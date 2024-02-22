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ВСУ атаковали дроном автобус – есть раненые - РИА Новости Крым, 22.02.2024
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ВСУ атаковали дроном автобус – есть раненые
ВСУ атаковали дроном автобус – есть раненые - РИА Новости Крым, 22.02.2024
ВСУ атаковали дроном автобус – есть раненые
Водитель и пассажир автобуса получили осколочные ранения в результате атаки ВСУ рейсового автобуса на дороге Новая Каховка – Тополёвка. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 22.02.2024
2024-02-22T11:11
2024-02-22T11:11
владимир сальдо
новости
херсонская область
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Водитель и пассажир автобуса получили осколочные ранения в результате атаки ВСУ рейсового автобуса на дороге Новая Каховка – Тополёвка. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Водителю оказали первую помощь на месте, женщину доставили в медицинское учреждение.По информации губернатора, за минувшие сутки украинские боевики выпустили полсотни артиллерийских снарядов по населенным пунктам региона.Кроме того, в Новокаховском и Каховском округах мирных жителей и гражданскую инфраструктуру атаковали вражеские дроны. Взрывы беспилотников прозвучали в Васильевке и Чернянке.Накануне сообщалось, что ВСУ нанесли удар по больнице имени Калинина в Донецке, ракетой пробита крыша, ранена сотрудница медицинского учреждения.ВСУ регулярно наносят удары по мирным объектам на территории новых регионов России, а также российского приграничья. Шесть человек погибли, в том числе годовалый ребенок, еще 17 получили ранения в результате атаки ВСУ на Белгород 15 февраля.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ снова обстреляли Белгородскую область - ранен мужчинаВСУ бьют артиллерией по гражданским: в Херсонской области 35 прилетовВСУ ударили по волонтерам в центре Новой Каховки – тяжело ранена женщина
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Новости
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РИА Новости Крым
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владимир сальдо, новости, херсонская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
ВСУ атаковали дроном автобус – есть раненые

Два человека ранены в результате атаки дроном ВСУ автобуса в Херсонской области – Сальдо

11:11 22.02.2024
 
© Министерство обороны РФБПЛА
БПЛА
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Водитель и пассажир автобуса получили осколочные ранения в результате атаки ВСУ рейсового автобуса на дороге Новая Каховка – Тополёвка. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"На дороге Новая Каховка – Тополёвка украинские террористы направили FPV-дрон на движущийся маршрутный автобус с пассажирами. Водителю удалось сманеврировать, благодаря чему взрыв произошел снаружи. Однако осколками был ранен сам водитель и одна из пассажирок", – написал он в своем Telegram-канале.

Водителю оказали первую помощь на месте, женщину доставили в медицинское учреждение.
По информации губернатора, за минувшие сутки украинские боевики выпустили полсотни артиллерийских снарядов по населенным пунктам региона.

"Украинские боевики обстреляли Алешки, Днепряны, Корсунку, Новую Маячку, Обрывку, Песчановку, Пролетарку, Старую Збурьевку, Чернянку. Есть раненые среди мирных жителей", – уточнил Сальдо.

Кроме того, в Новокаховском и Каховском округах мирных жителей и гражданскую инфраструктуру атаковали вражеские дроны. Взрывы беспилотников прозвучали в Васильевке и Чернянке.
Накануне сообщалось, что ВСУ нанесли удар по больнице имени Калинина в Донецке, ракетой пробита крыша, ранена сотрудница медицинского учреждения.
ВСУ регулярно наносят удары по мирным объектам на территории новых регионов России, а также российского приграничья. Шесть человек погибли, в том числе годовалый ребенок, еще 17 получили ранения в результате атаки ВСУ на Белгород 15 февраля.
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Владимир СальдоНовостиХерсонская областьПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
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