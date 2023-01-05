https://crimea.ria.ru/20230105/zaderzhanie-shef-redaktora-sputnik-litva-kasema-chto-izvestno-1126265389.html

Задержание шеф-редактора Sputnik Литва Касема: что известно

Задержание шеф-редактора Sputnik Литва Касема: что известно - РИА Новости Крым, 05.01.2023

Задержание шеф-редактора Sputnik Литва Касема: что известно

Задержание в Риге шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема - это нарушение Латвией всех международных обязательств в сфере свободы слова, МИД России требует... РИА Новости Крым, 05.01.2023

2023-01-05T20:49

2023-01-05T20:49

2023-01-05T21:03

марат касем

мария захарова

латвия

происшествия

министерство иностранных дел рф (мид рф)

политика

sputnik

миа "россия сегодня"

дмитрий киселев

мария бутина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Задержание в Риге шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема - это нарушение Латвией всех международных обязательств в сфере свободы слова, МИД России требует подключения международных организаций к произошедшему. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.Марата Касема задержали спецслужбы Латвии в Риге и отправили под стражу по решению суда. Ему инкриминируют сразу две статьи: о нарушении антироссийских экономических санкций и о шпионаже. Касем переведен в рижскую Центральную тюрьму. Адвокат журналиста пока не получила материалы дела.По словам Захаровой, МИД РФ проясняет детали случившегося."Исходим из того, что это нарушение Латвией всех международных обязательств в сфере свободы слова, защиты прав журналистов, неприкосновенности прав и свобод", - сказала она.Захарова подчеркнула, что Касем на протяжении многих лет был объектом травли и преследований со стороны целого ряда прибалтийских государств, о чем сам неоднократно говорил. "Случившееся невозможно квалифицировать иначе как бесчеловечный и подлый террор латвийского режима против любого инакомыслия, готовность отбросить все правовые рамки и принципы цивилизованного государства, чтобы расправиться с неугодными. Рига в очередной раз продемонстрировала, что для нее такие ценности демократического общества как плюрализм СМИ и права журналистов не более чем пустой звук", - говорится в официальном комментарии представителя МИД России. Захарова потребовала от всех профильных международных структур "решительно вмешаться в происходящее и пресечь творимые Ригой бесчинства".Свое возмущение произошедшим высказал также глава медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Он подчеркнул, что задержание Марата Касема не поддается логике и не вписывается в правовые нормы.В свою очередь депутат Госдумы Мария Бутина пообещала оказать поддержку Касему."Будем заниматься этим вопросом, ищем контакты. Увы, такие проявления русофобии и гонения на наших журналистов - не редкость. Прибалтика здесь играет первую скрипку. Будем (ему) помогать, своих не бросаем", – сказала Бутина.Марат Касем- гражданин Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. 30 декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам.Читайте также на РИА Новости Крым:Захарова: в анкете на гражданство Латвии теперь спрашивают "чей Крым"Amnesty International уличила Латвию в пытках мигрантов на границеЕвропа готовится к большой войне: эксперт о заявлении главы МИД Латвии

https://crimea.ria.ru/20230105/shef-redaktora-sputnik-litva-zaderzhali-v-rige-1126264435.html

латвия

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