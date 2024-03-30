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В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости Крым, 30.03.2024
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В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости Крым, 30.03.2024
В Харькове прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Харькове, заявил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости Крым, 30.03.2024
2024-03-30T22:50
2024-03-30T22:50
харьков
харьковская область
взрыв
происшествия
новости сво
новости
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в Харькове, заявил мэр города Игорь Терехов.Кроме того, ряд украинских СМИ сообщил о взрывах в Харьковской области. Конкретный район или населенный пункт не приводится.Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ 22 марта нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Львовской областях, в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах. Украинские СМИ сообщали о перебоях со светом в Одессе, Кировограде, Днепропетровской и Полтавской областях.
https://crimea.ria.ru/20240330/avariynye-otklyucheniya-elektroenergii-vvedeny-v-neskolkikh-oblastyakh-ukrainy-1136160012.html
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харьков, харьковская область, взрыв, происшествия, новости сво, новости, украина
В Харькове прогремели взрывы

В Харькове прогремели взрывы - мэр

22:50 30.03.2024
 
© AP Photo Leo CorreaУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© AP Photo Leo Correa
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в Харькове, заявил мэр города Игорь Терехов.
"В Харькове взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Терехова.
Кроме того, ряд украинских СМИ сообщил о взрывах в Харьковской области. Конкретный район или населенный пункт не приводится.
Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ 22 марта нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Львовской областях, в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах. Украинские СМИ сообщали о перебоях со светом в Одессе, Кировограде, Днепропетровской и Полтавской областях.
Энергосистема Севастополя
Вчера, 21:11
Аварийные отключения электроэнергии введены в нескольких областях Украины
 
ХарьковХарьковская областьВзрывПроисшествияНовости СВОНовостиУкраина
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Досрочное лето: прогноз погоды в Крыму на воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 31 марта
22:50В Харькове прогремели взрывы
22:02Очередь на Крымском мосту: ситуация на данный час
21:55Главное за день: 30 марта
21:33В Крыму присоединились к акции "Журавли" в память о жертвах в "Крокусе"
21:11Аварийные отключения электроэнергии введены в нескольких областях Украины
20:20В Симферополе на день перекроют часть проспекта Кирова
19:37Шрамы красят брейкеров: уличная культура на олимпийских пьедесталах
19:17В Казахстане из-за паводков эвакуированы более 10 тыс человек
18:48"Как и Крым": в США сделали пугающее предупреждение об Одессе
18:14Личности 134 погибших в теракте в "Крокусе" установлены
17:27На Кубани нашли тело 10-летнего мальчика в реке
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16:35Очередь на Крымский мост растет
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16:06В Херсонской области изменят время действия комендантского часа
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