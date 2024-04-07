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15 украинских беспилотников атаковали две области РФ - РИА Новости Крым, 07.04.2024
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15 украинских беспилотников атаковали две области РФ
15 украинских беспилотников атаковали две области РФ - РИА Новости Крым, 07.04.2024
15 украинских беспилотников атаковали две области РФ
Над двумя регионами РФ вечером в воскресенье уничтожены 15 вражеских дронов. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 07.04.2024
2024-04-07T17:54
2024-04-07T18:08
новости
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
белгородская область
липецкая область
пво
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Над двумя регионами РФ вечером в воскресенье уничтожены 15 вражеских дронов. Об этом сообщили в Минобороны России.В воскресенье днем российские средства ПВО сбили беспилотники над Белгородской и Липецкой областями.Также украинские беспилотники-камикадзе атаковали территорию Запорожской АЭС, прилеты были зафиксировали в районе столовой и грузового порта. Отмечается, что за 20 минут до атаки беспилотника эксперты МАГАТЭ делали плановый обход этой территории.Позднее ВСУ ударили по куполу 6-го энергоблока Запорожской АЭС. Критических повреждений и пострадавших нет. Угроз нарушения пределов безопасности не зафиксировано, сообщила пресс-служба станции в своем Telegram-канале.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть беспилотников ВСУ перехвачены над Черным моремВосемь БПЛА атаковали Курскую область – Минобороны РФДвое детей и трое взрослых ранены при обстреле Донецка со стороны ВСУ
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), белгородская область, липецкая область, пво, всу (вооруженные силы украины)
15 украинских беспилотников атаковали две области РФ

15 беспилотников ВСУ сбиты над Белгородской и Брянской областями

17:54 07.04.2024 (обновлено: 18:08 07.04.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4
Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Над двумя регионами РФ вечером в воскресенье уничтожены 15 вражеских дронов. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Около 16:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской (12 БПЛА) и Брянской (3 БПЛА) областей", – сказано в сообщении оборонного ведомства.
В воскресенье днем российские средства ПВО сбили беспилотники над Белгородской и Липецкой областями.
Также украинские беспилотники-камикадзе атаковали территорию Запорожской АЭС, прилеты были зафиксировали в районе столовой и грузового порта. Отмечается, что за 20 минут до атаки беспилотника эксперты МАГАТЭ делали плановый обход этой территории.
Позднее ВСУ ударили по куполу 6-го энергоблока Запорожской АЭС. Критических повреждений и пострадавших нет. Угроз нарушения пределов безопасности не зафиксировано, сообщила пресс-служба станции в своем Telegram-канале.
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