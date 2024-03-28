https://crimea.ria.ru/20240328/v-odesse-i-kharkove-progremeli-moschnye-vzryvy-1136093065.html

В Одессе и Харькове прогремели мощные взрывы

В Одессе и Харькове прогремели мощные взрывы - РИА Новости Крым, 28.03.2024

В Одессе и Харькове прогремели мощные взрывы

В Одессе утром в четверг прогремели взрывы, также громко было ночью в Харькове, сообщают украинские СМИ. РИА Новости Крым, 28.03.2024

2024-03-28T09:43

2024-03-28T09:43

2024-03-28T10:11

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мар – РИА Новости Крым. В Одессе утром в четверг прогремели взрывы, также громко было ночью в Харькове, сообщают украинские СМИ.Подробности не приводятся. Руководство города и области пока не комментируют ситуацию.Также в ночь на четверг взрывы были слышны в Харькове и Харьковской области, Днепропетровске, а также в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье.Вооруженные силы РФ 22 марта нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ. Глава украинской национальной энергетической компании Владимир Кудрицкий заявлял, что энергетическая система Украины подверглась крупнейшей атаке "за все время". По его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций страны. Минэнерго Украины назвало удары по энергосистеме самыми масштабными за последнее время. В ряде регионов введены экстренные и аварийные отключения электроэнергии.Мэр Харькова Игорь Терехов ранее заявил, что в городе разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ, сроки восстановления энергоснабжения неизвестны. По словам Кудрицкого, полное восстановление электроснабжения Харькова займет до двух недель при условии, если не будет новых разрушений.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине повреждены ТЭЦ и электроподстанцияМощные взрывы прогремели в центре КиеваДве электроподстанции повреждены в Одессе и области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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