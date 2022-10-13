https://crimea.ria.ru/20221013/amnesty-international-ulichila-latviyu-v-pytkakh-migrantov-na-granitse-1124851289.html

Amnesty International уличила Латвию в пытках мигрантов на границе

Amnesty International уличила Латвию в пытках мигрантов на границе - РИА Новости Крым, 13.10.2022

Amnesty International уличила Латвию в пытках мигрантов на границе

Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) уличила силовые структуры Латвии в жестоком обращении с беженцами, которые пытаются попасть в РИА Новости Крым, 13.10.2022

2022-10-13T10:31

2022-10-13T10:31

2022-10-13T10:31

латвия

политика

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111814/62/1118146244_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_b3be86a7887bc5ae8bfb5a32b5a729c1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) уличила силовые структуры Латвии в жестоком обращении с беженцами, которые пытаются попасть в прибалтийскую республику с территории Белоруссии. Об этом говорится в отчете AI.По данным организации, беженцы, в том числе дети, подверглись незаконным содержанием под стражей, избиениям и даже пыткам.По данным правозащитников, латвийские силовики удерживали мигрантов в "скрытых местах" и применяли против них физическое насилие, в частности, наносили людям удары электрошокерами, в том числе в область гениталий.Также зафиксированы случаи "незаконной и насильственной" отправки беженцев обратно на территорию Белоруссии. Это делали латвийские пограничники совместно с неопознанными "коммандос", армией и полицией, говорится в отчете.Аналогичные злоупотребления в отношении мигрантов зафиксированы не только со стороны Латвии, но также Литвы и Польши.

латвия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

латвия, политика, происшествия