https://crimea.ria.ru/20230112/mid-budet-dobivatsya-osvobozhdeniya-kasema-cherez-mezhdunarodnye-struktury--1126365201.html

МИД будет добиваться освобождения Касема через международные структуры

МИД будет добиваться освобождения Касема через международные структуры - РИА Новости Крым, 12.01.2023

МИД будет добиваться освобождения Касема через международные структуры

Министерство иностранных дел России будет добиваться освобождения шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема через профильные международные организации, заявила... РИА Новости Крым, 12.01.2023

2023-01-12T15:03

2023-01-12T15:03

2023-01-12T15:03

марат касем

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Министерство иностранных дел России будет добиваться освобождения шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема через профильные международные организации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Задержание Касема дипломат назвала "сведением счетов", "политическим преследованием" и "желанием сломать профессиональную жизнь человеку и на его примере запугать всех остальных".В МИД России ожидают, что "на политически мотивированную травлю Марата Касема должным образом отреагируют и правозащитные неправительственные организации по примеру того, как в свое время это сделала организация "Репортеры без границ"."Политическому террору в Латвии нужно положить конец, и Марат Касем должен выйти на свободу и возобновить свою профессиональную деятельность", - подчеркнула представитель ведомства.Шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема задержали спецслужбы Латвии в Риге и отправлен под стражу по решению суда. Ему инкриминируют сразу две статьи: о нарушении антироссийских экономических санкций и о шпионаже. По второй статье журналисту может грозить до 20 лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:Захарова пристыдила Совет ООН по правам человека за безразличие к КасемуАдвокат Томас указал на опасность и абсурдность обвинения Марата КасемаAmnesty International уличила Латвию в пытках мигрантов на границе

https://crimea.ria.ru/20230110/arest-marata-kasema-ne-imeet-otnosheniya-k-zakonu--finskiy-pravozaschitnik-1126330826.html

латвия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марат касем , мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, латвия, миа "россия сегодня", sputnik, обсе, оон