https://crimea.ria.ru/20230111/zakharova-pristydila-sovet-oon-po-pravam-cheloveka-za-bezrazlichie-k-kasemu-1126336008.html
Захарова пристыдила Совет ООН по правам человека за безразличие к Касему
Захарова пристыдила Совет ООН по правам человека за безразличие к Касему - РИА Новости Крым, 11.01.2023
Захарова пристыдила Совет ООН по правам человека за безразличие к Касему
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова пристыдила Совет по правам человека ООН за отсутствие реакции на задержание в Латвии журналиста Марата... РИА Новости Крым, 11.01.2023
2023-01-11T09:56
2023-01-11T09:56
2023-01-11T09:52
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова пристыдила Совет по правам человека ООН за отсутствие реакции на задержание в Латвии журналиста Марата Касема. Так она отреагировала на то, что тема преследования журналиста не стоит в повестке февральской сессии СПЧ.При этом дипломат заверила, что тема задержания Касема будет постоянно подниматься российскими представителями в международных организациях, "во всех специализированных институтах".Пресс-секретарь Совета ООН по правам человека (СПЧ) ранее заявил РИА Новости, что ситуация с правами человека в Латвии не стоит на повестке дня следующей сессии, которая начнется 27 февраля.Марат Касем является гражданином Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам. Как сообщил Sputnik Литва, он был задержан, а 5 января суд заключил его под стражу, журналиста перевели в рижскую Центральную тюрьму.Российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала задержание шеф-редактора Sputnik Литва покушением на свободу слова и обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев также заявил о незаконном задержании Касема и заверил, что медиагруппа будет призывать международную общественность отреагировать и сделает все, что можно, для его освобождения.Финский политолог и правозащитник Йохан Бекман назвал арест Марата Касема очередным примером "фашистизации" Европы. По его словам, главный враг западного истеблишмента – это российские журналисты, и поэтому на них ведется охота.Читайте также на РИА Новости Крым:Задержание шеф-редактора Sputnik Литва Касема: что известноВ Москве прошла акция в поддержку задержанного в Литве Марата КасемаМоскалькова обратилась к ООН из-за ареста в Литве шеф-редактора Sputnik
https://crimea.ria.ru/20230110/arest-marata-kasema-ne-imeet-otnosheniya-k-zakonu--finskiy-pravozaschitnik-1126330826.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, марат касем , в мире, оон, политика, литва, общество, новости
Захарова пристыдила Совет ООН по правам человека за безразличие к Касему
Захарова пристыдила Совет ООН по правам человека за безразличие к задержанию Касема
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова пристыдила Совет по правам человека ООН за отсутствие реакции на задержание в Латвии журналиста Марата Касема. Так она отреагировала на то, что тема преследования журналиста не стоит в повестке февральской сессии СПЧ.
"Стыдно, что тема преследования журналиста за его профессиональную деятельность, его арест, задержание, неоднократные допросы и так далее не является постоянной темой повестки дня Совета по правам человека ООН. Значит, что-то там не так", - заявила Захарова в эфире радио Sputnik.
При этом дипломат заверила, что тема задержания Касема будет постоянно подниматься российскими представителями в международных организациях, "во всех специализированных институтах".
Пресс-секретарь Совета ООН по правам человека (СПЧ) ранее заявил РИА Новости, что ситуация с правами человека в Латвии не стоит на повестке дня следующей сессии, которая начнется 27 февраля.
Марат Касем является гражданином Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам. Как сообщил Sputnik Литва, он был задержан, а 5 января суд заключил его под стражу, журналиста перевели в рижскую Центральную тюрьму.
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала задержание шеф-редактора Sputnik Литва покушением на свободу слова
и обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев также заявил о незаконном задержании
Касема и заверил, что медиагруппа будет призывать международную общественность отреагировать и сделает все, что можно, для его освобождения.
Финский политолог и правозащитник Йохан Бекман назвал арест Марата Касема очередным примером "фашистизации"
Европы. По его словам, главный враг западного истеблишмента – это российские журналисты, и поэтому на них ведется охота.
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