https://crimea.ria.ru/20240330/v-kharkove-progremeli-vzryvy-1136160662.html
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости Крым, 30.03.2024
В Харькове прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Харькове, заявил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости Крым, 30.03.2024
2024-03-30T22:50
2024-03-30T22:50
2024-03-30T22:50
харьков
харьковская область
взрыв
происшествия
новости сво
новости
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0f/1131425269_0:141:1350:900_1920x0_80_0_0_6ea05e0fdbe4421ea4ac2bbb233db977.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в Харькове, заявил мэр города Игорь Терехов.Кроме того, ряд украинских СМИ сообщил о взрывах в Харьковской области. Конкретный район или населенный пункт не приводится.Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ 22 марта нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Львовской областях, в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах. Украинские СМИ сообщали о перебоях со светом в Одессе, Кировограде, Днепропетровской и Полтавской областях.
https://crimea.ria.ru/20240330/avariynye-otklyucheniya-elektroenergii-vvedeny-v-neskolkikh-oblastyakh-ukrainy-1136160012.html
харьков
харьковская область
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0f/1131425269_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_62cd0ac5f4d84f5fca2d0c91f0857472.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьков, харьковская область, взрыв, происшествия, новости сво, новости, украина
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы - мэр
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в Харькове, заявил мэр города Игорь Терехов.
"В Харькове взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Терехова.
Кроме того, ряд украинских СМИ сообщил о взрывах в Харьковской области. Конкретный район или населенный пункт не приводится.
Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ 22 марта нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Львовской областях, в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах. Украинские СМИ сообщали о перебоях со светом в Одессе, Кировограде, Днепропетровской и Полтавской областях.