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В Одессе и Харькове прогремели мощные взрывы
В Одессе и Харькове прогремели мощные взрывы - РИА Новости Крым, 28.03.2024
В Одессе и Харькове прогремели мощные взрывы
В Одессе утром в четверг прогремели взрывы, также громко было ночью в Харькове, сообщают украинские СМИ. РИА Новости Крым, 28.03.2024
2024-03-28T09:43
2024-03-28T09:43
2024-03-28T10:11
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мар – РИА Новости Крым. В Одессе утром в четверг прогремели взрывы, также громко было ночью в Харькове, сообщают украинские СМИ.Подробности не приводятся. Руководство города и области пока не комментируют ситуацию.Также в ночь на четверг взрывы были слышны в Харькове и Харьковской области, Днепропетровске, а также в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье.Вооруженные силы РФ 22 марта нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ. Глава украинской национальной энергетической компании Владимир Кудрицкий заявлял, что энергетическая система Украины подверглась крупнейшей атаке "за все время". По его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций страны. Минэнерго Украины назвало удары по энергосистеме самыми масштабными за последнее время. В ряде регионов введены экстренные и аварийные отключения электроэнергии.Мэр Харькова Игорь Терехов ранее заявил, что в городе разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ, сроки восстановления энергоснабжения неизвестны. По словам Кудрицкого, полное восстановление электроснабжения Харькова займет до двух недель при условии, если не будет новых разрушений.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине повреждены ТЭЦ и электроподстанцияМощные взрывы прогремели в центре КиеваДве электроподстанции повреждены в Одессе и области
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харьков, одесса, взрыв, новости сво, украина, новости
В Одессе и Харькове прогремели мощные взрывы
В Одессе и Харькове ночью и утром прогремели взрывы – СМИ
09:43 28.03.2024 (обновлено: 10:11 28.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ 28 мар – РИА Новости Крым. В Одессе утром в четверг прогремели взрывы, также громко было ночью в Харькове, сообщают украинские СМИ.
"Взрывы прогремели в Одессе. Одесская область – воздушная тревога", – пишут местные паблики в Telegram.
Подробности не приводятся. Руководство города и области пока не комментируют ситуацию.
Также в ночь на четверг взрывы были слышны в Харькове и Харьковской области, Днепропетровске, а также в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье.
Вооруженные силы РФ 22 марта нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ. Глава украинской национальной энергетической компании Владимир Кудрицкий заявлял, что энергетическая система Украины подверглась крупнейшей атаке "за все время". По его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций страны. Минэнерго Украины назвало удары по энергосистеме самыми масштабными за последнее время. В ряде регионов введены экстренные и аварийные отключения электроэнергии.
Мэр Харькова Игорь Терехов ранее заявил, что в городе разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ, сроки восстановления энергоснабжения неизвестны. По словам
Кудрицкого, полное восстановление электроснабжения Харькова займет до двух недель при условии, если не будет новых разрушений.
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