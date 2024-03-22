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Блэкаут на Украине: поражены крупные объекты энергетики
Блэкаут на Украине: поражены крупные объекты энергетики - РИА Новости Крым, 22.03.2024
Блэкаут на Украине: поражены крупные объекты энергетики
На Украине повреждены объекты энергогенерации в нескольких областях. Об этом сообщает минэнерго страны со ссылкой на главу ведомства Германа Галущенко. РИА Новости Крым, 22.03.2024
2024-03-22T09:29
2024-03-22T09:29
2024-03-22T11:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. На Украине повреждены объекты энергогенерации в нескольких областях. Об этом сообщает минэнерго страны со ссылкой на главу ведомства Германа Галущенко.По состоянию на 06:00 был полностью обесточен город Харьков, сообщил в Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. "Город фактически полностью без света", - проинформировал он.Во Львовской области поврежден объект энергетической инфраструктуры в районе города Стрый, сообщает глава Львовской областной администрации Максим Козицкий.Экстренные отключения света ввели в Днепропетровской области Украины, сообщили в энергокомпании ДТЭК.В Ивано-Франковской области в результате взрывов получил повреждения объект критической инфраструктуры."Раздались взрывы и в Прикарпатье. Есть попадания по объекту критической инфраструктуры. Есть повреждения", — написала глава областной военной администрации Светлана Онищук в своем ТГ-канале.Накануне в Укрэнерго сообщали об отключениях электроэнергии в 384 населенных пунктах. В частности, были повреждения в сетях ДТЭК "Киевской региональные электросети". Обесточены 1694 потребителя. На Западной Украине отключались две воздушные линии мощностью 220 кВ, было обесточено 132 тысячи потребителей во Львове и 9700 абонентов – в поселке Роздол Львовской области.Ранее стало известно, что обесточена одна из высоковольтных линий, снабжающая Запорожскую электростанцию. Ее снабжение сейчас осуществляется за счет линии 330 кВ "Ферросплавная", угрозы безопасности нет, сообщило руководства станции.В крупнейших городах Украины в ночь с 21 на 22 марта прозвучала серия взрывов, после которых начались масштабные сбои в электроснабжении.Читайте также на РИА Новости Крым:"Кинжалы" поразили центры принятия решений ВСУЦеха сборки дронов и катеров разбиты в Одесской и Черниговской областяхВзрывы прогремели в Киеве и еще трех областях Украины
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости сво, украина, укрэнерго, электроэнергия, электричество, новости, в мире
Блэкаут на Украине: поражены крупные объекты энергетики
На Украине после серии взрывов масштабные сбои в энергосистеме
09:29 22.03.2024 (обновлено: 11:09 22.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. На Украине повреждены объекты энергогенерации в нескольких областях. Об этом сообщает минэнерго страны со ссылкой на главу ведомства Германа Галущенко.
"Есть повреждение объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях. В части регионов есть перебои со светом", - говорится в сообщении.
По состоянию на 06:00 был полностью обесточен город Харьков, сообщил в Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"Город фактически полностью без света", - проинформировал он.
Во Львовской области поврежден объект энергетической инфраструктуры в районе города Стрый, сообщает глава Львовской областной администрации Максим Козицкий.
Экстренные отключения света ввели в Днепропетровской области Украины, сообщили в энергокомпании ДТЭК.
По данным компании "Укргидроэнерго", повреждена крупнейшая гидроэлектростанция Украины – ДнепроГЭС. В Telegram-канале ведомства отмечается, что на станции начался пожар, на месте работают чрезвычайные службы и энергетики. При этом, как заверили в компании, угрозы прорыва дамбы нет, ситуация контролируемая.
В Ивано-Франковской области в результате взрывов получил повреждения объект критической инфраструктуры.
"Раздались взрывы и в Прикарпатье. Есть попадания по объекту критической инфраструктуры. Есть повреждения", — написала глава областной военной администрации Светлана Онищук в своем ТГ-канале.
Накануне в Укрэнерго сообщали об отключениях электроэнергии в 384 населенных пунктах. В частности, были повреждения в сетях ДТЭК "Киевской региональные электросети". Обесточены 1694 потребителя.
На Западной Украине отключались две воздушные линии мощностью 220 кВ, было обесточено 132 тысячи потребителей во Львове и 9700 абонентов – в поселке Роздол Львовской области.
Ранее стало известно, что обесточена
одна из высоковольтных линий, снабжающая Запорожскую электростанцию. Ее снабжение сейчас осуществляется за счет линии 330 кВ "Ферросплавная", угрозы безопасности нет, сообщило руководства станции.
В крупнейших городах Украины в ночь с 21 на 22 марта прозвучала серия взрывов, после которых начались масштабные сбои в электроснабжении.
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