Рейтинг@Mail.ru
Захарова пристыдила Совет ООН по правам человека за безразличие к Касему - РИА Новости Крым, 11.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230111/zakharova-pristydila-sovet-oon-po-pravam-cheloveka-za-bezrazlichie-k-kasemu-1126336008.html
Захарова пристыдила Совет ООН по правам человека за безразличие к Касему
Захарова пристыдила Совет ООН по правам человека за безразличие к Касему - РИА Новости Крым, 11.01.2023
Захарова пристыдила Совет ООН по правам человека за безразличие к Касему
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова пристыдила Совет по правам человека ООН за отсутствие реакции на задержание в Латвии журналиста Марата... РИА Новости Крым, 11.01.2023
2023-01-11T09:56
2023-01-11T09:52
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
марат касем
в мире
оон
политика
литва
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1b/1125113380_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_16f428ed3e960adee28596a69470078c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова пристыдила Совет по правам человека ООН за отсутствие реакции на задержание в Латвии журналиста Марата Касема. Так она отреагировала на то, что тема преследования журналиста не стоит в повестке февральской сессии СПЧ.При этом дипломат заверила, что тема задержания Касема будет постоянно подниматься российскими представителями в международных организациях, "во всех специализированных институтах".Пресс-секретарь Совета ООН по правам человека (СПЧ) ранее заявил РИА Новости, что ситуация с правами человека в Латвии не стоит на повестке дня следующей сессии, которая начнется 27 февраля.Марат Касем является гражданином Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам. Как сообщил Sputnik Литва, он был задержан, а 5 января суд заключил его под стражу, журналиста перевели в рижскую Центральную тюрьму.Российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала задержание шеф-редактора Sputnik Литва покушением на свободу слова и обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев также заявил о незаконном задержании Касема и заверил, что медиагруппа будет призывать международную общественность отреагировать и сделает все, что можно, для его освобождения.Финский политолог и правозащитник Йохан Бекман назвал арест Марата Касема очередным примером "фашистизации" Европы. По его словам, главный враг западного истеблишмента – это российские журналисты, и поэтому на них ведется охота.Читайте также на РИА Новости Крым:Задержание шеф-редактора Sputnik Литва Касема: что известноВ Москве прошла акция в поддержку задержанного в Литве Марата КасемаМоскалькова обратилась к ООН из-за ареста в Литве шеф-редактора Sputnik
https://crimea.ria.ru/20230110/arest-marata-kasema-ne-imeet-otnosheniya-k-zakonu--finskiy-pravozaschitnik-1126330826.html
россия
литва
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1b/1125113380_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_8faab12712f9dd15542ea2d728fc4a59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, марат касем , в мире, оон, политика, литва, общество, новости
Захарова пристыдила Совет ООН по правам человека за безразличие к Касему

Захарова пристыдила Совет ООН по правам человека за безразличие к задержанию Касема

09:56 11.01.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова пристыдила Совет по правам человека ООН за отсутствие реакции на задержание в Латвии журналиста Марата Касема. Так она отреагировала на то, что тема преследования журналиста не стоит в повестке февральской сессии СПЧ.
"Стыдно, что тема преследования журналиста за его профессиональную деятельность, его арест, задержание, неоднократные допросы и так далее не является постоянной темой повестки дня Совета по правам человека ООН. Значит, что-то там не так", - заявила Захарова в эфире радио Sputnik.
При этом дипломат заверила, что тема задержания Касема будет постоянно подниматься российскими представителями в международных организациях, "во всех специализированных институтах".
Правозащитник из Финляндии Йохан Бекман
Вчера, 19:26
Арест Марата Касема не имеет отношения к закону – финский правозащитник
Пресс-секретарь Совета ООН по правам человека (СПЧ) ранее заявил РИА Новости, что ситуация с правами человека в Латвии не стоит на повестке дня следующей сессии, которая начнется 27 февраля.
Марат Касем является гражданином Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам. Как сообщил Sputnik Литва, он был задержан, а 5 января суд заключил его под стражу, журналиста перевели в рижскую Центральную тюрьму.
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала задержание шеф-редактора Sputnik Литва покушением на свободу слова и обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев также заявил о незаконном задержании Касема и заверил, что медиагруппа будет призывать международную общественность отреагировать и сделает все, что можно, для его освобождения.
Финский политолог и правозащитник Йохан Бекман назвал арест Марата Касема очередным примером "фашистизации" Европы. По его словам, главный враг западного истеблишмента – это российские журналисты, и поэтому на них ведется охота.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Задержание шеф-редактора Sputnik Литва Касема: что известно
В Москве прошла акция в поддержку задержанного в Литве Марата Касема
Москалькова обратилась к ООН из-за ареста в Литве шеф-редактора Sputnik
 
Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)РоссияМарат КасемВ миреООНПолитикаЛитваОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:14Шторм в Керченском проливе: обледенение судов и полутораметровые волны
10:51Где в среду в Крыму не будет воды: адреса
10:47Крупный пожар в Симферополе: горел малярный цех
10:38Лекарства могут пропасть из российских аптек
10:21Переломный момент в освобождении ДНР наступил – Пушилин
10:07Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю – данные на 11 января
09:56Захарова пристыдила Совет ООН по правам человека за безразличие к Касему
09:45Бойцы ЧВК "Вагнер" взяли под контроль всю территорию Соледара – Пригожин
09:42В ожидании инвесторов: в Крыму формируют площадки для большого бизнеса
09:18Ночные взрывы в Харькове – что известно
09:08Страшный "кракен" и "нестрашный" грипп: в Крыму есть летальные исходы
08:48Заповедники Крыма посетили более 300 тысяч человек
08:21Постновогодняя диета: как восстановиться после праздников
07:48Россия может стать основным направлением выездного туризма для Китая
07:27Коммунальные итоги: в Симферополе стало меньше "новогоднего" мусора
07:00Крымчанам пообещали переменчивый февраль и раннюю весну
03:03Не разрушение России: эксперт назвал главную цель США на ближайший век
00:01Какой будет погода в Крыму 11 января
00:00Какой сегодня праздник: 11 января
23:33Гладков: шесть человек пострадали в результате обстрела Шебекино
Лента новостейМолния