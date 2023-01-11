https://crimea.ria.ru/20230111/advokat-tomas-ukazal-na-opasnost-i-absurdnost-obvineniya-marata-kasema-1126350473.html

Адвокат Томас указал на опасность и абсурдность обвинения Марата Касема

Адвокат Томас указал на опасность и абсурдность обвинения Марата Касема - РИА Новости Крым, 11.01.2023

Адвокат Томас указал на опасность и абсурдность обвинения Марата Касема

По статье 84 Уголовного закона Латвии, которая вменяется шеф-редактору Sputnik Литва Марату Касему, может быть обвинен любой гражданин России или Белоруссии,... РИА Новости Крым, 11.01.2023

2023-01-11T19:57

2023-01-11T19:57

2023-01-11T19:57

марат касем

литва

общество

политика

мнения

миа "россия сегодня"

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/05/1126264309_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_b14889db904ef6c8ca0d43cfd4865c91.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. По статье 84 Уголовного закона Латвии, которая вменяется шеф-редактору Sputnik Литва Марату Касему, может быть обвинен любой гражданин России или Белоруссии, если он работает в организации в отношении которой ЕС ввел санкции. Такое мнение в эфире радио "Sputnik на русском" высказал литовский адвокат, профессор и доктор юридических наук Станисловас Томас.Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем был задержан спецслужбами Латвии в Риге и отправлен под стражу по решению суда. Касему инкриминируют сразу две статьи: о нарушении антироссийских экономических санкций и о шпионаже. По второй статье журналисту может грозить до 20 лет лишения свободы.Томас пояснил, что статья 84 Уголовного закона Латвии содержит три части. Третья – самая тяжелая и характеризуется как работа по предварительному сговору с группой лиц.Адвокат обратил внимание, что важно понять масштаб этой статьи. Дело в том, что "она может быть применена не только к гражданам Латвии, но и к гражданам России или Белоруссии". По словам гостя студии, статья 84 Уголовного закона Латвии может быть применена не только к сотрудникам "Россия Сегодня", но и ко всем работникам подсанкционных учреждений, таких как "Сбер", ВТБ-Банк, Белнефтехим, Белоруськалий и еще целого перечня организаций.Единственный выход из ситуации профессор и доктор юридических наук видит в выводе этих компаний из-под санкций Евросоюза. В то же время арестованному Марату Касему он порекомендовал всеми силами стараться пробиться в суд ЕС, не смотря на зависимость этой организации. По его мнению, это единственный вариант, что "латыши переборщили", основывая обвинение исключительно на факте работы на определенную организацию.Ранее финский политолог, правозащитник, доцент Хельсинкского университета Йохан Бекман назвал задержание Касема нормой для запада и очередным примером "фашистизации" Европы.Читайте также на РИА Новости Крым:Захарова: в анкете на гражданство Латвии теперь спрашивают "чей Крым"Amnesty International уличила Латвию в пытках мигрантов на границеЕвропа готовится к большой войне: эксперт о заявлении главы МИД Латвии

литва

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марат касем , литва, общество, политика, мнения, миа "россия сегодня", россия