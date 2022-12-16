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"Мелкие укусы": что изменится в Крыму из-за новой резолюции ООН - РИА Новости Крым, 16.12.2022
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"Мелкие укусы": что изменится в Крыму из-за новой резолюции ООН
"Мелкие укусы": что изменится в Крыму из-за новой резолюции ООН - РИА Новости Крым, 16.12.2022
"Мелкие укусы": что изменится в Крыму из-за новой резолюции ООН
Новая резолюция Генассамблеи ООН по Крыму является всего лишь очередным "мелким укусом" и не может иметь никаких реальных последствий ни для республики, ни для... РИА Новости Крым, 16.12.2022
2022-12-16T11:20
2022-12-16T11:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Новая резолюция Генассамблеи ООН по Крыму является всего лишь очередным "мелким укусом" и не может иметь никаких реальных последствий ни для республики, ни для России в целом. Такое мнение РИА Новости Крым выразил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.В пятницу Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию, которая осуждает якобы имеющие место нарушения прав человека в Крыму и призывает Россию вывести военный контингент с территории Украины. Документ поддержали 82 страны, 80 воздержались, 13 высказались против, в том числе Россия, Белоруссия, Зимбабве, Иран, Китай, КНДР, Куба, Мали, Никарагуа, Сирия, Судан, Эритрея, Эфиопия. "Никакого реального значения и никаких реальных последствий для России и Крыма это не имеет. Это делается для того, чтобы в очередной раз "укусить" нашу страну. На Украине прекрасно знают, что крымчане рады возвращению в состав России, что уровень жизни повысился, строят дома, дороги", - сказал сенатор.При этом, напомнил Джабаров, Киев и его кураторы продолжают выстраивать противоположную истине "картинку" для западного общества, в которой жители республики якобы ущемлены в правах и "хотят вернуться на Украину".Глава Крыма Сергей Аксенов назвал резолюцию ООН по Крыму "лицемерным и позорным решением". При этом он отметил, что желание нескольких стран высказаться против, дает надежду, что не все государства хотят быть ведомыми Западом. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме более 96% крымчан и свыше 95% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей "временно оккупированной" территорией, многие страны Запада поддерживают ее в этом вопросе. В Москве же неоднократно заявляли, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:Антироссийская резолюция ООН по Крыму: кто голосовал противВ ООН поинтересовались, кто на самом деле противостоит России на УкраинеЗахарова высказалась о визите замгенсека ООН в Херсон
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Галина Оленева
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"Мелкие укусы": что изменится в Крыму из-за новой резолюции ООН

Сенатор Джабаров: резолюция Генассамблеи ООН по Крыму не имеет реального значения

11:20 16.12.2022 (обновлено: 11:24 16.12.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в Крыму
Повседневная жизнь в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Новая резолюция Генассамблеи ООН по Крыму является всего лишь очередным "мелким укусом" и не может иметь никаких реальных последствий ни для республики, ни для России в целом. Такое мнение РИА Новости Крым выразил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
В пятницу Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию, которая осуждает якобы имеющие место нарушения прав человека в Крыму и призывает Россию вывести военный контингент с территории Украины. Документ поддержали 82 страны, 80 воздержались, 13 высказались против, в том числе Россия, Белоруссия, Зимбабве, Иран, Китай, КНДР, Куба, Мали, Никарагуа, Сирия, Судан, Эритрея, Эфиопия.
"Никакого реального значения и никаких реальных последствий для России и Крыма это не имеет. Это делается для того, чтобы в очередной раз "укусить" нашу страну. На Украине прекрасно знают, что крымчане рады возвращению в состав России, что уровень жизни повысился, строят дома, дороги", - сказал сенатор.
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При этом, напомнил Джабаров, Киев и его кураторы продолжают выстраивать противоположную истине "картинку" для западного общества, в которой жители республики якобы ущемлены в правах и "хотят вернуться на Украину".
"Вот такая цель этих "укусов". Поэтому нужно спокойно к этому относиться. Никаких последствий это иметь не будет. Более того, де-юре Запад не признает принадлежность Крыма, но де-факто они давно уже поняли, что Крым российский и это не изменится. Они и после войны не признавали вхождение в состав СССР Латвии, Литвы, Эстонии, но я не думаю, что нам от этого было жарко или холодно. Спокойно жили и работали. То же и в данном случае: Крым не является субъектом международного права. Это субъект Российской Федерации", - прокомментировал Джабаров.
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал резолюцию ООН по Крыму "лицемерным и позорным решением". При этом он отметил, что желание нескольких стран высказаться против, дает надежду, что не все государства хотят быть ведомыми Западом.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме более 96% крымчан и свыше 95% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей "временно оккупированной" территорией, многие страны Запада поддерживают ее в этом вопросе. В Москве же неоднократно заявляли, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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