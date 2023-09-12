https://crimea.ria.ru/20230912/latviya-zakryla-vezd-avtomobilyam-s-rossiyskimi-nomerami--1131366162.html
Латвия закрыла въезд автомобилям с российскими номерами
Латвия закрыла въезд автомобилям с российскими номерами - РИА Новости Крым, 12.09.2023
Латвия закрыла въезд автомобилям с российскими номерами
Латвия закрыла въезд в страну через все свои пограничные переходы для автомобилей, зарегистрированных в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 12.09.2023
2023-09-12T23:28
2023-09-12T23:28
2023-09-12T23:28
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СИМЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Латвия закрыла въезд в страну через все свои пограничные переходы для автомобилей, зарегистрированных в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на латвийское таможенное управление при службе госдоходов.На сайте ведомства сообщается, что въезд машинам с российской регистрацией вводится на основании разъяснений Еврокомиссии по вопросам антироссийских санкций и заключения министерства иностранных дел республики.Запрет начал действовать с 18 часов вечера. В ведомстве подчеркивают, что в случае отказа въезжающих вернуться в РФ или Беларуссию таможенники будут конфисковывать автомобили.При этом "физическим лицам будет разрешено возвращаться из ЕС в Россию на легковых транспортных средствах, зарегистрированных в РФ, если они не декларируются как товары и используются только в качестве средства передвижения", отметили в службе.Ранее Литва закрыла въезд для автомобилей с российскими номерами, кроме транзитных.Читайте также на РИА Новости Крым:Литва закрывает КПП на границе с БелоруссиейНазвали диверсантами: поисковикам из России запретили въезд в Эстонию
https://crimea.ria.ru/20230816/o-chem-bryatsaet-oruzhie-latvii-i-polshi-u-granits-belorussii--ekspert-1130766371.html
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латвия, россия, санкции против россии, политика, европейский союз, новости, автомобиль
Латвия закрыла въезд автомобилям с российскими номерами
Латвия запретила въезд зарегистрированным в РФ автомобилям
СИМЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Латвия закрыла въезд в страну через все свои пограничные переходы для автомобилей, зарегистрированных в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на латвийское таможенное управление при службе госдоходов.
На сайте ведомства сообщается, что въезд машинам с российской регистрацией вводится на основании разъяснений Еврокомиссии по вопросам антироссийских санкций и заключения министерства иностранных дел республики.
"…с сегодняшнего дня, 12 сентября, лицам с транспортными средствами, зарегистрированным в Российской Федерации, запрещен въезд в Евросоюз через погранпункты на границе Латвии с Россией и Белоруссией", – сообщается на портале службы.
Запрет начал действовать с 18 часов вечера. В ведомстве подчеркивают, что в случае отказа въезжающих вернуться в РФ или Беларуссию таможенники будут конфисковывать автомобили.
При этом "физическим лицам будет разрешено возвращаться из ЕС в Россию на легковых транспортных средствах, зарегистрированных в РФ, если они не декларируются как товары и используются только в качестве средства передвижения", отметили в службе.
Ранее Литва закрыла въезд для автомобилей с российскими номерами, кроме транзитных.
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