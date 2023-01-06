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В Москве прошла акция в поддержку задержанного в Литве Марата Касема - РИА Новости Крым, 06.01.2023
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В Москве прошла акция в поддержку задержанного в Литве Марата Касема
В Москве прошла акция в поддержку задержанного в Литве Марата Касема - РИА Новости Крым, 06.01.2023
В Москве прошла акция в поддержку задержанного в Литве Марата Касема
В пятницу в Москве прошла акция в поддержку задержанного шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема. У посольства Латвии собрались десятки людей, сообщает РИА... РИА Новости Крым, 06.01.2023
2023-01-06T16:21
2023-01-06T18:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. В пятницу в Москве прошла акция в поддержку задержанного шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема. У посольства Латвии собрались десятки людей, сообщает РИА Новости.Марата Касема задержали спецслужбы Латвии в Риге и отправили под стражу по решению суда. Ему инкриминируют сразу две статьи: о нарушении антироссийских экономических санкций и о шпионаже. Касем переведен в рижскую Центральную тюрьму. Адвокат журналиста пока не получила материалы дела.У здания латвийской дипмиссии собрались несколько десятков человек, включая генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. Участники призывали освободить журналиста, взывали к свободе слова. В частности, на плакатах были надписи: "Свободу Марату", "Марат, мы с тобой!", "Что там со свободой слова, Латвия?", "Свобода слова в свободном падении", "Хартия ЕС вышла из ЕС", "ЕС, готов осудить?"Отмечается, что задержаний и нарушений порядка на акции не было. Рядом с посольством, где проходило мероприятие, дежурили правоохранители. МИД России в четверг потребовал международные организации подключиться к произошедшему, указав на то, что задержание Касема – это нарушение Литвой всех международных обязательств в сфере свободы слова.В пятницу российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой повлиять на уголовную репрессию в отношении задержанного шеф-редактора Sputnik Литва. А в российской национальной комиссии ЮНЕСКО призвали вплотную заняться проблемами преследования прессы, ограничения свободы слова и доступа к информации в Прибалтике. Марат Касем – гражданин Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. 30 декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствамЧитайте также на РИА Новости Крым:Захарова: в анкете на гражданство Латвии теперь спрашивают "чей Крым"Amnesty International уличила Латвию в пытках мигрантов на границеШеф-редактора Sputnik Литва задержали в Риге
https://crimea.ria.ru/20230106/moskalkova-obratilas-k-oon-iz-za-aresta-v-litve-shef-redaktora-sputnik-1126268121.html
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Видео РИА Новости. Акция в поддержку шеф-редактора Sputnik Литва прошла у латвийского посольства
Акция в поддержку шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема прошла у латвийского посольства в Москве. Видео корреспондента РИА Новости.
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москва, россия, марат касем , общество, миа "россия сегодня", дмитрий киселев, в мире, литва
В Москве прошла акция в поддержку задержанного в Литве Марата Касема

У посольства Латвии в Москве прошла акция в поддержку задержанного Марата Касема

16:21 06.01.2023 (обновлено: 18:25 06.01.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. В пятницу в Москве прошла акция в поддержку задержанного шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема. У посольства Латвии собрались десятки людей, сообщает РИА Новости.
Марата Касема задержали спецслужбы Латвии в Риге и отправили под стражу по решению суда. Ему инкриминируют сразу две статьи: о нарушении антироссийских экономических санкций и о шпионаже. Касем переведен в рижскую Центральную тюрьму. Адвокат журналиста пока не получила материалы дела.
У здания латвийской дипмиссии собрались несколько десятков человек, включая генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. Участники призывали освободить журналиста, взывали к свободе слова. В частности, на плакатах были надписи: "Свободу Марату", "Марат, мы с тобой!", "Что там со свободой слова, Латвия?", "Свобода слова в свободном падении", "Хартия ЕС вышла из ЕС", "ЕС, готов осудить?"
