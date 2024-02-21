https://crimea.ria.ru/20240221/vsu-nanesli-udar-po-bolnitse-v-donetske---ranena-zhenschina-1135136880.html
ВСУ нанесли удар по больнице в Донецке - ранена женщина
ВСУ нанесли удар по больнице в Донецке - ранена женщина - РИА Новости Крым, 21.02.2024
ВСУ нанесли удар по больнице в Донецке - ранена женщина
ВСУ нанесли удар по больнице имени Калинина в Донецке, ракетой пробита крыша, ранена сотрудница медицинского учреждения. Об этом сообщил глава ДНР Денис... РИА Новости Крым, 21.02.2024
2024-02-21T20:35
2024-02-21T20:35
2024-02-21T20:35
донецкая народная республика (днр)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
донецк
больница
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111816/67/1118166738_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_269f605d3b63e6e7f1a69d3a2f8dba15.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. ВСУ нанесли удар по больнице имени Калинина в Донецке, ракетой пробита крыша, ранена сотрудница медицинского учреждения. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Глава ДНР добавил, что частично получили повреждения кровля, перекрытия и остекление корпуса больницы."Всего к этому времени совершено 12 обстрелов, выпущено 33 боеприпаса. Применялась ствольная артиллерия калибром 122, 152 и 155 миллиметров. Под огнем ВФУ – Донецк, Горловка, Ясиноватский район", - подытожил Пушилин.Глава ДНР напомнил, что в среду в течение дня получили повреждения три жилых дома в Куйбышевском районе Донецка и Горловке, а также психоневрологический диспансер в Петровском районе Донецка.По сообщениям представительства ДНР в СЦКК за прошедшие сутки украинские военные 10 раз обстреляли территорию республики, выпустив 45 различных боеприпасов. 10 мирных жителей получили ранения, еще один погиб. Повреждения получили 6 жилых домостроения и еще 6 объектов гражданской инфраструктуры.ВСУ регулярно наносят удары по мирным объектам на территории новых регионов России, а также российского приграничья. Шесть человек погибли, в том числе годовалый ребенок, еще 17 получили ранения в результате атаки ВСУ на Белгород 15 февраля.Читайте на РИА Новости Крым:ВСУ снова обстреляли Белгородскую область - ранен мужчинаВСУ бьют артиллерией по гражданским: в Херсонской области 35 прилетовВСУ ударили по волонтерам в центре Новой Каховки – тяжело ранена женщина
https://crimea.ria.ru/20240221/rossiyskie-voennye-prodolzhayut-zachistku-krynok--saldo-1135136521.html
донецкая народная республика (днр)
донецк
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111816/67/1118166738_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_271e609d5a8ff863546a8fd65a0154bd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, донецк, больница, новости
ВСУ нанесли удар по больнице в Донецке - ранена женщина
ВСУ нанесли удар по больнице имени Калинина в Донецке - ранена сотрудница медучреждения
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. ВСУ нанесли удар по больнице имени Калинина в Донецке, ракетой пробита крыша, ранена сотрудница медицинского учреждения. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"При обстреле со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) Калининского района Донецка в результате прямого попадания из РСЗО "натовского" образца в лабораторный корпус Республиканской клинической больницы имени Калинина пострадала сотрудница медицинского учреждения. Ей оказывается необходимая помощь, состояние средней степени тяжести", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Глава ДНР добавил, что частично получили повреждения кровля, перекрытия и остекление корпуса больницы.
"Всего к этому времени совершено 12 обстрелов, выпущено 33 боеприпаса. Применялась ствольная артиллерия калибром 122, 152 и 155 миллиметров. Под огнем ВФУ – Донецк, Горловка, Ясиноватский район", - подытожил Пушилин.
Глава ДНР напомнил, что в среду в течение дня получили повреждения три жилых дома в Куйбышевском районе Донецка и Горловке, а также психоневрологический диспансер в Петровском районе Донецка.
По сообщениям представительства ДНР в СЦКК за прошедшие сутки украинские военные 10 раз обстреляли территорию республики, выпустив 45 различных боеприпасов. 10 мирных жителей получили ранения, еще один погиб. Повреждения получили 6 жилых домостроения и еще 6 объектов гражданской инфраструктуры.
ВСУ регулярно наносят удары по мирным объектам на территории новых регионов России, а также российского приграничья. Шесть человек погибли
, в том числе годовалый ребенок, еще 17 получили ранения в результате атаки ВСУ на Белгород
15 февраля.
Читайте на РИА Новости Крым: