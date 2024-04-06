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Производство бронетехники и аэродромы ВСУ уничтожены высокоточным ударом - РИА Новости Крым, 06.04.2024
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Производство бронетехники и аэродромы ВСУ уничтожены высокоточным ударом
Производство бронетехники и аэродромы ВСУ уничтожены высокоточным ударом - РИА Новости Крым, 06.04.2024
Производство бронетехники и аэродромы ВСУ уничтожены высокоточным ударом
Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.04.2024
2024-04-06T13:33
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министерство обороны рф
вооруженные силы россии
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Все объекты были поражены, цели удара достигнуты, добавили в военном ведомстве.Утром в субботу украинские власти сообщали о серии мощных ударов по семи областям. Взрывы гремели в Харькове, Одессе, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Николаевской областях, а также в подконтрольных Киеву Херсоне и Запорожье.За минувшую неделю армия России в ответ на попытки ВСУ атаковать российские нефтеперерабатывающие предприятия нанесла 39 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности по объектам на территории Украины, имеющим военное значение.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ за неделю: более пяти тысяч боевиков и склады боеприпасовИнфраструктурный объект поражен в Днепропетровской областиАрмия России поразила склад боеприпасов и пункт иностранных наемников ВСУ
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, вооруженные силы россии, украина, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво
Производство бронетехники и аэродромы ВСУ уничтожены высокоточным ударом

Высокоточный удар нанесен по производству бронетанковой техники и военным аэродромам ВСУ

13:33 06.04.2024 (обновлено: 13:39 06.04.2024)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр"
Пуск высокоточной крылатой ракеты Калибр
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшим производство и ремонт бронетанковой и автомобильной техники, БПЛА, военным аэродромам и пунктам временной дислокации иностранных наемников". - сказано в сообщении.
Все объекты были поражены, цели удара достигнуты, добавили в военном ведомстве.
Утром в субботу украинские власти сообщали о серии мощных ударов по семи областям. Взрывы гремели в Харькове, Одессе, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Николаевской областях, а также в подконтрольных Киеву Херсоне и Запорожье.
За минувшую неделю армия России в ответ на попытки ВСУ атаковать российские нефтеперерабатывающие предприятия нанесла 39 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности по объектам на территории Украины, имеющим военное значение.
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