https://crimea.ria.ru/20240331/vzryvy-i-pozhary-po-vsey-strane-chto-izvestno-ob-udarakh-po-ukraine-1136161660.html
Взрывы и пожары по всей стране: что известно об ударах по Украине
Взрывы и пожары по всей стране: что известно об ударах по Украине - РИА Новости Крым, 31.03.2024
Взрывы и пожары по всей стране: что известно об ударах по Украине
В Одесской области обесточены сразу несколько населенных пунктов. В Львовской области пожар на объекте критической инфраструктуры, в подконтрольной Киеву части... РИА Новости Крым, 31.03.2024
2024-03-31T10:29
2024-03-31T10:29
2024-03-31T10:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. В Одесской области обесточены сразу несколько населенных пунктов. В Львовской области пожар на объекте критической инфраструктуры, в подконтрольной Киеву части Херсонской области зафиксированы попадания в промышленные и складские помещения. Также известно об ударах по Харькову. Об этом сообщают украинские СМИ и власти регионов. Об аварийных отключения света в Одессе и близлежащих районах из-за повреждения оборудования энергетики сообщили в "Укрэнерго".Удары по ОдессеНа энергетическом объекте в Одесской области после взрывов произошел пожар, в настоящее время без электроэнергии остаются несколько населенных пунктов, об этом в Telegram-канале сообщили в оперативном командовании "Юг" ВСУ.В ночь на воскресенье в регионе звучал сигнал воздушной тревоги."Пожар на одном из энергообъектов области, в результате чего произошло обесточивание нескольких населенных пунктов", – сказано в сообщении, опубликованном ВСУ.Уточнений о том, на какой объект пришелся удар, нет.В национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что в Одессе и близлежащих районах применены аварийные отключения света."Из-за повреждений оборудования энергетики были вынуждены применить аварийные отключения в г. Одесса и близлежащих районах. При возрастании потребления их объем может увеличиваться", – сказано в сообщении в Telegram-канале "Укрэнерго".Также продолжают действовать ограничения потребления на Харьковщине и Кривом Роге, добавили в энергокомпании.Пожар на ЛьвовщинеПосле серии ночных взрывов пожар вспыхнул на объекте критической инфраструктуры во Львовской области, об этом в воскресенье утром сообщил в соцсетях руководитель областной администрации Максим Козицкий."Был пожар. Сейчас разбирают завалы", – написал он в своем Telegram.На месте ведутся работы, уточнил он.Взрывы в Харькове и ХерсонеВ воскресенье утром мэр Харькова Игорь Терехов также сообщил о ночных ударах по городу, имеются повреждения.Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин также утверждает, что в ночь на воскресенье в области звучали взрывы. Есть попадания в промышленное предприятие и склады. Направление работы промышленного предприятия, куда пришелся удар, не уточняется.Взрывы были слышны также в Ивано-Франковской, Волынской и Тернопольской областях, сообщали украинские паблики.Накануне серия взрывов прогремела в Харькове, о чем сообщал мэр города Игорь Терехов. Аварийные отключения электроснабжения были введены в субботу в Сумской и Полтавской областях Украины, сообщило украинское издание "Страна". В Полтавской, Днепропетровской и на подконтрольной Киеву части Запорожской областей после серии взрывов в ночь на субботу поражены объект инфраструктуры.В ночь на 29 марта в ряде городов Украины также утром гремели мощные взрывы, есть повреждения инфраструктуры в Днепропетровской области.Еще сутками ранее взрывы гремели в Одессе, Харькове и Харьковской области, Днепропетровске и в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье.22 марта ВС РФ нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ. Глава украинской национальной энергетической компании Владимир Кудрицкий заявлял, что энергетическая система Украины подверглась крупнейшей атаке "за все время".
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, новости, львовская область, одесская область, одесса, харьков, укрэнерго
Взрывы и пожары по всей стране: что известно об ударах по Украине
Объекты инфраструктуры повреждены ряде городов Украины – власти
10:29 31.03.2024 (обновлено: 10:40 31.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. В Одесской области обесточены сразу несколько населенных пунктов. В Львовской области пожар на объекте критической инфраструктуры, в подконтрольной Киеву части Херсонской области зафиксированы попадания в промышленные и складские помещения. Также известно об ударах по Харькову. Об этом сообщают украинские СМИ и власти регионов. Об аварийных отключения света в Одессе и близлежащих районах из-за повреждения оборудования энергетики сообщили в "Укрэнерго".
Удары по Одессе
На энергетическом объекте в Одесской области после взрывов произошел пожар, в настоящее время без электроэнергии остаются несколько населенных пунктов, об этом в Telegram-канале сообщили в оперативном командовании "Юг" ВСУ.
В ночь на воскресенье в регионе звучал сигнал воздушной тревоги.
"Пожар на одном из энергообъектов области, в результате чего произошло обесточивание нескольких населенных пунктов", – сказано в сообщении, опубликованном ВСУ.
Уточнений о том, на какой объект пришелся удар, нет.
В национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что в Одессе и близлежащих районах применены аварийные отключения света.
"Из-за повреждений оборудования энергетики были вынуждены применить аварийные отключения в г. Одесса и близлежащих районах. При возрастании потребления их объем может увеличиваться", – сказано в сообщении в Telegram-канале "Укрэнерго".
Также продолжают действовать ограничения потребления на Харьковщине и Кривом Роге, добавили в энергокомпании.
Пожар на Львовщине
После серии ночных взрывов пожар вспыхнул на объекте критической инфраструктуры во Львовской области, об этом в воскресенье утром сообщил в соцсетях руководитель областной администрации Максим Козицкий.
"Был пожар. Сейчас разбирают завалы", – написал он в своем Telegram.
На месте ведутся работы, уточнил он.
Взрывы в Харькове и Херсоне
В воскресенье утром мэр Харькова Игорь Терехов также сообщил о ночных ударах по городу, имеются повреждения.
Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин также утверждает, что в ночь на воскресенье в области звучали взрывы. Есть попадания в промышленное предприятие и склады. Направление работы промышленного предприятия, куда пришелся удар, не уточняется.
Взрывы были слышны также в Ивано-Франковской, Волынской и Тернопольской областях, сообщали украинские паблики.
Накануне серия взрывов прогремела в Харькове, о чем сообщал
мэр города Игорь Терехов. Аварийные отключения электроснабжения
были введены в субботу в Сумской и Полтавской областях Украины, сообщило украинское издание "Страна". В Полтавской, Днепропетровской и на подконтрольной Киеву части Запорожской областей после серии взрывов
в ночь на субботу поражены объект инфраструктуры.
В ночь на 29 марта в ряде городов Украины также утром гремели мощные взрывы
, есть повреждения инфраструктуры в Днепропетровской области.
Еще сутками ранее взрывы гремели в Одессе, Харькове и Харьковской области, Днепропетровске и в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье.
22 марта ВС РФ нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины, сообщили
в Минобороны РФ. Глава украинской национальной энергетической компании Владимир Кудрицкий заявлял
, что энергетическая система Украины подверглась крупнейшей атаке "за все время".