https://crimea.ria.ru/20230427/marat-kasem-otpuschen-pod-podpisku-o-nevyezde-1128405157.html

Марат Касем отпущен под подписку о невыезде

Марат Касем отпущен под подписку о невыезде - РИА Новости Крым, 27.04.2023

Марат Касем отпущен под подписку о невыезде

Шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема выпустили из латвийской тюрьмы под подписку о невыезде. Об этом сообщает агентство Sputnik Ближнее Зарубежье. РИА Новости Крым, 27.04.2023

2023-04-27T19:27

2023-04-27T19:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема выпустили из латвийской тюрьмы под подписку о невыезде. Об этом сообщает агентство Sputnik Ближнее Зарубежье.Дома, по месту прописки, он должен находиться с 23-00 до 7-00. Дважды в неделю журналист обязан будет отмечаться в полиции.Марат Касем — гражданин Латвии. Несколько лет он живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", в которую входит и Sputnik Литва. 30 декабря 2022 года журналист по семейным обстоятельствам приехал в Латвию, где его задержали. 5 января суд Риги заключил его под стражу, после чего Касема перевели в городскую Центральную тюрьму.Со слов адвоката Касема, журналисту инкриминируют две статьи: о шпионаже и нарушении антироссийских экономических санкций. Сообщалось, что ему грозит до 20 лет лишения свободы.В феврале адвокат заявлял, что Ксем подвергается в тюрьме пыткам. Его безосновательно перевели в корпус к осужденным заключенным, 30 января поместили в одиночную камеру. Из-за приступов аллергии у журналистов начались проблемы с дыханием, также обострились хронические заболевания – стали отказывать пальцы на ногах из-за подагры. 12 апреля стало известно, что Марат Касем заболел в тюрьме.

https://crimea.ria.ru/20230203/marat-kasem-moya-rodina--latviya-moe-otechestvo--rossiya-1126759061.html

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