https://crimea.ria.ru/20230105/zaderzhanie-shef-redaktora-sputnik-litva-kasema-chto-izvestno-1126265389.html
Задержание шеф-редактора Sputnik Литва Касема: что известно
Задержание шеф-редактора Sputnik Литва Касема: что известно - РИА Новости Крым, 05.01.2023
Задержание шеф-редактора Sputnik Литва Касема: что известно
Задержание в Риге шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема - это нарушение Латвией всех международных обязательств в сфере свободы слова, МИД России требует... РИА Новости Крым, 05.01.2023
2023-01-05T20:49
2023-01-05T20:49
2023-01-05T21:03
марат касем
мария захарова
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Задержание в Риге шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема - это нарушение Латвией всех международных обязательств в сфере свободы слова, МИД России требует подключения международных организаций к произошедшему. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.Марата Касема задержали спецслужбы Латвии в Риге и отправили под стражу по решению суда. Ему инкриминируют сразу две статьи: о нарушении антироссийских экономических санкций и о шпионаже. Касем переведен в рижскую Центральную тюрьму. Адвокат журналиста пока не получила материалы дела.По словам Захаровой, МИД РФ проясняет детали случившегося."Исходим из того, что это нарушение Латвией всех международных обязательств в сфере свободы слова, защиты прав журналистов, неприкосновенности прав и свобод", - сказала она.Захарова подчеркнула, что Касем на протяжении многих лет был объектом травли и преследований со стороны целого ряда прибалтийских государств, о чем сам неоднократно говорил. "Случившееся невозможно квалифицировать иначе как бесчеловечный и подлый террор латвийского режима против любого инакомыслия, готовность отбросить все правовые рамки и принципы цивилизованного государства, чтобы расправиться с неугодными. Рига в очередной раз продемонстрировала, что для нее такие ценности демократического общества как плюрализм СМИ и права журналистов не более чем пустой звук", - говорится в официальном комментарии представителя МИД России. Захарова потребовала от всех профильных международных структур "решительно вмешаться в происходящее и пресечь творимые Ригой бесчинства".Свое возмущение произошедшим высказал также глава медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Он подчеркнул, что задержание Марата Касема не поддается логике и не вписывается в правовые нормы.В свою очередь депутат Госдумы Мария Бутина пообещала оказать поддержку Касему."Будем заниматься этим вопросом, ищем контакты. Увы, такие проявления русофобии и гонения на наших журналистов - не редкость. Прибалтика здесь играет первую скрипку. Будем (ему) помогать, своих не бросаем", – сказала Бутина.Марат Касем- гражданин Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. 30 декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам.Читайте также на РИА Новости Крым:Захарова: в анкете на гражданство Латвии теперь спрашивают "чей Крым"Amnesty International уличила Латвию в пытках мигрантов на границеЕвропа готовится к большой войне: эксперт о заявлении главы МИД Латвии
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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марат касем , мария захарова, латвия, происшествия, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, sputnik, миа "россия сегодня", дмитрий киселев, мария бутина
Задержание шеф-редактора Sputnik Литва Касема: что известно
МИД РФ потребовал подключения международных организаций после задержания Касема в Латвии
20:49 05.01.2023 (обновлено: 21:03 05.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Задержание в Риге шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема - это нарушение Латвией всех международных обязательств в сфере свободы слова, МИД России требует подключения международных организаций к произошедшему. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Марата Касема задержали спецслужбы Латвии в Риге и отправили под стражу по решению суда. Ему инкриминируют сразу две статьи: о нарушении антироссийских экономических санкций и о шпионаже. Касем переведен в рижскую Центральную тюрьму. Адвокат журналиста пока не получила материалы дела.
По словам Захаровой, МИД РФ проясняет детали случившегося.
"Исходим из того, что это нарушение Латвией всех международных обязательств в сфере свободы слова, защиты прав журналистов, неприкосновенности прав и свобод", - сказала она.
Захарова подчеркнула, что Касем на протяжении многих лет был объектом травли и преследований со стороны целого ряда прибалтийских государств, о чем сам неоднократно говорил.
"Случившееся невозможно квалифицировать иначе как бесчеловечный и подлый террор латвийского режима против любого инакомыслия, готовность отбросить все правовые рамки и принципы цивилизованного государства, чтобы расправиться с неугодными. Рига в очередной раз продемонстрировала, что для нее такие ценности демократического общества как плюрализм СМИ и права журналистов не более чем пустой звук", - говорится в официальном комментарии представителя МИД России.
Захарова потребовала от всех профильных международных структур "решительно вмешаться в происходящее и пресечь творимые Ригой бесчинства".
Свое возмущение произошедшим высказал также глава медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Он подчеркнул, что задержание Марата Касема не поддается логике и не вписывается в правовые нормы.
"Это явное политическое преследование, абсолютно неправомерное, абсурдное и ничем не мотивированное. Очень жаль, что реальный человек оказался в тяжелой ситуации. Она характеризует режим, который не имеет никакого уважения к свободе слова, который складывается в этой стране и который налаживается во всем Европейском союзе. Это очень опасная тенденция", – цитирует Киселева РИА Новости.
В свою очередь депутат Госдумы Мария Бутина пообещала оказать поддержку Касему.
"Будем заниматься этим вопросом, ищем контакты. Увы, такие проявления русофобии и гонения на наших журналистов - не редкость. Прибалтика здесь играет первую скрипку. Будем (ему) помогать, своих не бросаем", – сказала Бутина.
Марат Касем- гражданин Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. 30 декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам.
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