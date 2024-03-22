https://crimea.ria.ru/20240322/vzryvy-v-kharkove-v-ukrenergo-zayavili-o-kriticheskikh-povrezhdeniyakh-setey-1135917407.html

Взрывы в Харькове: в Укрэнерго заявили о критических повреждениях сетей

Взрывы в Харькове: в Укрэнерго заявили о критических повреждениях сетей - РИА Новости Крым, 22.03.2024

Взрывы в Харькове: в Укрэнерго заявили о критических повреждениях сетей

На Украине повреждены энергетические объекты во многих регионах, наибольший масштаб зафиксирован в Харькове. Об этом рассказал глава НЭК "Укрэнерго" Владимир... РИА Новости Крым, 22.03.2024

2024-03-22T12:07

2024-03-22T12:07

2024-03-22T12:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. На Украине повреждены энергетические объекты во многих регионах, наибольший масштаб зафиксирован в Харькове. Об этом рассказал глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.По его словам, в разных областях пострадали тепловые и гидроэлектростанции, а также магистральные подстанции, управляемым Укрэнерго. В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям уточнили, что без электроэнергии остались около 700 тысяч человек.По информации "Укрзализныци", движение всех поездов на Харьковском железнодорожном узле будет осуществляться на тепловозной тяге из-за перебоев с электроэнергией.Министр энергетики Украины Герман Галущенко в пятницу заявил о значительных повреждениях объектов энергогенерации в ряде областей страны. В части регионов есть перебои со светом. По состоянию на 06:00 был полностью обесточен город Харьков.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.В четверг мэр Киева Виталий Кличко сообщал о серии взрывов и пожаров в столице Украины.Позже в Минобороны сообщили о ночном ударе высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по центрам принятия решения ВСУ, базам материально-технического обеспечения, пунктам временной дислокации сил специальных операций и иностранных наемников.Читайте также на РИА Новости Крым:"Кинжалы" поразили центры принятия решений ВСУНа ЗАЭС отключилась снабжающая станцию высоковольтная линияДесятки взрывов: что происходит в Харькове и еще пяти областях Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

харьков, украина, харьковская область, новости сво, укрэнерго, новости, электричество, электроэнергия