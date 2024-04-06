https://crimea.ria.ru/20240406/proizvodstvo-bronetekhniki-i-aerodromy-vsu-unichtozheny-vysokotochnym-udarom-1136329374.html
Производство бронетехники и аэродромы ВСУ уничтожены высокоточным ударом
Производство бронетехники и аэродромы ВСУ уничтожены высокоточным ударом - РИА Новости Крым, 06.04.2024
Производство бронетехники и аэродромы ВСУ уничтожены высокоточным ударом
Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.04.2024
2024-04-06T13:33
2024-04-06T13:33
2024-04-06T13:39
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
украина
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Все объекты были поражены, цели удара достигнуты, добавили в военном ведомстве.Утром в субботу украинские власти сообщали о серии мощных ударов по семи областям. Взрывы гремели в Харькове, Одессе, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Николаевской областях, а также в подконтрольных Киеву Херсоне и Запорожье.За минувшую неделю армия России в ответ на попытки ВСУ атаковать российские нефтеперерабатывающие предприятия нанесла 39 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности по объектам на территории Украины, имеющим военное значение.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ за неделю: более пяти тысяч боевиков и склады боеприпасовИнфраструктурный объект поражен в Днепропетровской областиАрмия России поразила склад боеприпасов и пункт иностранных наемников ВСУ
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, вооруженные силы россии, украина, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво
Производство бронетехники и аэродромы ВСУ уничтожены высокоточным ударом
Высокоточный удар нанесен по производству бронетанковой техники и военным аэродромам ВСУ
13:33 06.04.2024 (обновлено: 13:39 06.04.2024)