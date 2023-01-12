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МИД будет добиваться освобождения Касема через международные структуры - РИА Новости Крым, 12.01.2023
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МИД будет добиваться освобождения Касема через международные структуры
МИД будет добиваться освобождения Касема через международные структуры - РИА Новости Крым, 12.01.2023
МИД будет добиваться освобождения Касема через международные структуры
Министерство иностранных дел России будет добиваться освобождения шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема через профильные международные организации, заявила... РИА Новости Крым, 12.01.2023
2023-01-12T15:03
2023-01-12T15:03
марат касем
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Министерство иностранных дел России будет добиваться освобождения шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема через профильные международные организации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Задержание Касема дипломат назвала "сведением счетов", "политическим преследованием" и "желанием сломать профессиональную жизнь человеку и на его примере запугать всех остальных".В МИД России ожидают, что "на политически мотивированную травлю Марата Касема должным образом отреагируют и правозащитные неправительственные организации по примеру того, как в свое время это сделала организация "Репортеры без границ"."Политическому террору в Латвии нужно положить конец, и Марат Касем должен выйти на свободу и возобновить свою профессиональную деятельность", - подчеркнула представитель ведомства.Шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема задержали спецслужбы Латвии в Риге и отправлен под стражу по решению суда. Ему инкриминируют сразу две статьи: о нарушении антироссийских экономических санкций и о шпионаже. По второй статье журналисту может грозить до 20 лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:Захарова пристыдила Совет ООН по правам человека за безразличие к КасемуАдвокат Томас указал на опасность и абсурдность обвинения Марата КасемаAmnesty International уличила Латвию в пытках мигрантов на границе
https://crimea.ria.ru/20230110/arest-marata-kasema-ne-imeet-otnosheniya-k-zakonu--finskiy-pravozaschitnik-1126330826.html
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марат касем , мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, латвия, миа "россия сегодня", sputnik, обсе, оон
МИД будет добиваться освобождения Касема через международные структуры

Захарова: МИД будет добиваться освобождения Марата Касема по линии ООН и ОБСЕ

15:03 12.01.2023
 
© РИА Новости . DMITRY DUBINSKYШеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем, архивное фото
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем, архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости . DMITRY DUBINSKY
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Министерство иностранных дел России будет добиваться освобождения шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема через профильные международные организации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы будем добиваться подключения к освобождению шеф-редактора портала Sputnik Литва профильных международных структур, в том числе по линии ООН, ЮНЕСКО. Я не уверена, что что-то там еще теплится в ОБСЕ, но, по крайней мере, обвинять ОБСЕ в бездействии мы тоже будем. Если структура эта еще заявляет о себе в каком-то качестве, она обязана выдавать результат", - заявила Захарова на брифинге в четверг.
Задержание Касема дипломат назвала "сведением счетов", "политическим преследованием" и "желанием сломать профессиональную жизнь человеку и на его примере запугать всех остальных".
В МИД России ожидают, что "на политически мотивированную травлю Марата Касема должным образом отреагируют и правозащитные неправительственные организации по примеру того, как в свое время это сделала организация "Репортеры без границ".
"Политическому террору в Латвии нужно положить конец, и Марат Касем должен выйти на свободу и возобновить свою профессиональную деятельность", - подчеркнула представитель ведомства.
Правозащитник из Финляндии Йохан Бекман
10 января, 19:26
Арест Марата Касема не имеет отношения к закону – финский правозащитник
Шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема задержали спецслужбы Латвии в Риге и отправлен под стражу по решению суда. Ему инкриминируют сразу две статьи: о нарушении антироссийских экономических санкций и о шпионаже. По второй статье журналисту может грозить до 20 лет лишения свободы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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Марат КасемМария ЗахароваМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)ПолитикаЛатвияМИА "Россия сегодня"SputnikОБСЕООН
 
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