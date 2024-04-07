https://crimea.ria.ru/20240407/15-ukrainskikh-bespilotnikov-atakovali-dve-oblasti-rf-1136349389.html

15 украинских беспилотников атаковали две области РФ

15 украинских беспилотников атаковали две области РФ - РИА Новости Крым, 07.04.2024

15 украинских беспилотников атаковали две области РФ

Над двумя регионами РФ вечером в воскресенье уничтожены 15 вражеских дронов. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 07.04.2024

2024-04-07T17:54

2024-04-07T17:54

2024-04-07T18:08

новости

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

белгородская область

липецкая область

пво

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Над двумя регионами РФ вечером в воскресенье уничтожены 15 вражеских дронов. Об этом сообщили в Минобороны России.В воскресенье днем российские средства ПВО сбили беспилотники над Белгородской и Липецкой областями.Также украинские беспилотники-камикадзе атаковали территорию Запорожской АЭС, прилеты были зафиксировали в районе столовой и грузового порта. Отмечается, что за 20 минут до атаки беспилотника эксперты МАГАТЭ делали плановый обход этой территории.Позднее ВСУ ударили по куполу 6-го энергоблока Запорожской АЭС. Критических повреждений и пострадавших нет. Угроз нарушения пределов безопасности не зафиксировано, сообщила пресс-служба станции в своем Telegram-канале.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть беспилотников ВСУ перехвачены над Черным моремВосемь БПЛА атаковали Курскую область – Минобороны РФДвое детей и трое взрослых ранены при обстреле Донецка со стороны ВСУ

белгородская область

липецкая область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), белгородская область, липецкая область, пво, всу (вооруженные силы украины)