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ВСУ нанесли удар по зданию МФЦ в Новой Каховке - РИА Новости Крым, 27.02.2024
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ВСУ нанесли удар по зданию МФЦ в Новой Каховке
ВСУ нанесли удар по зданию МФЦ в Новой Каховке - РИА Новости Крым, 27.02.2024
ВСУ нанесли удар по зданию МФЦ в Новой Каховке
ВСУ нанесли удар по гражданским объектам города Новая Каховка Херсонской области. Об этом сообщили в администрации городского округа. РИА Новости Крым, 27.02.2024
2024-02-27T09:04
2024-02-27T09:16
новая каховка
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
херсонская область
андрей алексеенко
новые регионы россии
новости сво
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. ВСУ нанесли удар по гражданским объектам города Новая Каховка Херсонской области. Об этом сообщили в администрации городского округа.Сообщается, что украинские боевики использовали беспилотники. Удару подверглись здания Службы поддержки гражданского населения (гуманитарный штаб) и МФЦ.По информации главы областного правительства Андрея Алексеенко, пострадавших нет.Кроме того, в поселке Чернянка Каховского района ВСУ ударили по многоквартирному жилому дому, здание получило серьезные повреждения. "Все объекты оперативно после ударов восстанавливаются. Без гуманитарной помощи и услуг МФЦ жители Новой Каховки также не останутся", - заверил Алексеенко.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали дроном автобус – есть раненыеУкраины для меня больше нет: как украинка стала помогать российской армииНа Херсонщине откроют новую амбулаторию взамен разрушенной боевиками ВСУ
новая каховка
херсонская область
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новая каховка, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, херсонская область, андрей алексеенко, новые регионы россии, новости сво, происшествия
ВСУ нанесли удар по зданию МФЦ в Новой Каховке

ВСУ нанесли удар по зданиям гуманитарного штаба и МФЦ в Новой Каховке

09:04 27.02.2024 (обновлено: 09:16 27.02.2024)
 
© Telegram Администрации Новой КаховкиВСУ нанесли удар по зданию МФЦ в Новой Каховке
ВСУ нанесли удар по зданию МФЦ в Новой Каховке
© Telegram Администрации Новой Каховки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. ВСУ нанесли удар по гражданским объектам города Новая Каховка Херсонской области. Об этом сообщили в администрации городского округа.
Сообщается, что украинские боевики использовали беспилотники. Удару подверглись здания Службы поддержки гражданского населения (гуманитарный штаб) и МФЦ.
По информации главы областного правительства Андрея Алексеенко, пострадавших нет.
"Из-за ночного времени, к счастью, обошлось без пострадавших. Но важный для населения социальный объект, где оказывали помощь и оформляли документы, выплаты - пострадал", - написал он в своем Telegram-канале.
© Telegram Андрей АлексеенкоВСУ атаковали дронами гражданскую инфраструктуру Новой Каховки
ВСУ атаковали дронами гражданскую инфраструктуру Новой Каховки
© Telegram Андрей Алексеенко
ВСУ атаковали дронами гражданскую инфраструктуру Новой Каховки
Кроме того, в поселке Чернянка Каховского района ВСУ ударили по многоквартирному жилому дому, здание получило серьезные повреждения.
"Все объекты оперативно после ударов восстанавливаются. Без гуманитарной помощи и услуг МФЦ жители Новой Каховки также не останутся", - заверил Алексеенко.
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Новая КаховкаВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУХерсонская областьАндрей АлексеенкоНовые регионы РоссииНовости СВОПроисшествия
 
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Заголовок открываемого материала
09:04ВСУ нанесли удар по зданию МФЦ в Новой Каховке
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08:02Как кубанские казаки помогали спасать Крым в феврале 2014-го
07:41Путин отметил вклад Сил спецопераций в защиту Крыма и Севастополя
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07:03Жаркая дискуссия в Париже: что заявили о вводе войск НАТО на Украину
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