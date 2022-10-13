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Amnesty International уличила Латвию в пытках мигрантов на границе - РИА Новости Крым, 13.10.2022
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Amnesty International уличила Латвию в пытках мигрантов на границе
Amnesty International уличила Латвию в пытках мигрантов на границе - РИА Новости Крым, 13.10.2022
Amnesty International уличила Латвию в пытках мигрантов на границе
Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) уличила силовые структуры Латвии в жестоком обращении с беженцами, которые пытаются попасть в РИА Новости Крым, 13.10.2022
2022-10-13T10:31
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латвия
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) уличила силовые структуры Латвии в жестоком обращении с беженцами, которые пытаются попасть в прибалтийскую республику с территории Белоруссии. Об этом говорится в отчете AI.По данным организации, беженцы, в том числе дети, подверглись незаконным содержанием под стражей, избиениям и даже пыткам.По данным правозащитников, латвийские силовики удерживали мигрантов в "скрытых местах" и применяли против них физическое насилие, в частности, наносили людям удары электрошокерами, в том числе в область гениталий.Также зафиксированы случаи "незаконной и насильственной" отправки беженцев обратно на территорию Белоруссии. Это делали латвийские пограничники совместно с неопознанными "коммандос", армией и полицией, говорится в отчете.Аналогичные злоупотребления в отношении мигрантов зафиксированы не только со стороны Латвии, но также Литвы и Польши.
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латвия, политика, происшествия
Amnesty International уличила Латвию в пытках мигрантов на границе

Amnesty International обвинила силовиков Латвии в пытках беженцев на границе с Белоруссией

10:31 13.10.2022
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) уличила силовые структуры Латвии в жестоком обращении с беженцами, которые пытаются попасть в прибалтийскую республику с территории Белоруссии. Об этом говорится в отчете AI.
По данным организации, беженцы, в том числе дети, подверглись незаконным содержанием под стражей, избиениям и даже пыткам.
"Латвия поставила беженцам и мигрантам жестокий ультиматум: соглашайтесь "добровольно" вернуться в свою страну или останетесь на границе, столкнувшись с задержаниями и пытками. В некоторых случаях их произвольное задержание на границе может быть равносильно насильственному исчезновению", - отметила директор офиса европейских институтов Amnesty International Ева Джедди.
По данным правозащитников, латвийские силовики удерживали мигрантов в "скрытых местах" и применяли против них физическое насилие, в частности, наносили людям удары электрошокерами, в том числе в область гениталий.
Также зафиксированы случаи "незаконной и насильственной" отправки беженцев обратно на территорию Белоруссии. Это делали латвийские пограничники совместно с неопознанными "коммандос", армией и полицией, говорится в отчете.
"Они заставляли нас полностью раздеваться, иногда били нас, когда мы были голыми, а затем заставляли нас переправляться обратно в Беларусь. Иногда нам приходилось пересекать реку, которая была очень холодной. Они сказали, что пристрелят нас, если мы не вернемся обратно", - рассказал выходец из Ирака по имени Хасан, который провел пять месяцев на границе.
Аналогичные злоупотребления в отношении мигрантов зафиксированы не только со стороны Латвии, но также Литвы и Польши.
 
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