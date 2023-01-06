https://crimea.ria.ru/20230106/v-moskve-proshla-aktsiya-v-podderzhku-zaderzhannogo-v-litve-marata-kasema-1126271373.html

В Москве прошла акция в поддержку задержанного в Литве Марата Касема

В Москве прошла акция в поддержку задержанного в Литве Марата Касема - РИА Новости Крым, 06.01.2023

В Москве прошла акция в поддержку задержанного в Литве Марата Касема

В пятницу в Москве прошла акция в поддержку задержанного шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема. У посольства Латвии собрались десятки людей, сообщает РИА... РИА Новости Крым, 06.01.2023

2023-01-06T16:21

2023-01-06T16:21

2023-01-06T18:25

москва

россия

марат касем

общество

миа "россия сегодня"

дмитрий киселев

в мире

литва

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. В пятницу в Москве прошла акция в поддержку задержанного шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема. У посольства Латвии собрались десятки людей, сообщает РИА Новости.Марата Касема задержали спецслужбы Латвии в Риге и отправили под стражу по решению суда. Ему инкриминируют сразу две статьи: о нарушении антироссийских экономических санкций и о шпионаже. Касем переведен в рижскую Центральную тюрьму. Адвокат журналиста пока не получила материалы дела.У здания латвийской дипмиссии собрались несколько десятков человек, включая генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. Участники призывали освободить журналиста, взывали к свободе слова. В частности, на плакатах были надписи: "Свободу Марату", "Марат, мы с тобой!", "Что там со свободой слова, Латвия?", "Свобода слова в свободном падении", "Хартия ЕС вышла из ЕС", "ЕС, готов осудить?"Отмечается, что задержаний и нарушений порядка на акции не было. Рядом с посольством, где проходило мероприятие, дежурили правоохранители. МИД России в четверг потребовал международные организации подключиться к произошедшему, указав на то, что задержание Касема – это нарушение Литвой всех международных обязательств в сфере свободы слова.В пятницу российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой повлиять на уголовную репрессию в отношении задержанного шеф-редактора Sputnik Литва. А в российской национальной комиссии ЮНЕСКО призвали вплотную заняться проблемами преследования прессы, ограничения свободы слова и доступа к информации в Прибалтике. Марат Касем – гражданин Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. 30 декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствамЧитайте также на РИА Новости Крым:Захарова: в анкете на гражданство Латвии теперь спрашивают "чей Крым"Amnesty International уличила Латвию в пытках мигрантов на границеШеф-редактора Sputnik Литва задержали в Риге

https://crimea.ria.ru/20230106/moskalkova-obratilas-k-oon-iz-za-aresta-v-litve-shef-redaktora-sputnik-1126268121.html

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2023

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Видео РИА Новости. Акция в поддержку шеф-редактора Sputnik Литва прошла у латвийского посольства Акция в поддержку шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема прошла у латвийского посольства в Москве. Видео корреспондента РИА Новости. 2023-01-06T16:21 true PT0M17S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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