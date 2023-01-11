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Адвокат Томас указал на опасность и абсурдность обвинения Марата Касема - РИА Новости Крым, 11.01.2023
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Адвокат Томас указал на опасность и абсурдность обвинения Марата Касема
Адвокат Томас указал на опасность и абсурдность обвинения Марата Касема - РИА Новости Крым, 11.01.2023
Адвокат Томас указал на опасность и абсурдность обвинения Марата Касема
По статье 84 Уголовного закона Латвии, которая вменяется шеф-редактору Sputnik Литва Марату Касему, может быть обвинен любой гражданин России или Белоруссии,... РИА Новости Крым, 11.01.2023
2023-01-11T19:57
2023-01-11T19:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. По статье 84 Уголовного закона Латвии, которая вменяется шеф-редактору Sputnik Литва Марату Касему, может быть обвинен любой гражданин России или Белоруссии, если он работает в организации в отношении которой ЕС ввел санкции. Такое мнение в эфире радио "Sputnik на русском" высказал литовский адвокат, профессор и доктор юридических наук Станисловас Томас.Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем был задержан спецслужбами Латвии в Риге и отправлен под стражу по решению суда. Касему инкриминируют сразу две статьи: о нарушении антироссийских экономических санкций и о шпионаже. По второй статье журналисту может грозить до 20 лет лишения свободы.Томас пояснил, что статья 84 Уголовного закона Латвии содержит три части. Третья – самая тяжелая и характеризуется как работа по предварительному сговору с группой лиц.Адвокат обратил внимание, что важно понять масштаб этой статьи. Дело в том, что "она может быть применена не только к гражданам Латвии, но и к гражданам России или Белоруссии". По словам гостя студии, статья 84 Уголовного закона Латвии может быть применена не только к сотрудникам "Россия Сегодня", но и ко всем работникам подсанкционных учреждений, таких как "Сбер", ВТБ-Банк, Белнефтехим, Белоруськалий и еще целого перечня организаций.Единственный выход из ситуации профессор и доктор юридических наук видит в выводе этих компаний из-под санкций Евросоюза. В то же время арестованному Марату Касему он порекомендовал всеми силами стараться пробиться в суд ЕС, не смотря на зависимость этой организации. По его мнению, это единственный вариант, что "латыши переборщили", основывая обвинение исключительно на факте работы на определенную организацию.Ранее финский политолог, правозащитник, доцент Хельсинкского университета Йохан Бекман назвал задержание Касема нормой для запада и очередным примером "фашистизации" Европы.Читайте также на РИА Новости Крым:Захарова: в анкете на гражданство Латвии теперь спрашивают "чей Крым"Amnesty International уличила Латвию в пытках мигрантов на границеЕвропа готовится к большой войне: эксперт о заявлении главы МИД Латвии
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марат касем , литва, общество, политика, мнения, миа "россия сегодня", россия
Адвокат Томас указал на опасность и абсурдность обвинения Марата Касема

Адвокат: по статье 84 Уголовного закона Латвии можно посадить почти любого гражданина РФ

19:57 11.01.2023
 
© РИА НовостиШеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем, архивное фото
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем, архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. По статье 84 Уголовного закона Латвии, которая вменяется шеф-редактору Sputnik Литва Марату Касему, может быть обвинен любой гражданин России или Белоруссии, если он работает в организации в отношении которой ЕС ввел санкции. Такое мнение в эфире радио "Sputnik на русском" высказал литовский адвокат, профессор и доктор юридических наук Станисловас Томас.
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем был задержан спецслужбами Латвии в Риге и отправлен под стражу по решению суда. Касему инкриминируют сразу две статьи: о нарушении антироссийских экономических санкций и о шпионаже. По второй статье журналисту может грозить до 20 лет лишения свободы.
Томас пояснил, что статья 84 Уголовного закона Латвии содержит три части. Третья – самая тяжелая и характеризуется как работа по предварительному сговору с группой лиц.
"То есть суть преступления, с точки зрения латвийского прокурора, заключается в том, что человек работает в подсанкционном учреждении. То есть преступлением – нарушением санкций – является сама работа в таком учреждении", – подчеркивает Томас.
Адвокат обратил внимание, что важно понять масштаб этой статьи. Дело в том, что "она может быть применена не только к гражданам Латвии, но и к гражданам России или Белоруссии". По словам гостя студии, статья 84 Уголовного закона Латвии может быть применена не только к сотрудникам "Россия Сегодня", но и ко всем работникам подсанкционных учреждений, таких как "Сбер", ВТБ-Банк, Белнефтехим, Белоруськалий и еще целого перечня организаций.
"Фактически, уголовное право Латвии запрещает гражданам России или Белоруссии работать в российских учреждениях, которые находятся под санкциями Европейского союза. Поэтому именно эту проблему надо решать шире. Поскольку по этой стать они (суд Латвии, – ред) могут посадить в тюрьму на восемь лет любого человека", – продолжает адвокат.
Единственный выход из ситуации профессор и доктор юридических наук видит в выводе этих компаний из-под санкций Евросоюза. В то же время арестованному Марату Касему он порекомендовал всеми силами стараться пробиться в суд ЕС, не смотря на зависимость этой организации. По его мнению, это единственный вариант, что "латыши переборщили", основывая обвинение исключительно на факте работы на определенную организацию.
Ранее финский политолог, правозащитник, доцент Хельсинкского университета Йохан Бекман назвал задержание Касема нормой для запада и очередным примером "фашистизации" Европы.
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