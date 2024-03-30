https://crimea.ria.ru/20240330/sotni-vzryvov-v-gorodakh-ukrainy-porazheny-obekty-infrastruktury-1136154776.html

Сотни взрывов: в городах Украины поражены объекты инфраструктуры

Сотни взрывов: в городах Украины поражены объекты инфраструктуры - РИА Новости Крым, 30.03.2024

Сотни взрывов: в городах Украины поражены объекты инфраструктуры

В Полтавской, Днепропетровской и на подконтрольной Киеву части Запорожской областей после серии взрывов в ночь на субботу поражены объект инфраструктуры. Об... РИА Новости Крым, 30.03.2024

2024-03-30T11:38

2024-03-30T11:38

2024-03-30T11:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. В Полтавской, Днепропетровской и на подконтрольной Киеву части Запорожской областей после серии взрывов в ночь на субботу поражены объект инфраструктуры. Об этом сообщают подконтрольные Киеву главы областных администраций.Также о повреждении инфраструктурного объекта в Telegram написал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. По его словам, ночью юг области подвергся ударам, в результате "в Никополе поврежден инфраструктурный объект".В ночь на 29 марта в ряде городов Украины также утром гремели мощные взрывы, есть повреждения инфраструктуры в Днепропетровской области. Еще сутками ранее врывы гремели в Одессе, Харькове и Харьковской области, Днепропетровске и в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье. 22 марта ВС РФ нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ. Глава украинской национальной энергетической компании Владимир Кудрицкий заявлял, что энергетическая система Украины подверглась крупнейшей атаке "за все время". Читайте также на РИА Новости Крым:В Одессе и Харькове прогремели мощные взрывыВзрыв и пожар: что происходит в городах УкраиныВзрывы в Херсоне - повреждена припортовая инфраструктура

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