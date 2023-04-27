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Марат Касем отпущен под подписку о невыезде - РИА Новости Крым, 27.04.2023
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Марат Касем отпущен под подписку о невыезде
Марат Касем отпущен под подписку о невыезде - РИА Новости Крым, 27.04.2023
Марат Касем отпущен под подписку о невыезде
Шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема выпустили из латвийской тюрьмы под подписку о невыезде. Об этом сообщает агентство Sputnik Ближнее Зарубежье. РИА Новости Крым, 27.04.2023
2023-04-27T19:27
2023-04-27T19:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема выпустили из латвийской тюрьмы под подписку о невыезде. Об этом сообщает агентство Sputnik Ближнее Зарубежье.Дома, по месту прописки, он должен находиться с 23-00 до 7-00. Дважды в неделю журналист обязан будет отмечаться в полиции.Марат Касем — гражданин Латвии. Несколько лет он живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", в которую входит и Sputnik Литва. 30 декабря 2022 года журналист по семейным обстоятельствам приехал в Латвию, где его задержали. 5 января суд Риги заключил его под стражу, после чего Касема перевели в городскую Центральную тюрьму.Со слов адвоката Касема, журналисту инкриминируют две статьи: о шпионаже и нарушении антироссийских экономических санкций. Сообщалось, что ему грозит до 20 лет лишения свободы.В феврале адвокат заявлял, что Ксем подвергается в тюрьме пыткам. Его безосновательно перевели в корпус к осужденным заключенным, 30 января поместили в одиночную камеру. Из-за приступов аллергии у журналистов начались проблемы с дыханием, также обострились хронические заболевания – стали отказывать пальцы на ногах из-за подагры. 12 апреля стало известно, что Марат Касем заболел в тюрьме.
https://crimea.ria.ru/20230203/marat-kasem-moya-rodina--latviya-moe-otechestvo--rossiya-1126759061.html
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марат касем , литва, в мире, латвия, новости, медиагруппа "россия сегодня"
Марат Касем отпущен под подписку о невыезде

Марата Касема выпустили из тюрьмы в Латвии под подписку

19:27 27.04.2023 (обновлено: 19:38 27.04.2023)
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкЖурналист, шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем
Журналист, шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема выпустили из латвийской тюрьмы под подписку о невыезде. Об этом сообщает агентство Sputnik Ближнее Зарубежье.
"До суда Марат будет находиться под подпиской о невыезде и полицейским надзором", – говорится в сообщении.
Дома, по месту прописки, он должен находиться с 23-00 до 7-00. Дважды в неделю журналист обязан будет отмечаться в полиции.
Марат Касем — гражданин Латвии. Несколько лет он живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", в которую входит и Sputnik Литва. 30 декабря 2022 года журналист по семейным обстоятельствам приехал в Латвию, где его задержали. 5 января суд Риги заключил его под стражу, после чего Касема перевели в городскую Центральную тюрьму.
Со слов адвоката Касема, журналисту инкриминируют две статьи: о шпионаже и нарушении антироссийских экономических санкций. Сообщалось, что ему грозит до 20 лет лишения свободы.
В феврале адвокат заявлял, что Ксем подвергается в тюрьме пыткам.
Его безосновательно перевели в корпус к осужденным заключенным, 30 января поместили в одиночную камеру. Из-за приступов аллергии у журналистов начались проблемы с дыханием, также обострились хронические заболевания – стали отказывать пальцы на ногах из-за подагры.
12 апреля стало известно, что Марат Касем заболел в тюрьме.
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