https://crimea.ria.ru/20240215/vsu-poteryali-esche-odin-mig-29-i-95-bespilotnikov---rabota-rossiyskikh-pvo-1134970781.html

ВСУ потеряли еще один МиГ-29 и 95 беспилотников - работа российских ПВО

ВСУ потеряли еще один МиГ-29 и 95 беспилотников - работа российских ПВО - РИА Новости Крым, 15.02.2024

ВСУ потеряли еще один МиГ-29 и 95 беспилотников - работа российских ПВО

Вооруженные Силы России сбили еще один вражеский МиГ-29, восемь снарядов HIMARS и 95 украинских беспилотников за сутки в зоне спецоперации. Об этом в четверг... РИА Новости Крым, 15.02.2024

2024-02-15T14:53

2024-02-15T14:53

2024-02-15T14:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России сбили еще один вражеский МиГ-29, восемь снарядов HIMARS и 95 украинских беспилотников за сутки в зоне спецоперации. Об этом в четверг сообщает Минобороны РФ.Кроме того, уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над Луганской и Донецкой Народными Республиками, Запорожской и Херсонской областями.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожен 571 самолет, 266 вертолетов, 12485 беспилотных летательных аппаратов, 469 зенитных ракетных комплексов, 15056 танков и других боевых бронированных машин, 1221 боевая машина реактивных систем залпового огня, 8061 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 18729 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Авиация и ПВО России сбили два украинских самолета и вертолет за неделюРоссийская ПВО сбила украинский самолет Су-27 и 16 снарядов HIMARSАрмия России разгромила предприятие по производству БПЛА под Харьковом

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , украина, вооруженные силы россии, новости