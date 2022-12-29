https://crimea.ria.ru/20221229/zakharova-v-ankete-na-grazhdanstvo-latvii-teper-sprashivayut-chey-krym-1126190441.html

Захарова: в анкете на гражданство Латвии теперь спрашивают "чей Крым"

Захарова: в анкете на гражданство Латвии теперь спрашивают "чей Крым" - РИА Новости Крым, 29.12.2022

Захарова: в анкете на гражданство Латвии теперь спрашивают "чей Крым"

Латвия включила в анкету на получение гражданства и продление вида на жительство для россиян вопрос о территориальной принадлежности Крыма. Об этом заявила... РИА Новости Крым, 29.12.2022

2022-12-29T12:55

2022-12-29T12:55

2022-12-29T13:17

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

латвия

европейский союз

европарламент

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Латвия включила в анкету на получение гражданства и продление вида на жительство для россиян вопрос о территориальной принадлежности Крыма. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."По поступающей от наших соотечественников информации, Управлением по делам гражданства и миграции МВД Латвии разработана новая расширенная редакция анкеты для российских граждан, которые претендуют на получение и продление вида на жительство с откровенно провокационными вопросами. Так вот, от заявителей требуется, например, высказать позицию по теме территориальной принадлежности Крыма", — рассказала Захарова на брифинге в четверг.Дипломат возмутилась данному нововведению и предложила включить в анкету вопросы, касающиеся Латвии, вместо политических провокаций.Захарова также подчеркнула, что если Латвии есть дело до Крыма, то Россия готова помочь в составлении новых вопросов."Если до Крыма есть дело — дополните анкету, мы я думаю постараемся вам помочь, придумаем вопросы", — предложила она.Читайте также на РИА Новости Крым:Кирби признал участие США в конфликте на УкраинеПолитика сегрегации: Захарова об отмене шенгена жителям Крыма и Донбасса"Мелкие укусы": что изменится в Крыму из-за новой резолюции ООН

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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, латвия, европейский союз, европарламент , крым, политика