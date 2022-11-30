https://crimea.ria.ru/20221130/evropa-gotovitsya-k-bolshoy-voyne-ekspert-o-zayavlenii-glavy-mid-latvii-1125609301.html

Европа готовится к большой войне: эксперт о заявлении главы МИД Латвии

Европа готовится к большой войне: эксперт о заявлении главы МИД Латвии - РИА Новости Крым, 30.11.2022

Европа готовится к большой войне: эксперт о заявлении главы МИД Латвии

Призыв главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса передать Киеву дальнобойное оружие для ударов по военным объектам РФ свидетельствует о том, что западные лидеры... РИА Новости Крым, 30.11.2022

2022-11-30T11:17

2022-11-30T11:17

2022-11-30T11:17

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Призыв главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса передать Киеву дальнобойное оружие для ударов по военным объектам РФ свидетельствует о том, что западные лидеры постепенно готовят общественное мнение к "большой войне", считает руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.Ранее Ринкевичс заявил, что Украина должна получить дальнобойное оружие для нанесения ударов по российским военным объектам, в частности, по ракетным объектам или аэродромам."Вполне возможно, начинается выверенная кампания по созданию общественного мнения, пока на уровне политических элит европейских стран, о допустимости действий Украины, выходящих за рамки адекватного. Начинают "прокачивать" эту тему через Прибалтику, но скоро мы можем услышать подобные заявления от лидеров более влиятельных государств. Потом это общественное мнение будет спускаться "этажами" ниже, чтобы уже избиратели европейских стран позволили своим политикам вот так откровенно рассуждать. Если резюмировать сказанное, Европа готовится к большой войне", – сказал Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму".При этом политолог отметил, что подобные резкие антироссийские заявления естественны для чиновников прибалтийских стран, которые "всегда играют роль подначивающей стороны".По мнению эксперта, лидеры этих государств "вообще не воспринимают страны, от имени которых выступают, как свою родину"."Они видят себя гражданами мира и им все равно, что будет с их страной после их провокационных заявлений. Они надеются отсидеться где-то в Европе или США. Это чиновники без роду, племени и родины, поэтому они и говорят такие опасные для любого политического деятеля заявления, ведь ответка может прилететь и к ним", – заключил Шатров.

https://crimea.ria.ru/20221107/latviyskiy-mer-priznal-krym-rossiyskim-1125256053.html

https://crimea.ria.ru/20221102/politolog-nazval-dve-glavnye-oshibki-kollektivnogo-baydena-1125199454.html

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латвия, в мире, украина, мнения