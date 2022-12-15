https://crimea.ria.ru/20221215/zakharova-vyskazalas-o-vizite-zamgenseka-oon-v-kherson-1125897966.html

Захарова высказалась о визите замгенсека ООН в Херсон

Захарова высказалась о визите замгенсека ООН в Херсон - РИА Новости Крым, 15.12.2022

Захарова высказалась о визите замгенсека ООН в Херсон

Визит заместителя генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса в российский Херсон является обслуживанием политического заказа и спекуляцией на... РИА Новости Крым, 15.12.2022

2022-12-15T12:02

2022-12-15T12:02

2022-12-15T12:12

мария захарова

оон

министерство иностранных дел рф (мид рф)

политика

херсонская область

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Визит заместителя генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса в российский Херсон является обслуживанием политического заказа и спекуляцией на страданиях мирных граждан. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Политизация гуманитарной деятельности"Мы ценим гуманитарные усилия организаций системы ООН в различных регионах и странах мира, однако, как представляется, в данном конкретном случае речь идет вовсе не о благородных задачах, не о помощи нуждающимся, а о стремлении высокопоставленных представителей секретариата ООН политизировать гуманитарную деятельность и спекулировать на страданиях мирных жителей, обслуживая политический заказ", — сказала Захарова на брифинге в четверг.По словам дипломата, приезд Гриффитса в Херсон и Херсонскую область, жители которых в ходе референдума высказались за вхождение в Российскую Федерацию и были приняты в ее состав, носят "заведомо провокационный, а потому неприемлемый характер".Вояж замгенсекаЗаместитель генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффист 12 декабря прибыл на Украину с четырехдневным визитом. В частности, он посетил лагерь для внутренне перемещенных лиц в Николаеве, а также приехал в российский Херсон, находящийся на данный момент под контролем киевского режима. Закончить свою поездку Гриффитс намерен в Киеве, где он проведет встречу с украинским руководством.Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратил внимание на то, что представитель ООН нарушил порядок пересечения государственной границы России. По мнению руководителя региона, цель Гриффитса – демонстративно показать, что он действует от всего "мирового сообщества". При этом в реальности замгенсека не собирается задействовать потенциал ООН для помощи оставшимся в Херсоне мирным гражданам, уверен Сальдо.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.Читайте также на РИА Новости Крым:Херсонская область.ru: Владимир Сальдо о жизни "до" и "после"В Херсонской области планируют построить новые поселкиКого преследует Киев: три "фильтра" для жителей Херсона и правобережья

https://crimea.ria.ru/20221202/khersonskaya-oblastru-vladimir-saldo-o-zhizni-do-i-posle-1125644987.html

херсонская область

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мария захарова, оон, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, херсонская область, владимир сальдо