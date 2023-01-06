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Москалькова обратилась к ООН из-за ареста в Литве шеф-редактора Sputnik
Москалькова обратилась к ООН из-за ареста в Литве шеф-редактора Sputnik - РИА Новости Крым, 06.01.2023
Москалькова обратилась к ООН из-за ареста в Литве шеф-редактора Sputnik
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой повлиять на уголовную репрессию в отношении... РИА Новости Крым, 06.01.2023
2023-01-06T12:56
2023-01-06T12:56
2023-01-06T13:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой повлиять на уголовную репрессию в отношении задержанного шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема.По словам Татьяны Москальковой, применение уголовной репрессии в отношении шеф-редактора Sputnik Литва – покушение на свободу слова и нарушение международных обязательств в сфере защиты прав журналистов.Она также отметила, что спецслужбы задержали журналиста без каких-либо объяснений, по решению суда он находится под стражей в рижской Центральной тюрьме.МИД России в четверг потребовал международные организации подключиться к произошедшему, указав на то, что задержание Касема – это нарушение Литвой всех международных обязательств в сфере свободы слова.В российской национальной комиссии ЮНЕСКО также призвали вплотную заняться проблемами преследования прессы, ограничения свободы слова и доступа к информации в Прибалтике. Марата Касема задержали спецслужбы Латвии в Риге и отправили под стражу по решению суда. Ему инкриминируют сразу две статьи: о нарушении антироссийских экономических санкций и о шпионаже. Касем переведен в рижскую Центральную тюрьму. Адвокат журналиста пока не получила материалы дела.Марат Касем – гражданин Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. 30 декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам.Читайте также на РИА Новости Крым:Захарова: в анкете на гражданство Латвии теперь спрашивают "чей Крым"Amnesty International уличила Латвию в пытках мигрантов на границеШеф-редактора Sputnik Литва задержали в Риге
https://crimea.ria.ru/20230105/zaderzhanie-shef-redaktora-sputnik-litva-kasema-chto-izvestno-1126265389.html
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Москалькова обратилась к ООН из-за ареста в Литве шеф-редактора Sputnik
Омбудсмен Москалькова обратилась к ООН из-за задержания шеф-редактора Sputnik Литва Касема
12:56 06.01.2023 (обновлено: 13:02 06.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой повлиять на уголовную репрессию в отношении задержанного шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема.
По словам Татьяны Москальковой, применение уголовной репрессии в отношении шеф-редактора Sputnik Литва – покушение на свободу слова и нарушение международных обязательств в сфере защиты прав журналистов.
"Обращаюсь к Верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой обратить внимание на этот вопиющий факт и принять меры в рамках своего мандата по защите прав Марата Касема", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.
Она также отметила, что спецслужбы задержали журналиста без каких-либо объяснений, по решению суда он находится под стражей в рижской Центральной тюрьме.
МИД России в четверг потребовал
международные организации подключиться к произошедшему, указав на то, что задержание Касема – это нарушение Литвой всех международных обязательств в сфере свободы слова.
В российской национальной комиссии ЮНЕСКО также призвали вплотную заняться проблемами преследования прессы, ограничения свободы слова и доступа к информации в Прибалтике.
"Ожидаем от Гендиректора О. Азуле осуждения карательного стратегического судебного иска SLAPP латвийского режима против Касема за осуществление им политических прав и свободы выражения мнений", - сказано в сообщении российской делегации, опубликованном в Telegram.
Марата Касема задержали спецслужбы Латвии в Риге и отправили под стражу по решению суда. Ему инкриминируют сразу две статьи: о нарушении антироссийских экономических санкций и о шпионаже. Касем переведен в рижскую Центральную тюрьму. Адвокат журналиста пока не получила материалы дела.
Марат Касем – гражданин Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. 30 декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам.
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