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Инфраструктурный объект поражен в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 04.04.2024
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Инфраструктурный объект поражен в Днепропетровской области
Инфраструктурный объект поражен в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 04.04.2024
Инфраструктурный объект поражен в Днепропетровской области
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил в Telegram-канале, что в результате обстрелов в четверг повреждены объект инфраструктуры, линии РИА Новости Крым, 04.04.2024
2024-04-04T19:52
2024-04-04T19:52
днепропетровская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил в Telegram-канале, что в результате обстрелов в четверг повреждены объект инфраструктуры, линии электропередачи и газопровод в Никопольском районе области.Как написал Лукашук, южный район области подвергся ударам, в результате чего в Красногригорьевской городской общине Никопольского района повреждены газопровод, линии электропередачи, а также инфраструктурный объект.По его данным, без газоснабжения осталось около пяти тысяч домов. Кроме того, из-за повреждений водопровода без воды остаются порядка трех тысяч потребителей.О повреждении объектов инфраструктуры после серии взрывов в нескольких областях Украины сообщали ранее местные власти. В Одесской области были обесточены сразу несколько населенных пунктов. В Львовской области вспыхнул пожар на объекте критической инфраструктуры, в подконтрольной Киеву части Херсонской области зафиксированы попадания в промышленные и складские помещения. Также сообщалось об ударах по Харькову. Об аварийных отключения света в Одессе и близлежащих районах из-за повреждения оборудования энергетики сообщили в "Укрэнерго".
https://crimea.ria.ru/20240330/zmievskaya-tes-v-kharkovskoy-oblasti-polnostyu-razrushena-1136153892.html
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днепропетровская область
Инфраструктурный объект поражен в Днепропетровской области

Днепропетровские власти сообщили о повреждении инфраструктурного объекта и газопровода

19:52 04.04.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил в Telegram-канале, что в результате обстрелов в четверг повреждены объект инфраструктуры, линии электропередачи и газопровод в Никопольском районе области.
Как написал Лукашук, южный район области подвергся ударам, в результате чего в Красногригорьевской городской общине Никопольского района повреждены газопровод, линии электропередачи, а также инфраструктурный объект.
По его данным, без газоснабжения осталось около пяти тысяч домов. Кроме того, из-за повреждений водопровода без воды остаются порядка трех тысяч потребителей.
О повреждении объектов инфраструктуры после серии взрывов в нескольких областях Украины сообщали ранее местные власти. В Одесской области были обесточены сразу несколько населенных пунктов. В Львовской области вспыхнул пожар на объекте критической инфраструктуры, в подконтрольной Киеву части Херсонской области зафиксированы попадания в промышленные и складские помещения. Также сообщалось об ударах по Харькову. Об аварийных отключения света в Одессе и близлежащих районах из-за повреждения оборудования энергетики сообщили в "Укрэнерго".
ЛЭП
30 марта, 09:39
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