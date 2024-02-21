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ВСУ нанесли удар по больнице в Донецке - ранена женщина - РИА Новости Крым, 21.02.2024
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ВСУ нанесли удар по больнице в Донецке - ранена женщина
ВСУ нанесли удар по больнице в Донецке - ранена женщина - РИА Новости Крым, 21.02.2024
ВСУ нанесли удар по больнице в Донецке - ранена женщина
ВСУ нанесли удар по больнице имени Калинина в Донецке, ракетой пробита крыша, ранена сотрудница медицинского учреждения. Об этом сообщил глава ДНР Денис... РИА Новости Крым, 21.02.2024
2024-02-21T20:35
2024-02-21T20:35
донецкая народная республика (днр)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
донецк
больница
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. ВСУ нанесли удар по больнице имени Калинина в Донецке, ракетой пробита крыша, ранена сотрудница медицинского учреждения. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Глава ДНР добавил, что частично получили повреждения кровля, перекрытия и остекление корпуса больницы."Всего к этому времени совершено 12 обстрелов, выпущено 33 боеприпаса. Применялась ствольная артиллерия калибром 122, 152 и 155 миллиметров. Под огнем ВФУ – Донецк, Горловка, Ясиноватский район", - подытожил Пушилин.Глава ДНР напомнил, что в среду в течение дня получили повреждения три жилых дома в Куйбышевском районе Донецка и Горловке, а также психоневрологический диспансер в Петровском районе Донецка.По сообщениям представительства ДНР в СЦКК за прошедшие сутки украинские военные 10 раз обстреляли территорию республики, выпустив 45 различных боеприпасов. 10 мирных жителей получили ранения, еще один погиб. Повреждения получили 6 жилых домостроения и еще 6 объектов гражданской инфраструктуры.ВСУ регулярно наносят удары по мирным объектам на территории новых регионов России, а также российского приграничья. Шесть человек погибли, в том числе годовалый ребенок, еще 17 получили ранения в результате атаки ВСУ на Белгород 15 февраля.Читайте на РИА Новости Крым:ВСУ снова обстреляли Белгородскую область - ранен мужчинаВСУ бьют артиллерией по гражданским: в Херсонской области 35 прилетовВСУ ударили по волонтерам в центре Новой Каховки – тяжело ранена женщина
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Новости
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, донецк, больница, новости
ВСУ нанесли удар по больнице в Донецке - ранена женщина

ВСУ нанесли удар по больнице имени Калинина в Донецке - ранена сотрудница медучреждения

20:35 21.02.2024
 
© РИА Новости . Николай Хижняк / Перейти в фотобанкБольница. Архивное фото
Больница. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости . Николай Хижняк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. ВСУ нанесли удар по больнице имени Калинина в Донецке, ракетой пробита крыша, ранена сотрудница медицинского учреждения. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"При обстреле со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) Калининского района Донецка в результате прямого попадания из РСЗО "натовского" образца в лабораторный корпус Республиканской клинической больницы имени Калинина пострадала сотрудница медицинского учреждения. Ей оказывается необходимая помощь, состояние средней степени тяжести", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Глава ДНР добавил, что частично получили повреждения кровля, перекрытия и остекление корпуса больницы.
"Всего к этому времени совершено 12 обстрелов, выпущено 33 боеприпаса. Применялась ствольная артиллерия калибром 122, 152 и 155 миллиметров. Под огнем ВФУ – Донецк, Горловка, Ясиноватский район", - подытожил Пушилин.
Глава ДНР напомнил, что в среду в течение дня получили повреждения три жилых дома в Куйбышевском районе Донецка и Горловке, а также психоневрологический диспансер в Петровском районе Донецка.
По сообщениям представительства ДНР в СЦКК за прошедшие сутки украинские военные 10 раз обстреляли территорию республики, выпустив 45 различных боеприпасов. 10 мирных жителей получили ранения, еще один погиб. Повреждения получили 6 жилых домостроения и еще 6 объектов гражданской инфраструктуры.
ВСУ регулярно наносят удары по мирным объектам на территории новых регионов России, а также российского приграничья. Шесть человек погибли, в том числе годовалый ребенок, еще 17 получили ранения в результате атаки ВСУ на Белгород 15 февраля.
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