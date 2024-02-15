https://crimea.ria.ru/20240215/chislo-zhertv-pri-udare-vsu-po-belgorodu-uvelichilos-1134971529.html

Число жертв при ударе ВСУ по Белгороду увеличилось

Число жертв при ударе ВСУ по Белгороду увеличилось - РИА Новости Крым, 15.02.2024

Число жертв при ударе ВСУ по Белгороду увеличилось

В Минздраве РФ опубликовали данные о шести погибших и 17 раненых в результате удара ВСУ по жилым районам Белгорода. РИА Новости Крым, 15.02.2024

2024-02-15T15:25

2024-02-15T15:25

2024-02-15T15:42

белгород

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белгородская область

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общество

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. В Минздраве РФ опубликовали данные о шести погибших и 17 раненых в результате удара ВСУ по жилым районам Белгорода.Ранее губернатор области Вячеслав Гладков сообщал о пяти погибших. По поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко в город направлена бригада специалистов из федеральных центров, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь."Организованы телемедицинские консультации с федеральными медицинскими организациями Минздрава России", - уточняют в пресс-службе.По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате удара ВСУ в семи частных домовладениях города выбиты окна, повреждены кровли и забор. Пострадало пять многоквартирных домов, осколками побиты пять автомобилей. Поврежден магазин и территория одного из промышленных предприятий.Перед обстрелом в городе была объявлена ракетная опасность.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповой удар нанесен по предприятиям "оборонки" ВСУРежим контртеррористической операции введен в Белоруссии - что известноВСУ потеряли еще один МиГ-29 и 95 беспилотников - работа российских ПВО

https://crimea.ria.ru/20240215/14-reaktivnykh-snaryadov-vampire-sbity-nad-belgorodskoy-oblastyu-1134965706.html

белгород

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белгород, атака всу на белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, минздрав рф, происшествия, общество, всу (вооруженные силы украины)