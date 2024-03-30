https://crimea.ria.ru/20240330/v-kharkove-progremeli-vzryvy-1136160662.html

В Харькове прогремели взрывы

В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости Крым, 30.03.2024

В Харькове прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Харькове, заявил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости Крым, 30.03.2024

2024-03-30T22:50

2024-03-30T22:50

2024-03-30T22:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в Харькове, заявил мэр города Игорь Терехов.Кроме того, ряд украинских СМИ сообщил о взрывах в Харьковской области. Конкретный район или населенный пункт не приводится.Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ 22 марта нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Львовской областях, в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах. Украинские СМИ сообщали о перебоях со светом в Одессе, Кировограде, Днепропетровской и Полтавской областях.

https://crimea.ria.ru/20240330/avariynye-otklyucheniya-elektroenergii-vvedeny-v-neskolkikh-oblastyakh-ukrainy-1136160012.html

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2024

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