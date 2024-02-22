https://crimea.ria.ru/20240222/vsu-atakovali-dronom-avtobus--est-ranenye-1135144464.html

ВСУ атаковали дроном автобус – есть раненые

ВСУ атаковали дроном автобус – есть раненые - РИА Новости Крым, 22.02.2024

ВСУ атаковали дроном автобус – есть раненые

Водитель и пассажир автобуса получили осколочные ранения в результате атаки ВСУ рейсового автобуса на дороге Новая Каховка – Тополёвка. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 22.02.2024

2024-02-22T11:11

2024-02-22T11:11

2024-02-22T11:11

владимир сальдо

новости

херсонская область

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Водитель и пассажир автобуса получили осколочные ранения в результате атаки ВСУ рейсового автобуса на дороге Новая Каховка – Тополёвка. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Водителю оказали первую помощь на месте, женщину доставили в медицинское учреждение.По информации губернатора, за минувшие сутки украинские боевики выпустили полсотни артиллерийских снарядов по населенным пунктам региона.Кроме того, в Новокаховском и Каховском округах мирных жителей и гражданскую инфраструктуру атаковали вражеские дроны. Взрывы беспилотников прозвучали в Васильевке и Чернянке.Накануне сообщалось, что ВСУ нанесли удар по больнице имени Калинина в Донецке, ракетой пробита крыша, ранена сотрудница медицинского учреждения.ВСУ регулярно наносят удары по мирным объектам на территории новых регионов России, а также российского приграничья. Шесть человек погибли, в том числе годовалый ребенок, еще 17 получили ранения в результате атаки ВСУ на Белгород 15 февраля.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ снова обстреляли Белгородскую область - ранен мужчинаВСУ бьют артиллерией по гражданским: в Херсонской области 35 прилетовВСУ ударили по волонтерам в центре Новой Каховки – тяжело ранена женщина

https://crimea.ria.ru/20240221/informatsiya-o-gibeli-vladimira-saldo---lozh-1135139897.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, новости, херсонская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу