В Москве прошла акция в поддержку задержанного в Литве Марата Касема
У посольства Латвии в Москве прошла акция в поддержку задержанного Марата Касема
16:21 06.01.2023 (обновлено: 18:25 06.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. В пятницу в Москве прошла акция в поддержку задержанного шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема. У посольства Латвии собрались десятки людей, сообщает РИА Новости.
Марата Касема задержали спецслужбы Латвии в Риге и отправили под стражу по решению суда. Ему инкриминируют сразу две статьи: о нарушении антироссийских экономических санкций и о шпионаже. Касем переведен в рижскую Центральную тюрьму. Адвокат журналиста пока не получила материалы дела.
У здания латвийской дипмиссии собрались несколько десятков человек, включая генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. Участники призывали освободить журналиста, взывали к свободе слова. В частности, на плакатах были надписи: "Свободу Марату", "Марат, мы с тобой!", "Что там со свободой слова, Латвия?", "Свобода слова в свободном падении", "Хартия ЕС вышла из ЕС", "ЕС, готов осудить?"
"Мы собрались для того, чтобы призвать освободить нашего товарища и сказать всем: "Свободу Марату Касему", — сказал Киселев.
Отмечается, что задержаний и нарушений порядка на акции не было. Рядом с посольством, где проходило мероприятие, дежурили правоохранители.
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на акции в поддержку задержанного в Риге шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема "Свободу Марату Касему!" перед посольством Латвии в Москве.
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Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на акции в поддержку задержанного в Риге шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема "Свободу Марату Касему!" перед посольством Латвии в Москве.
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУчастница акции в поддержку задержанного в Риге шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема "Свободу Марату Касему!" перед посольством Латвии в Москве.
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Участница акции в поддержку задержанного в Риге шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема "Свободу Марату Касему!" перед посольством Латвии в Москве.
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев (в центре) и член комитета Государственной Думы РФ по международным делам Мария Бутина на акции в поддержку задержанного в Риге шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема "Свободу Марату Касему!" перед посольством Латвии в Москве.
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Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев (в центре) и член комитета Государственной Думы РФ по международным делам Мария Бутина на акции в поддержку задержанного в Риге шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема "Свободу Марату Касему!" перед посольством Латвии в Москве.
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДиректор по коммуникациям Международной медиагруппы "Россия сегодня" Петр Лидов-Петровский и член комитета Государственной Думы РФ по международным делам Мария Бутина и первый заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Сергей Кочетков (слева направо) на акции в поддержку задержанного в Риге шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема "Свободу Марату Касему!" перед посольством Латвии в Москве.
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Директор по коммуникациям Международной медиагруппы "Россия сегодня" Петр Лидов-Петровский и член комитета Государственной Думы РФ по международным делам Мария Бутина и первый заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Сергей Кочетков (слева направо) на акции в поддержку задержанного в Риге шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема "Свободу Марату Касему!" перед посольством Латвии в Москве.
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Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на акции в поддержку задержанного в Риге шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема "Свободу Марату Касему!" перед посольством Латвии в Москве.
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Участница акции в поддержку задержанного в Риге шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема "Свободу Марату Касему!" перед посольством Латвии в Москве.
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Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев (в центре) и член комитета Государственной Думы РФ по международным делам Мария Бутина на акции в поддержку задержанного в Риге шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема "Свободу Марату Касему!" перед посольством Латвии в Москве.
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Директор по коммуникациям Международной медиагруппы "Россия сегодня" Петр Лидов-Петровский и член комитета Государственной Думы РФ по международным делам Мария Бутина и первый заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Сергей Кочетков (слева направо) на акции в поддержку задержанного в Риге шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема "Свободу Марату Касему!" перед посольством Латвии в Москве.
МИД России в четверг потребовал международные организации подключиться к произошедшему, указав на то, что задержание Касема – это нарушение Литвой всех международных обязательств в сфере свободы слова.
В пятницу российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой повлиять на уголовную репрессию в отношении задержанного шеф-редактора Sputnik Литва. А в российской национальной комиссии ЮНЕСКО призвали вплотную заняться проблемами преследования прессы, ограничения свободы слова и доступа к информации в Прибалтике.
Марат Касем – гражданин Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. 30 декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам
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