https://crimea.ria.ru/20240503/mnogo-li-myasa-daet-limuzin-v-krymu-fermery-vyraschivayut-unikalnykh-bykov-1137022476.html

Много ли мяса дает лимузин: в Крыму фермеры выращивают уникальных быков

Много ли мяса дает лимузин: в Крыму фермеры выращивают уникальных быков - РИА Новости Крым, 03.05.2024

Много ли мяса дает лимузин: в Крыму фермеры выращивают уникальных быков

По зеленым травяным холмам среди весенних цветов разгуливают тучные стада рыжих коров. Это не альпийские луга, а бахчисарайские. Тут, в крымских предгорьях,... РИА Новости Крым, 03.05.2024

2024-05-03T17:08

2024-05-03T17:08

2024-05-03T17:56

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БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН, 3 мая – РИА Новости Крым. По зеленым травяным холмам среди весенних цветов разгуливают тучные стада рыжих коров. Это не альпийские луга, а бахчисарайские. Тут, в крымских предгорьях, фермеры на вольном выпасе держат тысячные стада коров мясных пород, активно восполняя дефицит говядины на крымском рынке.Дефицит говядины"Производство говядины у нас в Крыму находится пока на низком уровне, мы обеспечиваем себя всего лишь на 18-20%. Это связано с обеспечением кормовой базы, которая напрямую связана с орошением земель", – объясняет временно исполняющая обязанности министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова.Орошение земель велось водами Северо-Крымского канала, но после водной блокады полуострова, а затем после взрыва ВСУ дамбы Каховского водохранилища, площадь таких земель на полуострове сократилась.Но эта преграда с помощью усилий крымских фермеров сейчас успешно преодолевается. Например, благодаря таким предприятиям, как хозяйство семьи Усмановых-Мустафаевых в Бахчисарайском районе. И государство активно помогает трудолюбивым селянам.Второе место по РоссииФермер Люман Усманов и его семья еще в 2014 году привезла в Крым из Европы первых коров мясной породы лимузин. Показали эти коровы себя с лучшей стороны:Он показывает на тучное стадо, которое пасут загорелые пастухи с верной овчаркой и даже электропастух (новинка для Крыма). И не может нахвалиться:"За 10 лет у нас падеж был всего 1%, они вообще не болеют. Едят все подряд без перебора".Разновозрастные телята в это время резво скачут за размеренно шагающими коровами: время близится к полудню, пастухи гонят стадо на водопой. В воздухе пахнет мятой, чабрецом, ромашкой, которая уже начала цвести.В этом году на ферме родились более 200 телят, и еще будут. На весенней луговой зелени и материнском молоке они растут очень быстро. Люман объясняет, что молока их ферма не дает: все 9-13 ежедневных коровьих литров выпивают телята."У нас свои пастбища, свой корм, мы сами сеем, пашем, косим, обрабатываем, выращиваем телят в бычков", - продолжает свой рассказ Люман.И ему есть чем гордиться: его ферма по результатам конкурса завоевала второе место в России по выращиванию коров мясных пород – лимузинской и абердинской.Увеличить поголовьеВ 7-8 месяцев лимузинов отбивают от стада и переводят в загоны на интенсивный откром. В их рационе - пшеница, ячмень, овес, продукты сои и пивная дробина.Мясо этих высококлассных коров поставляют в собственные магазины, в элитные рестораны и отели на Южном берегу Крыма.Хозяин фермы сыпет цифрами:Здесь тщательно подходят к выращиванию лимузинов и абердинов, регулярно закупают в разных регионах России новых быков – для улучшения качества породы и сохранения здорового генофонда стада.На тысячном поголовье фермер останавливаться не собирается: "Хотим расширять хозяйство до двух тысяч голов. Мы в этом году планируем купить 100 голов в Татарстане по программе минсельхоза и увеличить поголовье. Потому что кормов у нас много, так как уже третий год цена на пшеницу и ячмень низкая", - объясняет он.Как государство помогает фермерамЭто будет не первая помощь от государства, на которую рассчитывают фермеры. В начале своей фермерской деятельности это предприятие уже получило грант для начинающих фермеров.По ее словам, уже в конце мая министерство сельского хозяйства Крыма будет рассматривать новые заявки на получение грантов для начинающих фермеров. Есть разные гранты и разные условия, где часть денег на развитие дает государство, а часть – вкладывает сам стартапер."Для семейных ферм гранты - от 15 млн рублей. Можно претендовать в том числе и на строительство каких-либо животноводческих объектов. У нас в приоритете животноводство, поэтому за эти деньги можно построить ферму, приобрести поголовье, оборудование. Есть и средства поддержки на приобретение племенного молодняка, мясных и молочных пород, для поддержания и расширения поголовья. А если хозяйство получит статус племенного - то и на сохраненное поголовье. Направлений много, поэтому все желающие могут поучаствовать в конкурсном отборе", - объясняет чиновник.Аграрии Крыма активно пользуются мерами сельхозподдержки, которые предоставляет государство. По словам врио министра, в этом году бюджет на некоторые виды поддержки уже полностью выбран. Но будет следующий год, и новая помощь для тех, кто кормит регион и страну.

https://crimea.ria.ru/20210422/V-Krymu-nauchilis-yodirovat-kur-ovets-i-krolikov-1119499489.html

https://crimea.ria.ru/20230131/importozameschayuschie-barashki-kak-v-krymu-sozdayut-novykh-ovets-1126672836.html

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