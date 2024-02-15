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ВСУ потеряли еще один МиГ-29 и 95 беспилотников - работа российских ПВО - РИА Новости Крым, 15.02.2024
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ВСУ потеряли еще один МиГ-29 и 95 беспилотников - работа российских ПВО
ВСУ потеряли еще один МиГ-29 и 95 беспилотников - работа российских ПВО - РИА Новости Крым, 15.02.2024
ВСУ потеряли еще один МиГ-29 и 95 беспилотников - работа российских ПВО
Вооруженные Силы России сбили еще один вражеский МиГ-29, восемь снарядов HIMARS и 95 украинских беспилотников за сутки в зоне спецоперации. Об этом в четверг... РИА Новости Крым, 15.02.2024
2024-02-15T14:53
2024-02-15T14:53
министерство обороны рф
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
украина
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России сбили еще один вражеский МиГ-29, восемь снарядов HIMARS и 95 украинских беспилотников за сутки в зоне спецоперации. Об этом в четверг сообщает Минобороны РФ.Кроме того, уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над Луганской и Донецкой Народными Республиками, Запорожской и Херсонской областями.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожен 571 самолет, 266 вертолетов, 12485 беспилотных летательных аппаратов, 469 зенитных ракетных комплексов, 15056 танков и других боевых бронированных машин, 1221 боевая машина реактивных систем залпового огня, 8061 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 18729 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Авиация и ПВО России сбили два украинских самолета и вертолет за неделюРоссийская ПВО сбила украинский самолет Су-27 и 16 снарядов HIMARSАрмия России разгромила предприятие по производству БПЛА под Харьковом
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , украина, вооруженные силы россии, новости
ВСУ потеряли еще один МиГ-29 и 95 беспилотников - работа российских ПВО

Минобороны: ВС РФ сбили еще один вражеский МиГ-29 и восемь снарядов HIMARS

14:53 15.02.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4
Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России сбили еще один вражеский МиГ-29, восемь снарядов HIMARS и 95 украинских беспилотников за сутки в зоне спецоперации. Об этом в четверг сообщает Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. В течение суток перехвачены восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также управляемая авиабомба JDAM производства США", - сказано в сообщении российского оборонного ведомства.
Кроме того, уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над Луганской и Донецкой Народными Республиками, Запорожской и Херсонской областями.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожен 571 самолет, 266 вертолетов, 12485 беспилотных летательных аппаратов, 469 зенитных ракетных комплексов, 15056 танков и других боевых бронированных машин, 1221 боевая машина реактивных систем залпового огня, 8061 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 18729 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Министерство обороны РФНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУУкраинаВооруженные силы РоссииНовости
 
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