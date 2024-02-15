https://crimea.ria.ru/20240215/vsu-poteryali-esche-odin-mig-29-i-95-bespilotnikov---rabota-rossiyskikh-pvo-1134970781.html
ВСУ потеряли еще один МиГ-29 и 95 беспилотников - работа российских ПВО
ВСУ потеряли еще один МиГ-29 и 95 беспилотников - работа российских ПВО - РИА Новости Крым, 15.02.2024
ВСУ потеряли еще один МиГ-29 и 95 беспилотников - работа российских ПВО
Вооруженные Силы России сбили еще один вражеский МиГ-29, восемь снарядов HIMARS и 95 украинских беспилотников за сутки в зоне спецоперации. Об этом в четверг... РИА Новости Крым, 15.02.2024
2024-02-15T14:53
2024-02-15T14:53
2024-02-15T14:53
министерство обороны рф
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
украина
вооруженные силы россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/19/1130956453_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7ecdaf9fb18bca11fcd6ba5e09f5d25c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России сбили еще один вражеский МиГ-29, восемь снарядов HIMARS и 95 украинских беспилотников за сутки в зоне спецоперации. Об этом в четверг сообщает Минобороны РФ.Кроме того, уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над Луганской и Донецкой Народными Республиками, Запорожской и Херсонской областями.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожен 571 самолет, 266 вертолетов, 12485 беспилотных летательных аппаратов, 469 зенитных ракетных комплексов, 15056 танков и других боевых бронированных машин, 1221 боевая машина реактивных систем залпового огня, 8061 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 18729 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Авиация и ПВО России сбили два украинских самолета и вертолет за неделюРоссийская ПВО сбила украинский самолет Су-27 и 16 снарядов HIMARSАрмия России разгромила предприятие по производству БПЛА под Харьковом
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/19/1130956453_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_febaefabc23c2efca69b98d14b66c297.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , украина, вооруженные силы россии, новости
ВСУ потеряли еще один МиГ-29 и 95 беспилотников - работа российских ПВО
Минобороны: ВС РФ сбили еще один вражеский МиГ-29 и восемь снарядов HIMARS
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России сбили еще один вражеский МиГ-29, восемь снарядов HIMARS и 95 украинских беспилотников за сутки в зоне спецоперации. Об этом в четверг сообщает Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. В течение суток перехвачены восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также управляемая авиабомба JDAM производства США", - сказано в сообщении российского оборонного ведомства.
Кроме того, уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над Луганской и Донецкой Народными Республиками, Запорожской и Херсонской областями.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожен 571 самолет, 266 вертолетов, 12485 беспилотных летательных аппаратов, 469 зенитных ракетных комплексов, 15056 танков и других боевых бронированных машин, 1221 боевая машина реактивных систем залпового огня, 8061 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 18729 единиц специальной военной автомобильной техники.
Читайте также на РИА Новости Крым: