https://crimea.ria.ru/20221216/genassambleya-oon-prinyala-rezolyutsiyu-po-krymu-1125926591.html

Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму

Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму - РИА Новости Крым, 16.12.2022

Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму

Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию, которая осуждает якобы имеющие место нарушения прав человека в Крыму и призывает Россию вывести военный... РИА Новости Крым, 16.12.2022

2022-12-16T08:51

2022-12-16T08:51

2022-12-16T08:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию, которая осуждает якобы имеющие место нарушения прав человека в Крыму и призывает Россию вывести военный контингент с территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости.В поддержку документа проголосовали 82 страны, 80 воздержались и 13 были против. Так, категорическое "нет" принятию резолюции сказали Россия, Белоруссия, Зимбабве, Иран, Китай, КНДР, Куба, Мали, Никарагуа, Сирия, Судан, Эритрея, Эфиопия.Авторы документа призывают Россию "немедленно прекратить агрессию против Украины и вывести все войска с ее территории", осуждают "временную оккупацию" Крымского полуострова Россией, а также критикуют "все усилия РФ, предпринимаемые с целью узаконить или нормализовать предпринятую ею попытку аннексии Крыма".Кроме того, резолюция осуждает якобы имеющие место "злоупотребления и дискриминационные меры в отношении жителей Крыма, включая крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам".Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме более 96% крымчан и свыше 95% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают ее в этом вопрос. В Москве же неоднократно заявляли, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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