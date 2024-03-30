https://crimea.ria.ru/20240330/avariynye-otklyucheniya-elektroenergii-vvedeny-v-neskolkikh-oblastyakh-ukrainy-1136160012.html

Аварийные отключения электроэнергии введены в нескольких областях Украины

Аварийные отключения электроэнергии введены в нескольких областях Украины - РИА Новости Крым, 30.03.2024

Аварийные отключения электроэнергии введены в нескольких областях Украины

Аварийные отключения электроснабжения введены в Сумской и Полтавской областях Украины, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости Крым, 30.03.2024

2024-03-30T21:11

2024-03-30T21:11

2024-03-30T21:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Аварийные отключения электроснабжения введены в Сумской и Полтавской областях Украины, сообщило украинское издание "Страна".Сообщается, что причина отключений в недостаточных объемах выработки электроэнергии.Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ 22 марта нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Львовской областях, в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах. Украинские СМИ сообщали о перебоях со светом в Одессе, Кировограде, Днепропетровской и Полтавской областях.Глава украинской национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за всё время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций. Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.Мэр Харькова Игорь Терехов заявлял, что город полностью обесточен, там нет водоснабжения и отопления, позже он признал, что разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ, а сроки их восстановления назвать не смог. Кудрицкий называл ситуацию с электричеством в Харькове самой сложной в стране, во вторник он заявил, что полное восстановление электроснабжения города займет до двух недель, если не будет новых разрушений. В четверг директор госинспекции энергетического надзора Украины Руслан Слободян сообщал, что в Харькове, Одессе и Днепропетровской области применяются стабилизационные графики отключений электричества из-за серьезных повреждений энергообъектов.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://crimea.ria.ru/20240330/zmievskaya-tes-v-kharkovskoy-oblasti-polnostyu-razrushena-1136153892.html

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украина, дтэк, электросети, электричество, электроэнергия, новости, в мире