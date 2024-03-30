Сотни взрывов: в городах Украины поражены объекты инфраструктуры
В трех областях Украины повреждены объекты инфраструктуры
11:38 30.03.2024 (обновлено: 11:39 30.03.2024)
© РИА Новости КрымРакета "Калибр"
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. В Полтавской, Днепропетровской и на подконтрольной Киеву части Запорожской областей после серии взрывов в ночь на субботу поражены объект инфраструктуры. Об этом сообщают подконтрольные Киеву главы областных администраций.
"Неспокойная ночь в Полтавской области. Есть несколько попаданий в инфраструктурный объект на территории Полтавского района", - написал глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин в своем Telegram-канале.
Также о повреждении инфраструктурного объекта в Telegram написал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. По его словам, ночью юг области подвергся ударам, в результате "в Никополе поврежден инфраструктурный объект".
В подконтрольной Киеву части Запорожской области также было громко и тоже пострадала инфраструктура. По сообщению назначеного Киевом главы Запорожской областной госадминистрации Ивана Федорова в ночь на 30 марта в регионе прозвучало более 440 взрывов в 19 населенных пунктах, в результате "поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры".
В ночь на 29 марта в ряде городов Украины также утром гремели мощные взрывы, есть повреждения инфраструктуры в Днепропетровской области. Еще сутками ранее врывы гремели в Одессе, Харькове и Харьковской области, Днепропетровске и в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье. 22 марта ВС РФ нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ. Глава украинской национальной энергетической компании Владимир Кудрицкий заявлял, что энергетическая система Украины подверглась крупнейшей атаке "за все время".
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