Касема не имеет отношения к закону – финский правозащитник

Арест Марата Касема не имеет отношения к закону – финский правозащитник - РИА Новости Крым, 10.01.2023

Арест Марата Касема не имеет отношения к закону – финский правозащитник

Финский политолог, правозащитник, доцент Хельсинкского университета Йохан Бекман назвал задержание и арест шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема... РИА Новости Крым, 10.01.2023

2023-01-10T19:26

2023-01-10T19:26

2023-01-10T19:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Финский политолог, правозащитник, доцент Хельсинкского университета Йохан Бекман назвал задержание и арест шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема спецслужбами Латвии нормой для запада и очередным примером "фашистизации" Европы.По его словам, главный враг западного истеблишмента – это российские журналисты. И поэтому на них ведется охота. "Марат - не первый журналист, который арестован или преследуется. Напомню, что Латвия – член блока НАТО, это псевдогосударство, которое преследует русских, угрожает русским, угрожает России. НАТО ведет фактически войну против России, поэтому они решили издеваться над человеком. Напомню, что только что освобожден из рижской тюрьмы другой журналист – Руслан Панкратов. Это тоже известный журналист, политический деятель, его держали в тюрьме больше полугода. Это не имеет отношения к законодательству или принципам. Это очередной пример нацификации и фашистизации Европы", - сказал эксперт в интервью радио Sputnik на русском.По его мнению, преследование русских – норма для стран Балтии, в которых преследовали собственных граждан, рожденных в Прибалтике, живших и работавших там. Страдают не только журналисты, подчеркнул Бекман. При этом он уверен, что Рига не сама придумала этот арест: он совершен по указанию "руководителей в Лондоне или Вашингтоне".Правозащитник убежден, что в настоящий момент на Касема оказывается жесточайшее давление, "его пытаются завербовать, использовав шантаж в виде родственников или близких".По мнению эксперта, никакие международные правозащитные профессиональные журналистские организации на станут на защиту арестованного шеф-редактора Sputnik Литва, так как понятие свободы слова для Европы – это миф.При этом Россия всегда хорошо относилась к западным журналистам, подчеркивает собеседник."Самые яркие русофобы были аккредитованы в России, Россия уважала их профессию и их права. Россия никогда их не арестовывала", - резюмировал правозащитник.Марат Касем – гражданин Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. 30 декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам.Касема задержали спецслужбы Латвии в Риге и отправили под стражу по решению суда. Ему инкриминируют сразу две статьи: о нарушении антироссийских экономических санкций и о шпионаже. Касем переведен в рижскую Центральную тюрьму. МИД России потребовал международные организации подключиться к произошедшему, указав на то, что задержание Касема – это нарушение Литвой всех международных обязательств в сфере свободы слова.Российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой повлиять на уголовную репрессию в отношении задержанного шеф-редактора Sputnik Литва. А в российской национальной комиссии ЮНЕСКО призвали вплотную заняться проблемами преследования прессы, ограничения свободы слова и доступа к информации в Прибалтике.

https://crimea.ria.ru/20230106/v-moskve-proshla-aktsiya-v-podderzhku-zaderzhannogo-v-litve-marata-kasema-1126271373.html

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марат касем , латвия, политика, мнения, йохан бекман, в мире, миа "россия сегодня", россия