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Аксенов оценил резолюцию ООН по Крыму

Аксенов оценил резолюцию ООН по Крыму - РИА Новости Крым, 16.12.2022

Аксенов оценил резолюцию ООН по Крыму

Решение ООН принять резолюцию о якобы нарушении прав человека в Крыму является лицемерным и позорным, но желание нескольких стран высказаться против дает... РИА Новости Крым, 16.12.2022

2022-12-16T09:35

2022-12-16T09:35

2022-12-16T09:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Решение ООН принять резолюцию о якобы нарушении прав человека в Крыму является лицемерным и позорным, но желание нескольких стран высказаться против дает надежду на то, что не все государства хотят быть ведомыми Западом. Такое заявление сделал глава РК Сергей Аксенов.В пятницу Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию, которая осуждает якобы имеющие место нарушения прав человека в Крыму и призывает Россию вывести военный контингент с территории Украины. В поддержку документа проголосовали 82 страны, 80 воздержались, 13 были против.Он подчеркнул, что остатки авторитета ООН подобными решениями окончательно разрушаются и отметил, что это и является целью США.Аксенов также прокомментировал решение некоторых стран проголосовать против предложенной резолюции, отметив что этот факт дает надежду на то, что не все хотят зависеть от Запада."Значительная часть человечества не желает плясать под дудку бандитов, которые хотят превратить весь мир в индейскую резервацию", — заключил он.Год назад Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенный Киевом проект резолюции, посвященной положению в сфере прав человека в Крыму и Севастополе. В документе содержатся обвинения в адрес России в якобы имеющих место нарушениях прав жителей полуострова, в том числе украинцев и крымских татар.По мнению крымских политологов, на самом деле мировому сообществу не интересно, что происходит с правами человека в Крыму, а "мониторингом", на основе которого якобы создаются проекты этих резолюций, в реальности никто на Украине не занимается. Голосование по этим резолюциям в ООН следует воспринимать как "политическую температуру", которую измеряют России.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме более 96% крымчан и свыше 95% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей "временно оккупированной" территорией, многие страны Запада поддерживают ее в этом вопросе. В Москве же неоднократно заявляли, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:Генассамблея ООН приняла резолюцию по КрымуЗахарова высказалась о визите замгенсека ООН в Херсон В ООН поинтересовались, кто на самом деле противостоит России на Украине

https://crimea.ria.ru/20221130/zapretyat-li-ssha-zelenskomu-napadat-na-krym--mnenie-1125601719.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, сергей аксенов, политика, оон, в мире, сша, украина