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"Мы собрались для того, чтобы призвать освободить нашего товарища и сказать всем: "Свободу Марату Касему", — сказал Киселев.
Отмечается, что задержаний и нарушений порядка на акции не было. Рядом с посольством, где проходило мероприятие, дежурили правоохранители.
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на акции в поддержку задержанного в Риге шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема "Свободу Марату Касему!" перед посольством Латвии в Москве.
Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев на акции в поддержку задержанного в Риге шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема
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Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на акции в поддержку задержанного в Риге шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема "Свободу Марату Касему!" перед посольством Латвии в Москве.
© РИА Новости . Евгений Биятов
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© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУчастница акции в поддержку задержанного в Риге шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема "Свободу Марату Касему!" перед посольством Латвии в Москве.
Участница акции в поддержку задержанного в Риге шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема
2 из 4
Участница акции в поддержку задержанного в Риге шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема "Свободу Марату Касему!" перед посольством Латвии в Москве.
© РИА Новости . Евгений Биятов
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© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев (в центре) и член комитета Государственной Думы РФ по международным делам Мария Бутина на акции в поддержку задержанного в Риге шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема "Свободу Марату Касему!" перед посольством Латвии в Москве.
Акция в поддержку шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема
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Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев (в центре) и член комитета Государственной Думы РФ по международным делам Мария Бутина на акции в поддержку задержанного в Риге шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема "Свободу Марату Касему!" перед посольством Латвии в Москве.
© РИА Новости . Евгений Биятов
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© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДиректор по коммуникациям Международной медиагруппы "Россия сегодня" Петр Лидов-Петровский и член комитета Государственной Думы РФ по международным делам Мария Бутина и первый заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Сергей Кочетков (слева направо) на акции в поддержку задержанного в Риге шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема "Свободу Марату Касему!" перед посольством Латвии в Москве.
Директор по коммуникациям Международной медиагруппы Россия сегодня Петр Лидов-Петровский и член комитета Государственной Думы РФ по международным делам Мария Бутина и первый заместитель главного редактора медиагруппы Россия сегодня Сергей Кочетков (слева направо) на акции в поддержку задержанного в Риге шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема
4 из 4
Директор по коммуникациям Международной медиагруппы "Россия сегодня" Петр Лидов-Петровский и член комитета Государственной Думы РФ по международным делам Мария Бутина и первый заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Сергей Кочетков (слева направо) на акции в поддержку задержанного в Риге шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема "Свободу Марату Касему!" перед посольством Латвии в Москве.
© РИА Новости . Евгений Биятов
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1 из 4
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на акции в поддержку задержанного в Риге шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема "Свободу Марату Касему!" перед посольством Латвии в Москве.
© РИА Новости . Евгений Биятов
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2 из 4
Участница акции в поддержку задержанного в Риге шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема "Свободу Марату Касему!" перед посольством Латвии в Москве.
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
3 из 4
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев (в центре) и член комитета Государственной Думы РФ по международным делам Мария Бутина на акции в поддержку задержанного в Риге шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема "Свободу Марату Касему!" перед посольством Латвии в Москве.
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
4 из 4
Директор по коммуникациям Международной медиагруппы "Россия сегодня" Петр Лидов-Петровский и член комитета Государственной Думы РФ по международным делам Мария Бутина и первый заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Сергей Кочетков (слева направо) на акции в поддержку задержанного в Риге шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема "Свободу Марату Касему!" перед посольством Латвии в Москве.
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МИД России в четверг потребовал международные организации подключиться к произошедшему, указав на то, что задержание Касема – это нарушение Литвой всех международных обязательств в сфере свободы слова.
В пятницу российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой повлиять на уголовную репрессию в отношении задержанного шеф-редактора Sputnik Литва. А в российской национальной комиссии ЮНЕСКО призвали вплотную заняться проблемами преследования прессы, ограничения свободы слова и доступа к информации в Прибалтике.
Марат Касем – гражданин Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. 30 декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам
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