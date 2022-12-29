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Захарова: в анкете на гражданство Латвии теперь спрашивают "чей Крым"
Захарова: в анкете на гражданство Латвии теперь спрашивают "чей Крым" - РИА Новости Крым, 29.12.2022
Захарова: в анкете на гражданство Латвии теперь спрашивают "чей Крым"
Латвия включила в анкету на получение гражданства и продление вида на жительство для россиян вопрос о территориальной принадлежности Крыма. Об этом заявила... РИА Новости Крым, 29.12.2022
2022-12-29T12:55
2022-12-29T12:55
2022-12-29T13:17
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мария захарова
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политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Латвия включила в анкету на получение гражданства и продление вида на жительство для россиян вопрос о территориальной принадлежности Крыма. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."По поступающей от наших соотечественников информации, Управлением по делам гражданства и миграции МВД Латвии разработана новая расширенная редакция анкеты для российских граждан, которые претендуют на получение и продление вида на жительство с откровенно провокационными вопросами. Так вот, от заявителей требуется, например, высказать позицию по теме территориальной принадлежности Крыма", — рассказала Захарова на брифинге в четверг.Дипломат возмутилась данному нововведению и предложила включить в анкету вопросы, касающиеся Латвии, вместо политических провокаций.Захарова также подчеркнула, что если Латвии есть дело до Крыма, то Россия готова помочь в составлении новых вопросов."Если до Крыма есть дело — дополните анкету, мы я думаю постараемся вам помочь, придумаем вопросы", — предложила она.Читайте также на РИА Новости Крым:Кирби признал участие США в конфликте на УкраинеПолитика сегрегации: Захарова об отмене шенгена жителям Крыма и Донбасса"Мелкие укусы": что изменится в Крыму из-за новой резолюции ООН
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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, латвия, европейский союз, европарламент , крым, политика
Захарова: в анкете на гражданство Латвии теперь спрашивают "чей Крым"
Латвия включила в анкету на гражданство провокационные вопросы о Крыме
12:55 29.12.2022 (обновлено: 13:17 29.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Латвия включила в анкету на получение гражданства и продление вида на жительство для россиян вопрос о территориальной принадлежности Крыма. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"По поступающей от наших соотечественников информации, Управлением по делам гражданства и миграции МВД Латвии разработана новая расширенная редакция анкеты для российских граждан, которые претендуют на получение и продление вида на жительство с откровенно провокационными вопросами. Так вот, от заявителей требуется, например, высказать позицию по теме территориальной принадлежности Крыма", — рассказала Захарова на брифинге в четверг.
Дипломат возмутилась данному нововведению и предложила включить в анкету вопросы, касающиеся Латвии, вместо политических провокаций.
"А почему так себя ограничивает Латвия? Латвия страна НАТО, страна коллективного Запада, мне кажется анкету нужно расширить. Как граждане, которые претендуют на продление вида на жительство относятся, например, к проблематике Шотландии, Фольклен, что-то еще, наверное, можно найти, масса всего интересного. Территориальные вопросы, вопросы суверенитета, можно отыскать на пространстве, к которому Латвия относится. При чем здесь Латвия и Крым? Где логика?", — задалась вопросом представитель МИД.
Захарова также подчеркнула, что если Латвии есть дело до Крыма, то Россия готова помочь в составлении новых вопросов.
"Если до Крыма есть дело — дополните анкету, мы я думаю постараемся вам помочь, придумаем вопросы", — предложила она.
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