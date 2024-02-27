https://crimea.ria.ru/20240227/vsu-nanesli-udar-po-zdaniyu-mfts-v-novoy-kakhovke-1135235553.html

ВСУ нанесли удар по зданию МФЦ в Новой Каховке

ВСУ нанесли удар по зданию МФЦ в Новой Каховке - РИА Новости Крым, 27.02.2024

ВСУ нанесли удар по зданию МФЦ в Новой Каховке

ВСУ нанесли удар по гражданским объектам города Новая Каховка Херсонской области. Об этом сообщили в администрации городского округа. РИА Новости Крым, 27.02.2024

2024-02-27T09:04

2024-02-27T09:04

2024-02-27T09:16

новая каховка

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

херсонская область

андрей алексеенко

новые регионы россии

новости сво

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. ВСУ нанесли удар по гражданским объектам города Новая Каховка Херсонской области. Об этом сообщили в администрации городского округа.Сообщается, что украинские боевики использовали беспилотники. Удару подверглись здания Службы поддержки гражданского населения (гуманитарный штаб) и МФЦ.По информации главы областного правительства Андрея Алексеенко, пострадавших нет.Кроме того, в поселке Чернянка Каховского района ВСУ ударили по многоквартирному жилому дому, здание получило серьезные повреждения. "Все объекты оперативно после ударов восстанавливаются. Без гуманитарной помощи и услуг МФЦ жители Новой Каховки также не останутся", - заверил Алексеенко.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали дроном автобус – есть раненыеУкраины для меня больше нет: как украинка стала помогать российской армииНа Херсонщине откроют новую амбулаторию взамен разрушенной боевиками ВСУ

новая каховка

херсонская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новая каховка, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, херсонская область, андрей алексеенко, новые регионы россии, новости сво, происшествия