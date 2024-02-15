Рейтинг@Mail.ru
Число жертв при ударе ВСУ по Белгороду увеличилось - РИА Новости Крым, 15.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240215/chislo-zhertv-pri-udare-vsu-po-belgorodu-uvelichilos-1134971529.html
Число жертв при ударе ВСУ по Белгороду увеличилось
Число жертв при ударе ВСУ по Белгороду увеличилось - РИА Новости Крым, 15.02.2024
Число жертв при ударе ВСУ по Белгороду увеличилось
В Минздраве РФ опубликовали данные о шести погибших и 17 раненых в результате удара ВСУ по жилым районам Белгорода. РИА Новости Крым, 15.02.2024
2024-02-15T15:25
2024-02-15T15:42
белгород
атака всу на белгород
обстрелы белгородской области
белгородская область
минздрав рф
происшествия
общество
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0f/1134971722_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_4f83d3a3edd67bdcc6850f8f63735323.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. В Минздраве РФ опубликовали данные о шести погибших и 17 раненых в результате удара ВСУ по жилым районам Белгорода.Ранее губернатор области Вячеслав Гладков сообщал о пяти погибших. По поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко в город направлена бригада специалистов из федеральных центров, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь."Организованы телемедицинские консультации с федеральными медицинскими организациями Минздрава России", - уточняют в пресс-службе.По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате удара ВСУ в семи частных домовладениях города выбиты окна, повреждены кровли и забор. Пострадало пять многоквартирных домов, осколками побиты пять автомобилей. Поврежден магазин и территория одного из промышленных предприятий.Перед обстрелом в городе была объявлена ракетная опасность.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповой удар нанесен по предприятиям "оборонки" ВСУРежим контртеррористической операции введен в Белоруссии - что известноВСУ потеряли еще один МиГ-29 и 95 беспилотников - работа российских ПВО
https://crimea.ria.ru/20240215/14-reaktivnykh-snaryadov-vampire-sbity-nad-belgorodskoy-oblastyu-1134965706.html
белгород
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0f/1134971722_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3c5f928d5acb256991155faedfeed3f7.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белгород, атака всу на белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, минздрав рф, происшествия, общество, всу (вооруженные силы украины)
Число жертв при ударе ВСУ по Белгороду увеличилось

Число жертв при ударе ВСУ по Белгороду увеличилось до шести человек - Минздрав

15:25 15.02.2024 (обновлено: 15:42 15.02.2024)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаАвтомобиль после обстрела ВСУ
Автомобиль после обстрела ВСУ
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. В Минздраве РФ опубликовали данные о шести погибших и 17 раненых в результате удара ВСУ по жилым районам Белгорода.
Ранее губернатор области Вячеслав Гладков сообщал о пяти погибших.
"В результате обстрела украинскими националистами торгового центра в Белгороде погибли 6 человек, в том числе 1 ребенок. Еще 17, среди них четверо детей, получили ранения различной степени тяжести", - информирует официальный Telegram-канал министерства.
По поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко в город направлена бригада специалистов из федеральных центров, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
"Организованы телемедицинские консультации с федеральными медицинскими организациями Минздрава России", - уточняют в пресс-службе.
По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате удара ВСУ в семи частных домовладениях города выбиты окна, повреждены кровли и забор. Пострадало пять многоквартирных домов, осколками побиты пять автомобилей. Поврежден магазин и территория одного из промышленных предприятий.
Перед обстрелом в городе была объявлена ракетная опасность.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Групповой удар нанесен по предприятиям "оборонки" ВСУ
Режим контртеррористической операции введен в Белоруссии - что известно
ВСУ потеряли еще один МиГ-29 и 95 беспилотников - работа российских ПВО
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
13:03
14 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью
 
БелгородАтака ВСУ на БелгородОбстрелы Белгородской областиБелгородская областьМинздрав РФПроисшествияОбществоВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:01РНКБ по льготной госпрограмме финансирует строительство логокомплекса
15:50Водитель без прав насмерть сбил пешехода на "зебре" в Крыму
15:25Число жертв при ударе ВСУ по Белгороду увеличилось
15:14ВС РФ бьют врага и улучшают позиции - уничтожены еще 990 боевиков ВСУ
14:53ВСУ потеряли еще один МиГ-29 и 95 беспилотников - работа российских ПВО
14:45Обратный переезд: в галерею Айвазовского в Феодосии возвращают картины
14:09Групповой удар нанесен по предприятиям "оборонки" ВСУ
13:4135 лет выводу войск из Афганистана: в Керчи почтили память погибших
13:38Пять человек погибли и 18 ранены при ударе ВСУ по Белгороду
13:20Аксенов недоволен работой общественного транспорта в Крыму
13:13Режим контртеррористической операции введен в Белоруссии - что известно
13:07В Симферополе почтили память воинов-интернационалистов
13:0314 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью
12:35Россия спасла Крым от "тотальной бандеризации" - депутат Госдумы
12:23Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе
11:54Как участнику СВО получить бесплатную юридическую помощь в Крыму
11:44Россия не могла оставить Крым в беде - Лавров
11:09Презентация сборника "Крым в развитии России" с участием Лаврова
11:06Во Львове после взрывов горит электроподстанция
10:45Пожар в Москве ликвидирован
Лента новостейМолния