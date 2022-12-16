Рейтинг@Mail.ru
Аксенов оценил резолюцию ООН по Крыму - РИА Новости Крым, 16.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221216/aksenov-otsenil-rezolyutsiyu-oon-po-krymu-1125927300.html
Аксенов оценил резолюцию ООН по Крыму
Аксенов оценил резолюцию ООН по Крыму - РИА Новости Крым, 16.12.2022
Аксенов оценил резолюцию ООН по Крыму
Решение ООН принять резолюцию о якобы нарушении прав человека в Крыму является лицемерным и позорным, но желание нескольких стран высказаться против дает... РИА Новости Крым, 16.12.2022
2022-12-16T09:35
2022-12-16T09:35
новости крыма
крым
сергей аксенов
политика
оон
в мире
сша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/09/1125782771_0:246:881:742_1920x0_80_0_0_13586b27bfc7e8825f0fb6b3d4f0f26e.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Решение ООН принять резолюцию о якобы нарушении прав человека в Крыму является лицемерным и позорным, но желание нескольких стран высказаться против дает надежду на то, что не все государства хотят быть ведомыми Западом. Такое заявление сделал глава РК Сергей Аксенов.В пятницу Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию, которая осуждает якобы имеющие место нарушения прав человека в Крыму и призывает Россию вывести военный контингент с территории Украины. В поддержку документа проголосовали 82 страны, 80 воздержались, 13 были против.Он подчеркнул, что остатки авторитета ООН подобными решениями окончательно разрушаются и отметил, что это и является целью США.Аксенов также прокомментировал решение некоторых стран проголосовать против предложенной резолюции, отметив что этот факт дает надежду на то, что не все хотят зависеть от Запада."Значительная часть человечества не желает плясать под дудку бандитов, которые хотят превратить весь мир в индейскую резервацию", — заключил он.Год назад Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенный Киевом проект резолюции, посвященной положению в сфере прав человека в Крыму и Севастополе. В документе содержатся обвинения в адрес России в якобы имеющих место нарушениях прав жителей полуострова, в том числе украинцев и крымских татар.По мнению крымских политологов, на самом деле мировому сообществу не интересно, что происходит с правами человека в Крыму, а "мониторингом", на основе которого якобы создаются проекты этих резолюций, в реальности никто на Украине не занимается. Голосование по этим резолюциям в ООН следует воспринимать как "политическую температуру", которую измеряют России.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме более 96% крымчан и свыше 95% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей "временно оккупированной" территорией, многие страны Запада поддерживают ее в этом вопросе. В Москве же неоднократно заявляли, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:Генассамблея ООН приняла резолюцию по КрымуЗахарова высказалась о визите замгенсека ООН в Херсон В ООН поинтересовались, кто на самом деле противостоит России на Украине
https://crimea.ria.ru/20221130/zapretyat-li-ssha-zelenskomu-napadat-na-krym--mnenie-1125601719.html
крым
сша
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/09/1125782771_0:164:881:825_1920x0_80_0_0_503d89f1b8131c05e89a450fa7ea84ae.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, сергей аксенов, политика, оон, в мире, сша, украина
Аксенов оценил резолюцию ООН по Крыму

Сергей Аксенов назвал резолюцию ООН по Крыму "лицемерным и позорным решением"

09:35 16.12.2022
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Решение ООН принять резолюцию о якобы нарушении прав человека в Крыму является лицемерным и позорным, но желание нескольких стран высказаться против дает надежду на то, что не все государства хотят быть ведомыми Западом. Такое заявление сделал глава РК Сергей Аксенов.
В пятницу Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию, которая осуждает якобы имеющие место нарушения прав человека в Крыму и призывает Россию вывести военный контингент с территории Украины. В поддержку документа проголосовали 82 страны, 80 воздержались, 13 были против.
"Лицемерное и позорное решение. Уверен, что все, кто голосовал за резолюцию, предложенную людоедским киевским режимом, отлично знают, как о реальной ситуации в Крыму, так и о зверствах, которые на протяжении вот уже более восьми лет творят украинские нацисты. Мы не слышали от ООН и других международных организаций ни слова осуждения, когда Киев устраивал блокады полуострова, теракты и диверсии на нашей территории", — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что остатки авторитета ООН подобными решениями окончательно разрушаются и отметил, что это и является целью США.
Аксенов также прокомментировал решение некоторых стран проголосовать против предложенной резолюции, отметив что этот факт дает надежду на то, что не все хотят зависеть от Запада.
"Значительная часть человечества не желает плясать под дудку бандитов, которые хотят превратить весь мир в индейскую резервацию", — заключил он.
Год назад Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенный Киевом проект резолюции, посвященной положению в сфере прав человека в Крыму и Севастополе. В документе содержатся обвинения в адрес России в якобы имеющих место нарушениях прав жителей полуострова, в том числе украинцев и крымских татар.
По мнению крымских политологов, на самом деле мировому сообществу не интересно, что происходит с правами человека в Крыму, а "мониторингом", на основе которого якобы создаются проекты этих резолюций, в реальности никто на Украине не занимается. Голосование по этим резолюциям в ООН следует воспринимать как "политическую температуру", которую измеряют России.
Украинские военные
30 ноября, 07:28Эксклюзивы РИА Новости Крым
Запретят ли США Зеленскому нападать на Крым – мнение
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме более 96% крымчан и свыше 95% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей "временно оккупированной" территорией, многие страны Запада поддерживают ее в этом вопросе. В Москве же неоднократно заявляли, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму
Захарова высказалась о визите замгенсека ООН в Херсон
В ООН поинтересовались, кто на самом деле противостоит России на Украине
 
Новости КрымаКрымСергей АксеновПолитикаООНВ миреСШАУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:13Школы Бахчисарая экстренно эвакуируют
10:07Как работает Керченская переправа 16 декабря
09:58Арсенал боеприпасов обнаружили силовики у жителя Севастополя
09:35Аксенов оценил резолюцию ООН по Крыму
09:24Новые "минирования": школы и сады Керчи и Ленинского района эвакуируют
08:56Угроза сверху: когда к Земле подлетит по-настоящему опасный астероид
08:51Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму
08:29Врач назвала запрещенную одежду в новогоднюю ночь
08:03Угроза госпереворота в Белоруссии очень высока – политолог
07:36Почему нельзя мыть голову при температуре
07:02Впервые за 63 года: как в Севастополе реставрируют полотно Диорамы
03:29Эксперт оценил вероятность зимней паузы в конфликте на Украине
00:01Погода в Крыму: чего ждать в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 16 декабря
22:09Главные события и заявления дня: 15 декабря
21:59Главные новости Крыма: 15 декабря
21:41Почему либидо мужчин "боится" затяжных праздников – уролог
21:22Подорожание проезда в Крыму: за и против
21:09В Запорожской области предостерегли Украину от наступления на Мелитополь
20:41Когда в села Севастополя придет газ
Лента новостейМолния