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Захарова высказалась о визите замгенсека ООН в Херсон - РИА Новости Крым, 15.12.2022
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Захарова высказалась о визите замгенсека ООН в Херсон
Захарова высказалась о визите замгенсека ООН в Херсон - РИА Новости Крым, 15.12.2022
Захарова высказалась о визите замгенсека ООН в Херсон
Визит заместителя генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса в российский Херсон является обслуживанием политического заказа и спекуляцией на... РИА Новости Крым, 15.12.2022
2022-12-15T12:02
2022-12-15T12:12
мария захарова
оон
министерство иностранных дел рф (мид рф)
политика
херсонская область
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Визит заместителя генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса в российский Херсон является обслуживанием политического заказа и спекуляцией на страданиях мирных граждан. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Политизация гуманитарной деятельности"Мы ценим гуманитарные усилия организаций системы ООН в различных регионах и странах мира, однако, как представляется, в данном конкретном случае речь идет вовсе не о благородных задачах, не о помощи нуждающимся, а о стремлении высокопоставленных представителей секретариата ООН политизировать гуманитарную деятельность и спекулировать на страданиях мирных жителей, обслуживая политический заказ", — сказала Захарова на брифинге в четверг.По словам дипломата, приезд Гриффитса в Херсон и Херсонскую область, жители которых в ходе референдума высказались за вхождение в Российскую Федерацию и были приняты в ее состав, носят "заведомо провокационный, а потому неприемлемый характер".Вояж замгенсекаЗаместитель генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффист 12 декабря прибыл на Украину с четырехдневным визитом. В частности, он посетил лагерь для внутренне перемещенных лиц в Николаеве, а также приехал в российский Херсон, находящийся на данный момент под контролем киевского режима. Закончить свою поездку Гриффитс намерен в Киеве, где он проведет встречу с украинским руководством.Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратил внимание на то, что представитель ООН нарушил порядок пересечения государственной границы России. По мнению руководителя региона, цель Гриффитса – демонстративно показать, что он действует от всего "мирового сообщества". При этом в реальности замгенсека не собирается задействовать потенциал ООН для помощи оставшимся в Херсоне мирным гражданам, уверен Сальдо.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.Читайте также на РИА Новости Крым:Херсонская область.ru: Владимир Сальдо о жизни "до" и "после"В Херсонской области планируют построить новые поселкиКого преследует Киев: три "фильтра" для жителей Херсона и правобережья
https://crimea.ria.ru/20221202/khersonskaya-oblastru-vladimir-saldo-o-zhizni-do-i-posle-1125644987.html
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мария захарова, оон, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, херсонская область, владимир сальдо
Захарова высказалась о визите замгенсека ООН в Херсон

Захарова: визит замгенсека ООН в Херсон – это спекуляция на страданиях мирных жителей

12:02 15.12.2022 (обновлено: 12:12 15.12.2022)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Визит заместителя генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса в российский Херсон является обслуживанием политического заказа и спекуляцией на страданиях мирных граждан. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Политизация гуманитарной деятельности

"Мы ценим гуманитарные усилия организаций системы ООН в различных регионах и странах мира, однако, как представляется, в данном конкретном случае речь идет вовсе не о благородных задачах, не о помощи нуждающимся, а о стремлении высокопоставленных представителей секретариата ООН политизировать гуманитарную деятельность и спекулировать на страданиях мирных жителей, обслуживая политический заказ", — сказала Захарова на брифинге в четверг.
По словам дипломата, приезд Гриффитса в Херсон и Херсонскую область, жители которых в ходе референдума высказались за вхождение в Российскую Федерацию и были приняты в ее состав, носят "заведомо провокационный, а потому неприемлемый характер".

"Генсек ООН должен положить конец подобным действиям своих сотрудников гуманитарного блока и потребовать от них вместо подобных провокационных вояжей выполнить обязательства секретариата, которые вытекают из меморандума Россия – ООН от 22 июля по прекращению попыток Запада и киевского режима препятствовать снятию препонов на пути экспорта российского зерна и удобрений, включая безвозмездные поставки в нуждающиеся страны Африки", — добавила официальный представитель МИД РФ.

Вояж замгенсека

Заместитель генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффист 12 декабря прибыл на Украину с четырехдневным визитом. В частности, он посетил лагерь для внутренне перемещенных лиц в Николаеве, а также приехал в российский Херсон, находящийся на данный момент под контролем киевского режима. Закончить свою поездку Гриффитс намерен в Киеве, где он проведет встречу с украинским руководством.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратил внимание на то, что представитель ООН нарушил порядок пересечения государственной границы России. По мнению руководителя региона, цель Гриффитса – демонстративно показать, что он действует от всего "мирового сообщества". При этом в реальности замгенсека не собирается задействовать потенциал ООН для помощи оставшимся в Херсоне мирным гражданам, уверен Сальдо.
Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря, 13:57Эксклюзивы РИА Новости Крым
Херсонская область.ru: Владимир Сальдо о жизни "до" и "после"
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.
30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.
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Мария ЗахароваООНМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)ПолитикаХерсонская областьВладимир Сальдо
 
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