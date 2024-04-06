https://crimea.ria.ru/20240406/proizvodstvo-bronetekhniki-i-aerodromy-vsu-unichtozheny-vysokotochnym-udarom-1136329374.html

Производство бронетехники и аэродромы ВСУ уничтожены высокоточным ударом

Производство бронетехники и аэродромы ВСУ уничтожены высокоточным ударом - РИА Новости Крым, 06.04.2024

Производство бронетехники и аэродромы ВСУ уничтожены высокоточным ударом

Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.04.2024

2024-04-06T13:33

2024-04-06T13:33

2024-04-06T13:39

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

украина

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Все объекты были поражены, цели удара достигнуты, добавили в военном ведомстве.Утром в субботу украинские власти сообщали о серии мощных ударов по семи областям. Взрывы гремели в Харькове, Одессе, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Николаевской областях, а также в подконтрольных Киеву Херсоне и Запорожье.За минувшую неделю армия России в ответ на попытки ВСУ атаковать российские нефтеперерабатывающие предприятия нанесла 39 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности по объектам на территории Украины, имеющим военное значение.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ за неделю: более пяти тысяч боевиков и склады боеприпасовИнфраструктурный объект поражен в Днепропетровской областиАрмия России поразила склад боеприпасов и пункт иностранных наемников ВСУ

украина

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, вооруженные силы россии, украина, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво