https://crimea.ria.ru/20240215/chislo-zhertv-pri-udare-vsu-po-belgorodu-uvelichilos-1134971529.html
Число жертв при ударе ВСУ по Белгороду увеличилось
Число жертв при ударе ВСУ по Белгороду увеличилось - РИА Новости Крым, 15.02.2024
Число жертв при ударе ВСУ по Белгороду увеличилось
В Минздраве РФ опубликовали данные о шести погибших и 17 раненых в результате удара ВСУ по жилым районам Белгорода. РИА Новости Крым, 15.02.2024
2024-02-15T15:25
2024-02-15T15:25
2024-02-15T15:42
белгород
атака всу на белгород
обстрелы белгородской области
белгородская область
минздрав рф
происшествия
общество
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. В Минздраве РФ опубликовали данные о шести погибших и 17 раненых в результате удара ВСУ по жилым районам Белгорода.Ранее губернатор области Вячеслав Гладков сообщал о пяти погибших. По поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко в город направлена бригада специалистов из федеральных центров, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь."Организованы телемедицинские консультации с федеральными медицинскими организациями Минздрава России", - уточняют в пресс-службе.По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате удара ВСУ в семи частных домовладениях города выбиты окна, повреждены кровли и забор. Пострадало пять многоквартирных домов, осколками побиты пять автомобилей. Поврежден магазин и территория одного из промышленных предприятий.Перед обстрелом в городе была объявлена ракетная опасность.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповой удар нанесен по предприятиям "оборонки" ВСУРежим контртеррористической операции введен в Белоруссии - что известноВСУ потеряли еще один МиГ-29 и 95 беспилотников - работа российских ПВО
https://crimea.ria.ru/20240215/14-reaktivnykh-snaryadov-vampire-sbity-nad-belgorodskoy-oblastyu-1134965706.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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белгород, атака всу на белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, минздрав рф, происшествия, общество, всу (вооруженные силы украины)
Число жертв при ударе ВСУ по Белгороду увеличилось
Число жертв при ударе ВСУ по Белгороду увеличилось до шести человек - Минздрав
15:25 15.02.2024 (обновлено: 15:42 15.02.2024)